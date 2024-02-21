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Послы ЕС дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций против РФ, - журналист Йозвяк
Сегодня, 21 февраля, послы Европейского Союза одобрили 13-й пакет санкций ЕС против России.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС против РФ. Он должен быть опубликован как раз к 24 февраля (годовщине российского вторжения в Украину. - Ред.)", - сообщил он.
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Заї.....б.....................али ці старі європейські імпотенти!