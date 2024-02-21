РФ потеряла, по меньшей мере, 216 военных пилотов с начала полномасштабной войны, - BBC

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла, по меньшей мере, 216 военных пилотов. На подготовку каждого пилота нужно не менее 6 лет и более 3 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

По данным издания, в 2023 году Россия потеряла по меньшей мере 62 военных пилотов.

Еще 13 военных российских летчиков в 2023 году погибли на территории самой России во время мятежа предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По приведенным данным, больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

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Общие подтвержденные потери армии РФ

В целом BBC удалось установить имена 45 123 российских оккупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

По меньшей мере 6 614 - это погибшие с октября 2023 по февраль 2024, а именно- в период, когда российские войска наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

Издание отметило, что это только те потери, которые удалось подтвердить по открытым данным. По оценке BBC, реальное количество погибших с российской стороны может быть вдвое больше.

К такому выводу в BBC пришли, изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.

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Потери командующих РФ

Кроме того, 5 406 мобилизованных россиян, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 80% (4 291 человек) погибли во второй год вторжения.

Согласно опубликованным судебным документам, раненых мобилизованных все чаще признают пригодными к дальнейшей службе и отправляют обратно в районы боевых действий в Украину.

Также BBC проанализировало, что с июня по октябрь 2023 года - то есть в период контрнаступления Украины - российская сторона потеряла по меньшей мере 413 офицеров, включая 44 военнослужащих в звании от подполковника, и двух генералов (в частности, начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков).

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