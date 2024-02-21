"Стыд и позор, не верю, что это поляки. Простите, воюющая Украина", - генконсул Польши во Львове Дзвонкевич о блокаде границы

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров на границе с Украиной и извинилась перед "воюющей Украиной".

Об этом генконсул написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу больше молчать. Из любви к Родине. Не могу делать вид, что не вижу этих действий, порочащих Польшу на польско-украинской границе. Извините, дорогие украинские друзья. Происходящее не может быть делом рук моих соотечественников", – подчеркнула Дзвонкевич.

По ее словам, когда еще подростком она узнала, что во время Варшавского восстания 1944 года россияне, стоявшие на правом берегу Вислы, не согласились на посадку самолетов союзников, помогавших воюющей Варшаве, подумала, что только россияне могут вести себя так позорно.

Читайте: Или Украина с нами договаривается, или будут новые ограничения на импорт, - замминистра с/х Польши Колодзейчак

"В конце концов, предназначенная для повстанцев помощь была сброшена с этих самолетов на окраины Варшавы и оказалась в руках немцев. Тогда, будучи подростком, я была убеждена, что только россияне могут спокойно смотреть, как истек кровью другой народ... что мы, поляки, никогда бы не сделали чего-нибудь подобного.

А что сегодня делают "польские" фермеры и перевозчики? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину своим борющимся за свободу соседям. Речь идет не о требованиях, а о форме протеста. Стыд и позор. Извините, воюющая Украина, извините….", - добавила генконсул.

Читайте также: Польские фермеры имеют, кроме экономических, еще и политические требования, не относящиеся к аграрному сектору, - Минагрополитики