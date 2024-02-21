Союзники рассматривают новые формы поддержки Украины: это сюрприз для РФ, - Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в ближайшее время Украине могут быть предоставлены новые виды поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"Думаю, что в ближайшее время мы увидим самые разные инициативы по увеличению поддержки Украины, и это может быть не обязательно оружие", - заявил Анушаускас.

Он добавил, что союзники согласились, что поддержку Украины нужно увеличить и, возможно, даже изменить по форме.

"Мы поддерживаем Украину военными, финансовыми средствами, оказываем учебную поддержку, но я думаю, что, возможно, будут и другие формы, но я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности", - сказал министр, добавив, что пусть это будет сюрпризом для России.

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По данным разведки Эстонии, если бы европейские страны выделили 0,25% своего ВВП на военный бюджет Украины, это дало бы ей возможность вести войну в этом и в следующем году, и стало бы очень четким сигналом для Кремля, что Европа не покинет Украину.

"Это, конечно, удвоило бы военную поддержку и, в сущности, компенсировало бы отсутствие США в этой поддержке в эти месяцы", - сказал Анушаускас.