Пока РФ "увязла" в Украине, угроза для стран НАТО не будет расти, - Анушаускас
Министр обороны Литвы прокомментировал заявления ряда политических и военных лидеров об угрозе РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LRT заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Если подытожить, что говорят министры обороны – российская угроза не уменьшилась", – сказал Анушаускас.
Но отметил, что развитие событий будет зависеть от ситуации на украинском фронте.
"У России нет возможности вдруг бросить какие-то силы под границы стран НАТО. Но после завершения войны такие возможности, конечно, появятся", – отметил он.
Анушаускас добавил, что новой информации всегда много, и возможны ее разные интерпретации – как и свидетельствуют заявления из разных стран, где оценки отличаются от ближайших лет до перспективы 5-8 лет.
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те що у вас є кому перебити вагнерів - то добре. але ви точно впевнені шо їх вистачить зупинити тисяч 40 чи 50? у вас багато підрозділів, що бодай володіють великою кількістю фпв дронів, а також тактикою і досвідом їх застосування в бойових умовах? у вас є оборонні позиції і рубежі, що здатні принаймні затирмати велику кількість високомобільних військ противника. подивіться на досвід Ізраілю. рашка може планувати щось подібне, тільки значно більшого масштабу. а було б тих бородачів не 2 тис, а 20 тис, то вже давно б захопили ізраільський ядерний центр. а там теж багато кому є перебити бородачів, але...
до речі, ті літаки про які ви пишете, вони ж не литовські, правда? накази литовських військових вони не виконуватимуть, а чекатимуть наказу від керівництва нато. яке може тільки консультації місяць проводити.
а той же іскандер із ядерною бч і розгортати особливо не треба. можна пульнути прям звідки він є. такі справи.
в мене немає сумніву щодо сухопутної складової натівських військ, розташованих у вас. але якшо группам прориву вдасться закріпитися в якйсь міській забудові...
щодо нанесення превентивних авіа-ракетних ударів по території рашки і біло-рашки - сумніви є. тут потрібна санкція високого керівництва блоку. і щось слабо віриться, що у цього керівництва є достаньо яєць для такого наказу.
проте, я всеж-таки вважаю варіант із яз малоймовірним - лукашенко засцить. а от варіант із хамасо-вагнером - цілком раельним. не забувайте також про те, що вам потрібно буде подолати рефлексію стосовно кров-кишки, смерті, розруха, ризики для цивільного населення і втрати серед них. а у ваших ворогів цьго вже давно немає. бажаю вам удачі відбитися, знадобиться. і дякую за допомогу.
Весь захід каже про 3- 5 років до війни раши з НАТО.
Поки Україна буде воювати калашами та карлами густавами Європа переозброється Ф 35, леопардами 2А8, Петріотами та іншим новітнім озброєнням.
Потім вони будуть готові зустріти рашу на своїх східних кордонах. Але України вже не буде.
Їх більше лякає можливий неконтрольований розпад росії в разі програшу, ніж контрольоване зникнення України, але при цьому росія втратить армію і не становитиме загрозу ще кілька десятиліть.
Але мені здається, вони тут дуже помиляються і заплатять за це зрештою не менш криваву ціну, ніж Україна.