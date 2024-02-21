Российская армия усилила наземные атаки на Запорожском направлении у Работино, - британская разведка

Российские сухопутные войска продолжили и, вероятно, усилили свои наземные атаки в направлении села Работино Запорожской области. Россия пытается захватить населенный пункт, освобожденный украинскими войсками летом 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что после освобождения украинскими войсками во время контрнаступления летом 2023 года Работино остается на линии фронта.

По данным британской разведки, действовавшие в этом районе российская 58 общевойсковая армия и российские воздушно-десантные войска (ВДВ) понесли значительные потери во время украинского контрнаступления.

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Однако снижение с тех пор темпов боевых действий, а также продолжающиеся усилия России по вербовке, вероятно, позволили российским войскам восстановиться на этом направлении.

"Последнюю неделю российские войска усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", – добавили в Минобороны Британии.