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Ответственность Верховного Главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет, – Порошенко

порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" назвал ключевые условия принятия закона о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Європейська солідарність".

Он подчеркнул, что в основе должно быть достаточное обеспечение военных средствами защиты, а также условия ротации, демобилизации и подготовки к фронту.

"Ответственность верховного главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет. В ст.106 Конституции Украины четко записано, что это право и ответственность президента. Хочу подчеркнуть, что "Європейська солідарність" все девять раз, когда нужно было голосовать за объявление или продление мобилизации, отдала все свои голоса. Популярное это решение, не популярное… это ответственное решение, которое вносится президентом и поддерживается мной и нашей фракцией. Так же записано в нормах законодательства Украины", - отметил Порошенко.

"Так как только у президента есть в полном объеме информация - от военного руководства до министра финансов, от производства боеприпасов и до мощностей министерства сельского хозяйства. Ты лично знаешь, что, когда и как делать. Если такой мощный закон вносится неадекватным депутатом, которая сидит и льет грязь на украинские Вооруженные Силы, украинских военных и главнокомандующих - текст этого законопроекта позорен. И поэтому - и только поэтому, он не находит поддержки в зале", - констатирует лидер партии.

"У нас достаточно законодательного обеспечения для того, чтобы проводить мобилизацию. Во-вторых, в новых нормах закона о мобилизации мы настаиваем, чтобы мы видели элементы ротаций – гарантию того, что после пребывания на передовой военные должны быть ротированы для восстановления боеспособности. Должно быть определена позиция по демобилизации", - отмечает Порошенко.

Также читайте: Зеленский о справедливой мобилизации: Это вопрос ротации

"Я три недели назад вернулся из Брюсселя. У нас была возможность пообщаться с нашими коллегами из северных и балтийских стран. Очень интересную разработку мы объявили совместно с эстонскими партнерами. Она называется "Save soldier" - спаси солдата. И там четко указано, что когда воин идет воевать, первое - есть минимальный срок, 5,5 месяцев, на подготовку воина по специальности. Воин должен быть оснащен бронежилетом, кевларовым шлемом, оружием, патронами, средством радиоэлектронной борьбы купольным. Тем, кому нужно, – приборы ночного видения. Тем, кому нужно, – лазерные дальномеры. Обеспечение боеприпасами. Если этого нет – значит вы собираете и отправляете на фронт невооруженного человека. В бюджете на момент мобилизации должны быть заложены эти расходы", - подчеркивает Петр Порошенко.

"Если этого нет - то тогда означает, что вы мобилизуете людей, оплачиваете им денежное обеспечение, а поставленные задачи они выполнять не могут. А это самый ценный невосстанавливаемый ресурс. Поэтому прошу: изучите и дайте "Save soldiers", - резюмирует Порошенко.

Читайте также: Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Порошенко Петр (19602) мобилизация (2764)


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Топ комментарии
+42
Господи, поверни дорослих в хату...
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21.02.2024 13:09
+25
Гетьман діло каже. Але зелена шобла робить пАприколу... На жаль...
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21.02.2024 13:15
+19
гетьман проти "янетряпка", але влада поки у другого. Слава ЗСУ!
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21.02.2024 13:10
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Господи, поверни дорослих в хату...
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21.02.2024 13:09 Ответить
Если бы люмпен под аккомпанемент полного безумия и пропаганды, не изгнал "дорослих из хати", то большой войны скорее всего удалось бы избежать.
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21.02.2024 13:30 Ответить
Ні, не вдалось б, але початок був би зовсім іншим і втрати підарів на початковому етапі були б значно більшими по всіх позиціях, від м'яса до літаків. І вторгнення було б зупинено біля кордонів, і на Чонгаре русня ще б топталась і до Херсону не дійшли б, і на Оболонь би не прорвались. Не було б Маріка, Ізюму, Бучі тощо.
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21.02.2024 13:53 Ответить
Не согласен. ху*ло рассчитывало на "Киев за три дня", а не на долгую и затратную войну. При условии прибывании Пороха на посту президента, первый вариант отпадал сам по себе, а на второй сцикливое, бункерное ничтожество не решилось бы, зная, что красный ковер ему тут стелить никто не будет.
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21.02.2024 14:05 Ответить
Розраховував,бо Зеленський це йому обіцяв ще у Парижі.
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21.02.2024 14:46 Ответить
... або в Омані

зверніть увагу як буйло скиглить що Порох його обманув на обидвох Мінськах.
але поки Президентом був Порох, то ніяких "навчань" навколо кордонів не було

так що війни з рашкою можна було б уникнути, бо буйло сцикливе

"Найкраща війна та, яка НЕ відбулась"
Мистецтво війни Сунь Цзи

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21.02.2024 15:17 Ответить
Це ваше право, бути не згодним.
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21.02.2024 15:14 Ответить
"История не терпит сослагательного наклонения". Никто не может сказать, что БЫЛО БЫ, но если бы на в кресле президента вместо тупого самовлюбленного торчка был взрослый (во всех отношениях) человек, то шансы избежать такой войны были бы гораздо выше. Логика подсказывает, что когда перед грабителем, насильником и убийцей распахиваешь ворота, пытаясь найти у того в глазах мир и человечность, то это зверя только поощряет.
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21.02.2024 15:44 Ответить
гетьман проти "янетряпка", але влада поки у другого. Слава ЗСУ!
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21.02.2024 13:10 Ответить
І де ж той чувак на білій кобилі?
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21.02.2024 13:18 Ответить
)))+
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21.02.2024 15:03 Ответить
Поки ще отой чувак на ЗЕленій свині. До речі, він і не чувак, він Янелохов Янетряпка Боневтікович.
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21.02.2024 15:17 Ответить
замовляли чувака на білій кобилі - получітє-распішитєсь, після звільнення Генерала Залужного

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21.02.2024 15:20 Ответить
Ти чмо кончене. Тупе як і зелайно
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21.02.2024 13:26 Ответить
І шо ж ти бачив, йолопе? Ти ЧУВ з усіх прасок і "недорогеньких" те, що тобі вдували у вуха, і що не мало під собою ЖОДНОГО факту! Але ж і зараз ви, підари тупоголові, готові і далі жувати те гівно, якого насьорбались з ********* Ґ+Ґ та "кварталу". І ще скажи, що в 19-му "нєкАво било вібірать".
Ага, вже чули цю кремлівську замутку...і не один раз - вам же ж ще й досі "головне щоб не Порошенко", як це відверто заявляв пуйло, а ви ВСІ ВИ, 73% ідіотів, за це й проголосували. І от тепер у вас нова замутка - "новий, справжній Гетьман", якого вам всунуть з кремля. Ідіоти, блдь!
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21.02.2024 13:37 Ответить
Які 5,5 місяців? Бусифікують, а через 2-3 тижні вже в труні повертаються.
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21.02.2024 13:10 Ответить
перелік патріотів та незрадників:

зелінський-ярмак-баканов-татаров-шаурма-гетьманцев-безкутна-хламідія
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21.02.2024 13:11 Ответить
пфіпец увас списочок ... це усі зрадники, колоборанти та агенти фсб !!!
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21.02.2024 13:21 Ответить
ні-ні! корпоративщик з московських саун казав, що треба "максимально шатать эту власть"
ну не буде ж він брехати?

як і завхоз із батьком з фсб раісі

тому це справжні патріоти - тільки помийки-росії
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21.02.2024 13:27 Ответить
він ще грав кацапам членом на роялі !!! +
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21.02.2024 13:55 Ответить
А що він робив у саюнах москвабада - плівки у ФСБ,разом з йог згодою працювати на рашу десь 2000-2004 років.
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21.02.2024 14:51 Ответить
Доповню: брати шефіри, міндіч, подоляк, гогіашвілі, дружина якого досі працює в Опі, данілов, резніков який прибарахлився на мільярди і живе собі і ще багато хто
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21.02.2024 15:17 Ответить
Ще згадуються: арестович - патріот(((
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21.02.2024 15:20 Ответить
З тобою в окопі
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21.02.2024 13:21 Ответить
Петро Олексійович со своего кармана оплатил огромное количество военной техники, переданной ВСУ. И уж поверьте, отсутствие его "сыночков" в окопе - это гораздо менее значимый факт, чем то, что он уже сделал и продолжает делать для снабжения армии.
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21.02.2024 13:27 Ответить
Насчет "сыночков в окопе" - все правильно, но есть маленькое "но". Вспомним. кто требовал выделить деньги на армию, и кто заявлял, что тогда нечего будет тырить не за что будет строить дороги, потому что "это для нас критично". И еще, тот, чьи сыночки должны быть в окопах, руководит государством, имеет большинство в парламенте, лезет в руководство армией, при это в том деле ни уха, ни рыла? Вот когда сыны Данилова будут в окопах, там же будут Портновы, Арестовичи, Трухины и им подобные, когда детки Зеленского, Арахамии, других, кто правит страной и врали населению Украины перед вторжением, а своих вывезли, будут жить в Украине, как дети украинцев, я первый начну требовать, чтобы дети Порошенко были направлены в окопы.
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21.02.2024 15:55 Ответить
Гетьман діло каже. Але зелена шобла робить пАприколу... На жаль...
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21.02.2024 13:15 Ответить
Лудиночки добреньки , Украiнцi. та дайте ж Петру коня та булаву , ну треба треба так зробити ! Тодi Украiна вiдродится та й буде в ЕС ! Слава Украiнi ! Героям Слава!
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21.02.2024 13:23 Ответить
Ти спочатку шашлик пережуй, а вже потім розкажеш що хотів!
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21.02.2024 13:25 Ответить
А ти шо, ще не пережував?
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21.02.2024 13:39 Ответить
Не шокай. Пережовуй краще.
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21.02.2024 13:43 Ответить
Ну, тобі з х*єм в роті видніше
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21.02.2024 13:53 Ответить
В твоєму роті, сер ґєй! В твоєму!))
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21.02.2024 14:15 Ответить
не знаю, що прочитали ви , але бачу friendly fire із-за допису свіжого кугута на форумі із тупорилим сарказмом у стилі 95аналу. Думайте.
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21.02.2024 14:54 Ответить
Ось такі "тупорилі" і "сдєлалі" нас в 19-му. Тому я зараз НІКОЛИ такого не дозволяю - хай вчаться і змінюються або просто йдуть нах..надивився я вже на них.
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21.02.2024 15:34 Ответить
вірно мислите, але не про той допис із-за котрого фуйкаєтесь... Ще раз його перечитайте від та зрозумійте, що саме цей 18-ти денний кугут пропихає.
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21.02.2024 18:17 Ответить
А чи любите Ви землю Українську як ******* її справжні патріоти? А чи не продавали Ви пшекам чи хасапам Україну? Тодi любить Україну та кохайтеся , чужої землі не хапайте та своєi не цурайтеся !
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21.02.2024 17:29 Ответить
то може пора оголошувати стан війни ? чи ще рано ?
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21.02.2024 13:30 Ответить
Тоді влада перейде до військових,як і змі,гроші,зброя.
А як жеж мародьорити зезидент зі слугами будуть?!
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21.02.2024 14:54 Ответить
так я не чую подібних пропозицій ні від Порошенка ,ні Тимошенко, ні військових ? всіх влаштовує такий стан .
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21.02.2024 17:13 Ответить
Мабуть не те слухаєш? Порошенко за це говорив ще у лютому 2022.
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21.02.2024 19:15 Ответить
а можно посилання ?
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21.02.2024 20:32 Ответить
Ти з дуба рухнув,лежиш і не підіймаєшся?!
Чи такий дурбелик,що не вмієш користуватися інтернетом?!
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21.02.2024 22:14 Ответить
просто такого не було ! жоден депутат не пропонував оголосити стан війни .
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21.02.2024 22:45 Ответить
Якщо щось дурбелик не бачив,не чув,і знайти кеби не вистачає, то того і немє!
Лікуватись треба,лапоть ти зелений!
Дивись хоч године інтерв'ю Порошенка "прямому". Це я вже,з жалю,зважаючи на твої скудні розумові здібності написав.
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21.02.2024 23:12 Ответить
ну ти крім образ нічого розумного написати не здатний !
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21.02.2024 23:43 Ответить
Порошенко. Порошенко. Порошенко.
Ображайся далі.
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22.02.2024 00:57 Ответить
я на бидло не ображаюсь ! спілкуватись навчись .
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22.02.2024 01:10 Ответить
А ти "лахудра" для цього висеру сьогодні і зареєструвався?
Видно у ЗЕрмака-подоляка проблеми з аккаунтами - ботву вичисляють і банять моментально, а тому потрібні отакі нові "лахудри".
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21.02.2024 13:42 Ответить
Ага, вірю тобі картонная дурілка! А як же - вірю...як і путіну. Від тебе лаптями смердить за версту, а ти мені тут патріота клеїти будеш, підарок?
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21.02.2024 13:56 Ответить
звичайний кугут одноденка із звихненим клювом, що витратив весь інтезе!кт на нік-нейм.
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21.02.2024 14:18 Ответить
Ти вошол нє в ту двєрь, пид@р!
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21.02.2024 13:44 Ответить
Свіженький кацап, пірнайте за вашим рузьгем коритом.
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21.02.2024 14:20 Ответить
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21.02.2024 13:47 Ответить
ЗЄльоний мені не друг, але істина дорожча.

ті хто незаконно виїхав за кордон втік від віконання основного громадянського обовьязку - Захисту Батьківщини

чому якийсь Микола-механізатор з села або ботанік-айтішнік Пєтя з мегаполісу мають захищати майно да родину дезертирів ?
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21.02.2024 15:26 Ответить
А ти, я бачу, строчиш тут прямо з окопу!
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21.02.2024 13:57 Ответить
Хто б не сказав, все сказане вірно. От тільки скільки б не казали вірного, ЗЕбоневтік робить те що каже Єрмак у будьонівці з парашутом за плечима.
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21.02.2024 14:56 Ответить
Підтримував і підтримую Порошенка, бо на сьогоднійшній день кращого за цього політика-патріота в Україне немає.
Давайте подоляківці-єрмаківці-беня-медведчуківці набирайте в рот побільше гіvna і плюйте в мій бік.
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21.02.2024 14:04 Ответить
Мобілізація має бути якісною, а не кількісною за принципом: аби було. Що з того, що для мобілізованого буде і бронежилет, і кевларовий шолом та все належне екіпірування, якщо він має таке здоров'я, що не здатен навіть підняти все це (не те щоб ще й воювати в ньому) чи який помре від серцевого нападу як не під час навчання то в перший же день? Потрібно повністю міняти підхід ВЛК та ТЦК, бо якщо замість виведених на ротацію підрозділів прийдуть аби як набрані слабкі, хворобливі чи боягузливі - таке військо не триматиме оборону і доведеться або відступати, або повертати виведених бійців назад.
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21.02.2024 14:12 Ответить
Все требуют мобилизацию хотя у нас за последнюю неделю повестки раздали по селам даже тем кто раньше не прошли бы ни одну ЛВК. Зато на трехмиллионный Киев открыли аж 85 дел на ухилянтов за два года войны и никто никого не ловит и не ищет.Можно еще десять мобилизаций объявить но уже все на селах ее не выполнить почти все на фронте.
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21.02.2024 14:22 Ответить
Да, да, пам'ятаю, за президенства Порошенка - винний був у всьому Порошенко, а за нинішнього президентства - ні за що не несе відповідальності. Уже і "Дебальцево"(яке порох здав)) - це героїзм.
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21.02.2024 14:37 Ответить
Так йому ж дали відповідальність разом з булавою ще у 2019!
Булаву взяв,побавитись. А от відповідальність - ні,і не хоче. Зіцпрезидент Зеленський.
А відповідати за злочини доведеться.
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21.02.2024 15:02 Ответить
 
 