РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8825 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 959 8

Послы ЕС дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций против РФ, - журналист Йозвяк

санкції

Сегодня, 21 февраля, послы Европейского Союза одобрили 13-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС против РФ. Он должен быть опубликован как раз к 24 февраля (годовщине российского вторжения в Украину. - Ред.)", - сообщил он.

Также читайте: Ко второй годовщине вторжения России в Украину будет объявлено о новом пакете санкций против РФ, - Госдепартамент США

Автор: 

россия (95546) санкции (11291) Евросоюз (17124) Йозвяк Рикард (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну залишилося тільки шампанське відкоркувати за праздованіє 2 годовщіни війни та пекельних санкцій від яких Росія затрясе та помре. Правда жеж бідон?
показать весь комментарий
21.02.2024 11:47 Ответить
все що стосується зеленого сприймається якось підозріло
показать весь комментарий
21.02.2024 11:49 Ответить
ну і добре! А то я подумав що лампочка на світлофорі перегоріла!
показать весь комментарий
21.02.2024 11:50 Ответить
"Газпромбанк" особистий кишеньковий банк Пуйла досі не під санкціями !!!
показать весь комментарий
21.02.2024 11:51 Ответить
13 число не дуже щасливе... сподіваюся допоможе вдало впасти економіці РФ. шкода що це тільки мої мрії.
показать весь комментарий
21.02.2024 11:52 Ответить
Найкращі санкції це зупинка транспортування в ЄС українськими трубами газу і нафти!
Заї.....б.....................али ці старі європейські імпотенти!
показать весь комментарий
21.02.2024 12:29 Ответить
А глибоке занепокоєння в них є?
показать весь комментарий
21.02.2024 12:44 Ответить
Ну вот и дождались---а мы особенно. Теперь все кацапы пересерут от смоленска до магадана и воркуты. А с москвы сбегут все! Будем смотреть, лайки ставить.
показать весь комментарий
21.02.2024 15:57 Ответить
 
 