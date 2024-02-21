РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости
2 746 11

В Украине будут судить двух рашистов, расстрелявших трех братьев на Черниговщине, - Офис Генпрокурора

суд,феміда

В Черниговской области будут судить российского командира и военного одного из подразделений центрального военного округа ВС РФ по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, соединенных с умышленным убийством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 18 марта 2022 года военнослужащие РФ по приказу полковника, командира вражеских войск с позывным "Закон", незаконно заключили в тюрьму троих братьев. Один из них ранее был участником АТО/ООС.

В дальнейшем оккупанты на территории одной из громад области в течение четырех дней незаконно удерживали мужчин в ненадлежащих условиях, постоянно избивали и заставляли подтвердить их участие в уничтожении техники врага. Один из братьев, не выдержав пыток, признался в причастности к подрыву колонны, хотя не имел к этому никакого отношения.

Также смотрите: Пытали 16-летнего юношу во время оккупации Купянщины: идентифицированы трое мужчин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Получив "признание", командир вражеских войск отдал своим подчиненным, в том числе другому установленному военнослужащему, приказ убить гражданских лиц.

В этот же день российские военные расстреляли троих братьев, оставили их тела в яме и зарыли землей. Однако одному из них удалось выжить и самостоятельно выбраться из места захоронения.

Также читайте: Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их, - 110-я ОМБр

Прокурорами Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении командира одного из подразделений центрального военного округа ВС РФ и российского военного по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.438 УК Украины).

Также смотрите: Идентифицированы еще 5 рашистов, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины, - СБУ. ФОТО

Суд над російськими окупантами

Автор: 

армия РФ (19238) Черниговщина (1485) военные преступления (1436) Офис Генпрокурора (2468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
От чому роботу, яка повинна бути буденною так афішують? І знову ні фоток ні імен. Ці справи треба формувати мовчки й передавати до міжнародних інстанцій! А після передачі - викладати переліки справ із зазначенням ПІП, дари народження, ймовірної адреси, статті по яких засуджені, строк й суму винагороди за голову - якщо курв почнуть утилізувати. Реєстр публікувати так, щоб і на раїсі бачили. Засуджених за гроші самі росісяни повбивають.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:54
+7
Заочно?? То впаяйте максимум років скількі там 3 ? Тоже заочно.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:48
+5
Шапіто.... Ні дати - ні взяти!
показать весь комментарий
21.02.2024 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заочно?? То впаяйте максимум років скількі там 3 ? Тоже заочно.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:48 Ответить
От чому роботу, яка повинна бути буденною так афішують? І знову ні фоток ні імен. Ці справи треба формувати мовчки й передавати до міжнародних інстанцій! А після передачі - викладати переліки справ із зазначенням ПІП, дари народження, ймовірної адреси, статті по яких засуджені, строк й суму винагороди за голову - якщо курв почнуть утилізувати. Реєстр публікувати так, щоб і на раїсі бачили. Засуджених за гроші самі росісяни повбивають.
показать весь комментарий
21.02.2024 12:54 Ответить
Шапіто.... Ні дати - ні взяти!
показать весь комментарий
21.02.2024 12:57 Ответить
Шо цікаво - самі рузке вважає це нормальним моральним і "він бореться протів Америки"...Це просто НЕ люди. Їм треба вбивати по всій планеті. І нажаль нам треба союзники бо в нас не хватить людей перебити 140 млн
показать весь комментарий
21.02.2024 12:57 Ответить
Вони вже під вартою?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:02 Ответить
як би не так ... під вартою Червінський , ск буде Пашинський ... а Ценз лише трясе повітря слідом за прокурорськими ...
показать весь комментарий
21.02.2024 13:06 Ответить
Для чого їм замилювати ряхи?
показать весь комментарий
21.02.2024 14:37 Ответить
Бо це може бути простою імітацією бурхливої діяльності. Щоб премії отримати.
показать весь комментарий
21.02.2024 14:57 Ответить
Доречі той що справа вилитий боневтік, тільки лисий.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:29 Ответить
На час війни не діють громадянські свободи. Навіщо замилювать обличчя? Раптом ще якісь жертви впізнають злочинців?
показать весь комментарий
21.02.2024 15:05 Ответить
Краще би звучало:
"В Україні розстріляють двох рашистів, які судили трьох братів на Чернігівщині"
показать весь комментарий
21.02.2024 21:36 Ответить
 
 