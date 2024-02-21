Послы ЕС дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций против РФ, - журналист Йозвяк

Сегодня, 21 февраля, послы Европейского Союза одобрили 13-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС против РФ. Он должен быть опубликован как раз к 24 февраля (годовщине российского вторжения в Украину. - Ред.)", - сообщил он.

Также читайте: Ко второй годовщине вторжения России в Украину будет объявлено о новом пакете санкций против РФ, - Госдепартамент США