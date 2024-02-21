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"Стыд и позор, не верю, что это поляки. Простите, воюющая Украина", - генконсул Польши во Львове Дзвонкевич о блокаде границы

кордон,польща

Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров на границе с Украиной и извинилась перед "воюющей Украиной".

Об этом генконсул написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу больше молчать. Из любви к Родине. Не могу делать вид, что не вижу этих действий, порочащих Польшу на польско-украинской границе. Извините, дорогие украинские друзья. Происходящее не может быть делом рук моих соотечественников", – подчеркнула Дзвонкевич.

По ее словам, когда еще подростком она узнала, что во время Варшавского восстания 1944 года россияне, стоявшие на правом берегу Вислы, не согласились на посадку самолетов союзников, помогавших воюющей Варшаве, подумала, что только россияне могут вести себя так позорно.

Читайте: Или Украина с нами договаривается, или будут новые ограничения на импорт, - замминистра с/х Польши Колодзейчак

"В конце концов, предназначенная для повстанцев помощь была сброшена с этих самолетов на окраины Варшавы и оказалась в руках немцев. Тогда, будучи подростком, я была убеждена, что только россияне могут спокойно смотреть, как истек кровью другой народ... что мы, поляки, никогда бы не сделали чего-нибудь подобного.

А что сегодня делают "польские" фермеры и перевозчики? Я не верю, что они поляки... Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину своим борющимся за свободу соседям. Речь идет не о требованиях, а о форме протеста. Стыд и позор. Извините, воюющая Украина, извините….", - добавила генконсул.

Читайте также: Польские фермеры имеют, кроме экономических, еще и политические требования, не относящиеся к аграрному сектору, - Минагрополитики

Автор: 

граница (5270) Польша (8412) блокирование (462)


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Топ комментарии
+44
Дуже адекватні слова.
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21.02.2024 11:50
+30
Навіть серед поляків є порядні люди. Тепер головне, шоб вони не мовчали.
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21.02.2024 11:51
+16
І навіть серед українців є маса дебілів які звинувачують в ситуації Україну...
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21.02.2024 12:17
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Правила форума Совет форумчан
Дуже адекватні слова.
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21.02.2024 11:50 Ответить
Згоден, добрі слова, прикро лише одне, що Зе влада цьому посприяла.
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21.02.2024 12:08 Ответить
скільки платять ? за Зе ?
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21.02.2024 12:18 Ответить
Я спочатку не зрозумів слова Поляка, що він проти самих Українців нічого не має, вони страйкують через наших алігархів, які хитро умно скупили у наших аграріїв приблизно по 100 баксів за тонну зерна, і коли ціна піднялася, впарили трейдерам приблизно по 280 баксів ( не хило так різницю засунули) ну а до цього Поляки продавали зерно приблизно по 380 баксів. Але без участі Зе влади та ОПЕрмака таку схему вони б не змогли провернути та й сам Зеля сказав що у них там є якісь домовленості!!! я спочатку не зрозумів цих слів тепер розумію що він має дуже гарний відкат за це все!!! І при цьому гроші не повертаються в Україну, а відразу летять по офшорам, ах да вони ще ПДВ 100% повернуть у свої кишені (з наших налогів). Ось так зрозуміло?
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21.02.2024 12:45 Ответить
Досить цю байку тягати по форумах і тг каналах. Поляк тобі розказав як отримали у 2023 році 100 млр. євро дотацій від ЄС? Сьогодні польський зам. міністра визнав, що зерно йде транзитом. І польський фермер програє на ринку Німечини. Конкуренція, ні не чули? Стосовно зешобли питань не маю.
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21.02.2024 13:09 Ответить
В період з 2021 по 2027 рік передбачено отримання Польщею 160 мільярдів євро з бюджету ЄС, включаючи фінансування інфраструктурних проектів та енергетичного сектору. Тобто не тільки дотації фермерам. З 2027р. Польща стає платником нетто до бюджету ЄС. Тобто сплачуватиме до загального бюджету більше, чим отримуватиме.
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21.02.2024 16:21 Ответить
Скільки можна вірити в ці казки .?
Схеми продажу зерна про які ви кажете , існують вже десятки років , а поляки їх тільки побачили , чи що ?
Чому ж до 2023р вони не протестували .? Чи не тому що ціна у 2022 р їх влаштовувала . А тепер коли світові ціни на зерно впали і їм стало невигідно продавати своє збіжжя , зразу винуваті стали українські зернотрейдери .
Поляки невдоволені аграрною політикою ЄС , через яку їхнє зерно стало дорожче від українського майже вдвічі . Але зло чомусь вирішили зірвати на Україні . Замість того щоб йти і домагатись свого від Брюсселя .
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21.02.2024 13:10 Ответить
а мені цікаво, а чому поляки продавали зерно по 380, а не по 480? або 600? може тому, що ціни ринкової у світі такої вже не було, тому і по 360 ніхто б у них не брав. ціни впали до 250 за тону. розкажіть це польським фермерах. І досить постити повне лайно про Зе. так ніби він впливає на світові ціни.

https://tradingeconomics.com/commodity/wheat

тут ціни на зерно. Кому ціково ******* ціну 5.6 за бушель в тони. Або графік цін побачить. Може перестануть перепостити лайно
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21.02.2024 13:12 Ответить
"І досить постити повне лайно про Зе. так ніби він впливає на світові ціни" А на що він взагалі впливає?
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21.02.2024 16:23 Ответить
ну на світові ціни добре, що і не впливає. так само, як і польські фермери
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21.02.2024 16:56 Ответить
На європейському ринку повно американського, канадійського, бразильського, російського зерна. А українське збіжжя складає всього 9%. А основними зернотрейдерами в ЄС є три американські компанії і одна французька, які торгують в тому числі і українським зерном. Поляки просто шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Зараз блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.
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21.02.2024 13:21 Ответить
Нарешті хтось адекватний. А то я вже пересварився тут з купою поляків через їхніх путлєрівських фермерів.
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21.02.2024 15:43 Ответить
Навіть серед поляків є порядні люди. Тепер головне, шоб вони не мовчали.
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21.02.2024 11:51 Ответить
І навіть серед українців є маса дебілів які звинувачують в ситуації Україну...
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21.02.2024 12:17 Ответить
На мою думку, щодо України тут ситуація неоднозначна. Я вважаю, що якби українська дипломатія працювала якісніше, то до цієї ситуації би не дійшло. Чому не виноситься це питання на безпекові форуми і Раду ЄС наприклад? Чому нема світового розголосу? Нехай Дуду почнуть жорсткіше питати на міжнародному рівні. А так польська влада зайняла позицію "то не ми, то все нарід" і ніфіга не робить.
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21.02.2024 12:41 Ответить
коли в 2014 у нас "шахтьори" поперли - теж українська дипломатія не спрацювала?
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21.02.2024 12:47 Ответить
А ви не відчуваєте різниці між ціими двома подіями? Тоді я вам нічим не в змозі допомогти..
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21.02.2024 12:49 Ответить
я відчуваю, що мій чоловік мене любить. А різницю між "шахтьорами" і "фермерами" я бачу. Як бачу і дещо спільне
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21.02.2024 13:04 Ответить
Чи не Дуду, а хто там в них зараз...
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21.02.2024 12:45 Ответить
Не Україну а владу.
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21.02.2024 15:06 Ответить
Ну хоч хтось. Хоча й з величезним запізненням. Але нам від цього все одно не легше...
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21.02.2024 11:52 Ответить
Так там не тільки фермери, там і влада, наприклад - "заступник міністра с/г Польщі Колодзейчак" раніше тут в новинах.
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21.02.2024 11:55 Ответить
Де ринкова ціна, конкуренція? Де Антимонопольні структури ЄС?!
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21.02.2024 11:55 Ответить
Сруськай мір показує свою суть у всьому світі!! Польща, не виняток!
Дестабілізацію Польщі, від ФСБ прутіна+патрушева, самі Поляки не замовляли, вона включена до планів сруськага міра!! Прутін ввєді …, ще з 2014 року, волали ряжені з іконами від московскага паханату!!
Пильнуймо Україну!
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21.02.2024 11:56 Ответить
Дякуємо, пані. Ми теж вважаємо, що то не поляки, а московські агенти.
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21.02.2024 11:58 Ответить
Там в агентах цілий міністр...
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21.02.2024 12:18 Ответить
Разом з Дудою і всім урядом.
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21.02.2024 12:31 Ответить
Дякуємо Вам.Але таких заяв мають бути сотні,тисячі.
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21.02.2024 12:02 Ответить
Що наші владні уми, чи скоріше недоумки, ніяк не можуть владнати це питання,
накалюють страсті та псують відносини, чи це навмисне?
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21.02.2024 12:03 Ответить
Звичайно навмисне.
Як і бикування перед саммітом у Вільнюсі і посилання нахер конгресу США і блюзнірство в бік Британії тощо.
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21.02.2024 12:07 Ответить
Ми бачимо обгортку.
Домовлятися потрібно із фермерами, а не з урядом. Це важка робота, витратна, але фінансувати це потрібно за рахунок Веєрєвського і Каргіла- які єкспортують зерно, знімають навар і навіть не повертають виручку до України.
Якби не хабарі, якими Веревський викупив усю владну верхівку, то як мінімум - добитися повернення валютної виручки. А наступним кроком, за рахунок Вєрєвського просто купити тих фермкрів, їх там сто- двісти людей!
Для Каргіла і Веревського- це копіки!
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21.02.2024 12:17 Ответить
Купиш одних, одразу черга стане до німецького кордону...
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21.02.2024 12:19 Ответить
Можли стане,юможливо не стане. За 8 мільярдів вкраденої валютної виручки багато що можна зробити, за бажанням звісно.
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21.02.2024 12:23 Ответить
Клааасно ви придумали, що українці мають спонсорувати іноземних фермерів.
А от мисливці і шахтарі польскі теж почали перекривати нам кордони - їм теж ми маємо заплатити? А за ниим польські вчителі вийдуть на кордон, польські бомжі, польські прибиральникі, потім польські будівельники - всім платитимемо? А з такого атракціону нечуваної щедності - угорські, словацькі, румунські, молдавські шукачі шари не вийдуть на блокування українських кордонів?
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21.02.2024 14:35 Ответить
1.Навіщо всім платити? Можна купити голів профспілок і ватажкам. Працює- аж гай шумить.
2. У тебе є конструктивні інші пропозиції? "Нехай їдуть до Брюселю" не кона. Не поїдуть.
3. Головне- цих грошей Україна не отримає- НІКОЛИ! Це гроші, що назавжди осіли У Вєровського і Каргіла на офшорах. І куплена влада НІКОЛИ не буде їх реально поверттати. Формально директорів прокладок будуть переслідувати.
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21.02.2024 15:08 Ответить
"Можна купити голів профспілок і ватажкам"

Їх ВЖЕ купила РАшка - ви правда вважаєте, що Україна (навіть не Україна, а пара бізнесменів) може заплатити більше ніж Рашка?
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21.02.2024 17:01 Ответить
Які твої пропозиції?
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21.02.2024 19:17 Ответить
Даже если бы власть что то пыталась сделать, это вряд ли бы помогло. Там проблема намного глубже, чем "украинское зерно". Проблема в том что ЕС утвердил новые правила согласно которым, дотации фермерам, не только польским, существенно урежут. А продукция многих фермерских предприятий имеет довольно высокую себестоимость, что снижает ее конкурентоспособность. Ведь можно купить более дешевую продукцию импортную, чем свою но дорого.

И этой ситуацией воспользовались политики, из той же "Конфедерации", которые не скрывают свою любовь к РФ, накручивают сейчас поляков что это все из-за Украины. Типа если украинское зерно и другие товары не будут поставлять в ЕС, то их дорогую продукцию будут покупать и они ух как заживут...

P.s. Это все напоминает давнюю историю с шахтами в Великобритании. Они были дотационными и Тэтчер пришлось радикально решать проблему... За что ее многие проклинали, а другие восхищались. Но вряд ли в Польше или в ЕС найдутся политики такого уровня.
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21.02.2024 12:19 Ответить
А як так вийшло що своя продукція з дотаціями, а Польща отримує найбільші суми -270 мільярдів на наступні п'ять років, коштує дорожче ніж імпортна, без дотацій, вирощена під бомбами?
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21.02.2024 12:22 Ответить
Так вийшло тому, що польский фермер хоче більше заробляти, ніж український. Причому у кілька раз.
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21.02.2024 14:37 Ответить
І що, назви будь- якого бізнесмена, який не хоче більше заробляти, бажано на шару? Можна "пригвоздити до морального стовпа"- реально нічого не зміниться.
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21.02.2024 15:12 Ответить
Шкода поляків, за те що в них водиться стільки ляхів..
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21.02.2024 12:03 Ответить
А мені шкода українців які дозволяють розводити себе як лохів.
"хоть паржом".
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21.02.2024 12:08 Ответить
А вона може перепросити за поліцію яка нічого не робить?
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21.02.2024 12:07 Ответить
Як бачимо, для того, щоб стати адекватним, кожен поляк, чи полька поаинні потрапити у воюючу Україну. Хоча б у Львів (краще у Краматорськ), хоча б на тиждень (краще на місяць). Мені злається, місяць, проведений у Краматорську навіть Меклєру вправив би мізки.
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21.02.2024 12:08 Ответить
Агенти ФСБ, і 5 колона накачують конфлікт на Польському кордоні. Спец службам Польши треба терміново вживати заходів до тих, хто всі ці провакації підбурює і отримує кошти від Кремля. Дійшло до того, що вже кличуть Путіна і роздмухують ксенофобські настрої проти українців… Ми можемо висловлювати протест, але потрібно розуміти, що це провокатори ФСБ працюють на розбрат. Ніяких загальних образ в сторону польського народа з нашої сторони бути не може і не повинно! Стосовно запроданців , які за 400 злотих блокують і вчиняють злочини, так, але не проти всього польського народу! Ситуація погана і схоже буде погіршуватися. Гибрідна війна… Треба терміново, щоб влада на найвищому рівні вирішувала цей нарив!
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21.02.2024 12:14 Ответить
Там цілий польський міністр за 400 злотих провокує...
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21.02.2024 12:24 Ответить
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21.02.2024 13:09 Ответить
Що хотіти від фермера якому на вуха вішають лапшу що у всьому винна Україна? Це малограмтні селяни які далі свого трактора нічого бачать. Ними легко маніпулювати. Цим повинні були займатись політики в Польщі Європі. Натомість вони тільки підбурювали протести своєю бездіяльністю а подекуди і підтримкою. Тепер ситуація тільки погіршуватиметься, до серйозних провокацій недалеко.
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21.02.2024 12:18 Ответить
В неосвіченого селянина трактора точно не буде.

Клепку потрібно мати неабияку керувати господарством
вони чудово все розуміють
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21.02.2024 13:02 Ответить
Геніальний математик може виявитись нікчемним фермером.
А керувати трактором можна навчити навіть бібізянку.
Якої освіти не вистачає фермеру?
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21.02.2024 13:19 Ответить
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21.02.2024 12:30 Ответить
а хто це ***** до себе кличе? може з Литви чи з Латвії приїхали? лицеміри поляки.
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21.02.2024 12:34 Ответить
Пригадую, у нас тут теж волали "путєн ввєді". Наслідки бачимо.
Поляки сумують за московським паном?
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21.02.2024 13:21 Ответить
ну не вірю що вона тільки про це дізналась, а те що стурбованість, ну передбачено.... а взагалі влада там теж в курсі якщо дозволила і не розігнала тих "протестувальників"
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21.02.2024 12:35 Ответить
Ну, вона ж дипломат! А що ще вона може казати? Слова правильні, але дій не буде ніяких, поки польська влада цього не захоче, ця польська ганьба на кордоні буде продовжуватись.
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21.02.2024 12:36 Ответить
Консул каже одне. Дуда та польські міністри кажуть інше.
Дуже шкода , що цей консул не президент Польщі.
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21.02.2024 12:47 Ответить
Люди, майте гідність - перестаньте купувати товари польського виробництва
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21.02.2024 13:00 Ответить
руzzкіє рублі заходять полякам так же добре, як і багатьом іншим homo в так званих цивілізованих країнах, а останнім часом так навіть краще, ніж орбанівським ********.
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21.02.2024 13:06 Ответить
"Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу".

 По всій Польщі проходять мітинги аграріїв на яких звучать антиукраїнські гасла. Антиросійських гасел не чутно, як не чутно невдоволення, що ЄС в тому числі і Польща завалені дешевим рашистським зерном. І рашистські міндобрива польським аграріям поперек горла не стали. Проти блокувальників, які висипали українське збіжжя з фур і вагонів польська влада ніяких кримінальних справ не відкрила, бо нікого не знайшли. Це при тому що все робилось демонстративно на камеру і їх дії, обличчя й розмови зафіксовані.

Посол України в Польщі Дещиця про польську, антиукраїнську істерію за якою стирчить параша: https://www.youtube.com/watch?v=jUsZfLMFUbI З нас хочуть вчергове зробити "нацистів". Поляки обшукують наші військові вантажівки
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21.02.2024 13:07 Ответить
"Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу"
Тобто, якщо згадати історію, в Польщі ніколи не було справжніх поляків...
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21.02.2024 13:25 Ответить
В польських курв мозги від Європейських дотацій та кредитів жиром позавпливали .Як вони хочуть до колхозу бігти.
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21.02.2024 13:17 Ответить
Одним із польських "фермерів", який учора виїхав із плакатом "Путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", виявився агент російських спецслужб Петро Панасюк, внесений до української бази "Миротворець" (його профіль на третьому скрині) .
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше "Російський світ прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
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21.02.2024 14:51 Ответить
яке дніще, поляк ( якщо це дійсно поляк) стояв НОГАМИ на нашому хлібі😰
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21.02.2024 15:12 Ответить
За період блокади Україна втратила 7,7 млрд грн - це сума митних платежів, яка не надійшла до державного бюджету.
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21.02.2024 13:23 Ответить
Власть польская должна прекратить это безобразие. И журналюг продажных посадить. И кое кого сверху. Пропутинского. И все будет Ок. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.02.2024 13:46 Ответить
ОК. Фермери кинули господарства і поїхали на новісіньких тракторах байдикувати. АГА, повірив ! Роботи на фермі ніякої ! АГА, повірив ! Спитайте у наших господарів, які працюють на землі "Є у них час сидіти біля вогнища на кордоні !" На землі роботи немає взимку, але до весни хто буде готуватись ? Тварини теж чекають, коли фермери прийдуть їх годувати ? АГА, повірив !
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21.02.2024 13:50 Ответить
А заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту. Про це він заявив в ефірі https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-02-20/michal-kolodziejczak-i-wieslaw-gryn-w-gosciu-wydarzen/ Polsat News. В ефірі заступника міністра сільського господарства запитали, серед іншого, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони. І це при тому, що польські недофермери блокуюють не те що імпорт, а навіть і транзит. Вони не кращі за москалів, які з 2010 року блокували Україні транзит у Середню Азію, без будь яких пояснень.
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21.02.2024 14:12 Ответить
3 мільйона с.г. виробників Польщі були ЛОЯЛЬНІ до нас після наступу. Одна СОТНЯ негідників з укр. паспортами ( так звані зернотрейдери) залізли чоботами НА ЧУЖИЙ РИНОК з мільйонами тон дешевого зерна. Місцевий виробник під загрозою банкрутства.
Ми спостерігаємо польський Майдан, з яким влада не може впоратись, хоч Туск і обіцяв. І винна в цьому українська влада, яка одобрила це свинство.
(П.С. А про любов поляків до нас може говорити той, хто ніколи не був у Польщі. Ми сусіди і воювали СОТНІ РОКІВ! Варто було б подивитися ЕТНІЧНИЙ СКЛАД наших зерно.трейдерів. Щоб розуміти, хто руйнує коаліцію.)
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21.02.2024 14:48 Ответить
відверта брехня: у 2022 році ціни на ринку на зерно були високі, українські аграрії лише адаптувалися вирощувати с/г продукцію в умовах війни, це влаштовувало польських фермерів. Вони думали, що так буде весь час, вони завжди торгуватимуть в умовах високих цін. Коли ринок стабілізувався та ціни прогнозовано впали, саме тоді потрібно було знайти винних. Ними виявились українці. Хоча до Польщі українське зерно йде транзитом і лише 5%. Росія ввозила 12% зерна, до того ж, продавала і крадене в Україні. Вони ж крали, а не вирощували, яка їм різниця, за якими цінами продавати награбоване.
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21.02.2024 15:01 Ответить
Не вірить вона ?!
На кордон поїдь і подивись!
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21.02.2024 15:03 Ответить
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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21.02.2024 15:04 Ответить
Ботоферма рф захищає незаконні дії польських фермерів та принижує українців.
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21.02.2024 15:05 Ответить
Міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Чеслав Секірський вибачився за розсипане зерно, але зазначив, що хоча це "не зовсім адекватна форма протесту", фермери "перебувають у дуже складній економічній ситуації".

«Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього відчаю", - йдеться у заяві Секерського,
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21.02.2024 15:14 Ответить
Німцям, чиє збіжжя висипали "польські хфєрмєри", абсолютно до самої спини вибачення цього довбойоба Міністра говна і соломи, який в одному реченні і вибачається і виправдовується.

Держава Польща повинна заплатити збитки Німеччині, штрафи і почути про звільнення таких міністрів у Польському Уряді:

- Міністра говна і соломи;
- Міністра внутрішніх справ.
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21.02.2024 15:59 Ответить
Поважаю любу адекватну принципову людину, якій НАСРАТИ на наслідки за висловлювання і небайдужість.
Знімаю капелюха !!!

Жаль що таких меньшість, але і гордість бере що ця меньшість активна.
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21.02.2024 15:52 Ответить
Думаєте звільнять?
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21.02.2024 16:56 Ответить
Поляки?!

Шуткуєте?

Гляньте на лице не обтяженого інтелектом Міністра польських рольників. Хіба він сам звільниться? Наразі в Польщі така ж ситуація як у Грузії. При владі багато любителів незароблених грошей. Похер чиїх.

Їх прем'єр Туск, начебто проєвропейській, але одночасно латентний "захисник польських інтересів" з ввезення збіжжя з Білорусі та росії. Так само як і Міністр говна і соломи, в одному реченні і засуджує і виправдовується.
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21.02.2024 17:10 Ответить
Я про генкосулку. Її звільнять?
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21.02.2024 17:32 Ответить
Ні. Не звільнять. Зараз.
Тільки тоді, коли повернеться до влади PIS.
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21.02.2024 23:09 Ответить
"Шерше ля фам" на новий лад. Шукайте кацапські вуха. вони стирчать. А поляки повинні заздалегідь вивчити наш сумний досвід: якщо ви гукаєте Г-на пу "прийди, розберись", то маєте усі шанси отримати наш Маріуполь у вашій Варшаві. Подумайте над цим, допоки ще не пізно
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22.02.2024 12:22 Ответить
 
 