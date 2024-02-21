В Украине будут судить двух рашистов, расстрелявших трех братьев на Черниговщине, - Офис Генпрокурора

В Черниговской области будут судить российского командира и военного одного из подразделений центрального военного округа ВС РФ по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, соединенных с умышленным убийством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 18 марта 2022 года военнослужащие РФ по приказу полковника, командира вражеских войск с позывным "Закон", незаконно заключили в тюрьму троих братьев. Один из них ранее был участником АТО/ООС.

В дальнейшем оккупанты на территории одной из громад области в течение четырех дней незаконно удерживали мужчин в ненадлежащих условиях, постоянно избивали и заставляли подтвердить их участие в уничтожении техники врага. Один из братьев, не выдержав пыток, признался в причастности к подрыву колонны, хотя не имел к этому никакого отношения.

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Получив "признание", командир вражеских войск отдал своим подчиненным, в том числе другому установленному военнослужащему, приказ убить гражданских лиц.

В этот же день российские военные расстреляли троих братьев, оставили их тела в яме и зарыли землей. Однако одному из них удалось выжить и самостоятельно выбраться из места захоронения.

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Прокурорами Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении командира одного из подразделений центрального военного округа ВС РФ и российского военного по фактам нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст.28 ч. 2 ст.438 УК Украины).

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