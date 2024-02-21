Ответственность Верховного Главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" назвал ключевые условия принятия закона о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Європейська солідарність".

Он подчеркнул, что в основе должно быть достаточное обеспечение военных средствами защиты, а также условия ротации, демобилизации и подготовки к фронту.

"Ответственность верховного главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет. В ст.106 Конституции Украины четко записано, что это право и ответственность президента. Хочу подчеркнуть, что "Європейська солідарність" все девять раз, когда нужно было голосовать за объявление или продление мобилизации, отдала все свои голоса. Популярное это решение, не популярное… это ответственное решение, которое вносится президентом и поддерживается мной и нашей фракцией. Так же записано в нормах законодательства Украины", - отметил Порошенко.

"Так как только у президента есть в полном объеме информация - от военного руководства до министра финансов, от производства боеприпасов и до мощностей министерства сельского хозяйства. Ты лично знаешь, что, когда и как делать. Если такой мощный закон вносится неадекватным депутатом, которая сидит и льет грязь на украинские Вооруженные Силы, украинских военных и главнокомандующих - текст этого законопроекта позорен. И поэтому - и только поэтому, он не находит поддержки в зале", - констатирует лидер партии.

"У нас достаточно законодательного обеспечения для того, чтобы проводить мобилизацию. Во-вторых, в новых нормах закона о мобилизации мы настаиваем, чтобы мы видели элементы ротаций – гарантию того, что после пребывания на передовой военные должны быть ротированы для восстановления боеспособности. Должно быть определена позиция по демобилизации", - отмечает Порошенко.

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"Я три недели назад вернулся из Брюсселя. У нас была возможность пообщаться с нашими коллегами из северных и балтийских стран. Очень интересную разработку мы объявили совместно с эстонскими партнерами. Она называется "Save soldier" - спаси солдата. И там четко указано, что когда воин идет воевать, первое - есть минимальный срок, 5,5 месяцев, на подготовку воина по специальности. Воин должен быть оснащен бронежилетом, кевларовым шлемом, оружием, патронами, средством радиоэлектронной борьбы купольным. Тем, кому нужно, – приборы ночного видения. Тем, кому нужно, – лазерные дальномеры. Обеспечение боеприпасами. Если этого нет – значит вы собираете и отправляете на фронт невооруженного человека. В бюджете на момент мобилизации должны быть заложены эти расходы", - подчеркивает Петр Порошенко.

"Если этого нет - то тогда означает, что вы мобилизуете людей, оплачиваете им денежное обеспечение, а поставленные задачи они выполнять не могут. А это самый ценный невосстанавливаемый ресурс. Поэтому прошу: изучите и дайте "Save soldiers", - резюмирует Порошенко.

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