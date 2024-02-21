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Союзники рассматривают новые формы поддержки Украины: это сюрприз для РФ, - Анушаускас

анушаускас,арвидас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в ближайшее время Украине могут быть предоставлены новые виды поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим самые разные инициативы по увеличению поддержки Украины, и это может быть не обязательно оружие", - заявил Анушаускас.

Он добавил, что союзники согласились, что поддержку Украины нужно увеличить и, возможно, даже изменить по форме.

"Мы поддерживаем Украину военными, финансовыми средствами, оказываем учебную поддержку, но я думаю, что, возможно, будут и другие формы, но я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности", - сказал министр, добавив, что пусть это будет сюрпризом для России.

Читайте: Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

По данным разведки Эстонии, если бы европейские страны выделили 0,25% своего ВВП на военный бюджет Украины, это дало бы ей возможность вести войну в этом и в следующем году, и стало бы очень четким сигналом для Кремля, что Европа не покинет Украину.

"Это, конечно, удвоило бы военную поддержку и, в сущности, компенсировало бы отсутствие США в этой поддержке в эти месяцы", - сказал Анушаускас.

Автор: 

помощь (7803) Украина (44946) Арвидас Анушаускас (38)


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Топ комментарии
+12
Пока к сожалению сюрпризы все для нас.
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21.02.2024 11:08
+10
Та шось занадто багато сюрпризів. То від США то від поляків-блокувальників...
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21.02.2024 11:12
+8
Нас від цих ваших ********* сюрпризів в піт вже кидає.
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21.02.2024 11:09
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Та уж сюрприз?
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21.02.2024 11:07 Ответить
напишіть, що пуйло вже злякалось....
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21.02.2024 15:33 Ответить
Пока к сожалению сюрпризы все для нас.
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21.02.2024 11:08 Ответить
Балачки західних політиків вже звичний, але приємний, сюрприз для кацапів, а неприємні всі наші.
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21.02.2024 12:13 Ответить
Аж страшно стає..
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21.02.2024 11:08 Ответить
Добрим слівцем вже ж підтримали
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21.02.2024 11:09 Ответить
Ага, "добрим" - "це дало б їй змогу вести війну цього та наступного року"
Та ще років десять...
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21.02.2024 11:20 Ответить
Нас від цих ваших ********* сюрпризів в піт вже кидає.
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21.02.2024 11:09 Ответить
Надвисокий ступінь крайньої величини серйозної стурбованості.
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21.02.2024 11:11 Ответить
Та шось занадто багато сюрпризів. То від США то від поляків-блокувальників...
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21.02.2024 11:12 Ответить
якби європейські країни виділили 0,25% свого ВВП
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21.02.2024 11:16 Ответить
снаряди потрібні. а вони теленяню пропонують.
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21.02.2024 11:13 Ответить
Заї..ли з своїми сюрпризами.
"...це може бути не обов'язково зброя". Отже, зброї знову не буде, буде допомога "пекельними санкціями", "підтримкою стільки, скільки треба", і тому подібне лайно. Для кацапів це дійсно буде сюрприз, навряд чи х..ло сподівався аж на таку нікчемність демократичного світу.
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21.02.2024 11:14 Ответить
Літовці, хоч ви не лякайте сюрпризами...
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21.02.2024 11:17 Ответить
Литовці...
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21.02.2024 11:23 Ответить
Санкції на продаж кедрових горіхів!!!
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21.02.2024 11:17 Ответить
Цікаво, скільки людських втрат України ще будукть коштувати ці гладельки. Стало зрозуміло що Европа назкрізь просочена рашистами - вбивцями, шпигунами і іншиз руцьким мотлохзм
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21.02.2024 11:21 Ответить
Кінець занепокоєнням та стурбованістям? Перестануть стояти поруч стільки, скільки потрібно? Тепер сядуть поруч?
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21.02.2024 11:24 Ответить
мірниє пєрєгавори?
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21.02.2024 11:31 Ответить
Потужний сюрприз!
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21.02.2024 11:32 Ответить
Ще якісь кордон заблокують?
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21.02.2024 11:58 Ответить
"...будет сюрпризом для России." "...обязательно оружие"

Вот так бы я отредактировал его заявление.
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21.02.2024 12:08 Ответить
сюрпрайз уже был - 7 самолетов
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21.02.2024 12:18 Ответить
Су35 увернулся , в следующий раз на Су35 надо 2 ракеты пускать
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21.02.2024 12:20 Ответить
невже?
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21.02.2024 12:37 Ответить
уже
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21.02.2024 12:53 Ответить
 
 