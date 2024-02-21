Ответственность Верховного Главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет, – Порошенко
Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" назвал ключевые условия принятия закона о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр политсилы "Європейська солідарність".
Он подчеркнул, что в основе должно быть достаточное обеспечение военных средствами защиты, а также условия ротации, демобилизации и подготовки к фронту.
"Ответственность верховного главнокомандующего за мобилизацию не зависит от того, берет он ее или нет. В ст.106 Конституции Украины четко записано, что это право и ответственность президента. Хочу подчеркнуть, что "Європейська солідарність" все девять раз, когда нужно было голосовать за объявление или продление мобилизации, отдала все свои голоса. Популярное это решение, не популярное… это ответственное решение, которое вносится президентом и поддерживается мной и нашей фракцией. Так же записано в нормах законодательства Украины", - отметил Порошенко.
"Так как только у президента есть в полном объеме информация - от военного руководства до министра финансов, от производства боеприпасов и до мощностей министерства сельского хозяйства. Ты лично знаешь, что, когда и как делать. Если такой мощный закон вносится неадекватным депутатом, которая сидит и льет грязь на украинские Вооруженные Силы, украинских военных и главнокомандующих - текст этого законопроекта позорен. И поэтому - и только поэтому, он не находит поддержки в зале", - констатирует лидер партии.
"У нас достаточно законодательного обеспечения для того, чтобы проводить мобилизацию. Во-вторых, в новых нормах закона о мобилизации мы настаиваем, чтобы мы видели элементы ротаций – гарантию того, что после пребывания на передовой военные должны быть ротированы для восстановления боеспособности. Должно быть определена позиция по демобилизации", - отмечает Порошенко.
"Я три недели назад вернулся из Брюсселя. У нас была возможность пообщаться с нашими коллегами из северных и балтийских стран. Очень интересную разработку мы объявили совместно с эстонскими партнерами. Она называется "Save soldier" - спаси солдата. И там четко указано, что когда воин идет воевать, первое - есть минимальный срок, 5,5 месяцев, на подготовку воина по специальности. Воин должен быть оснащен бронежилетом, кевларовым шлемом, оружием, патронами, средством радиоэлектронной борьбы купольным. Тем, кому нужно, – приборы ночного видения. Тем, кому нужно, – лазерные дальномеры. Обеспечение боеприпасами. Если этого нет – значит вы собираете и отправляете на фронт невооруженного человека. В бюджете на момент мобилизации должны быть заложены эти расходы", - подчеркивает Петр Порошенко.
"Если этого нет - то тогда означает, что вы мобилизуете людей, оплачиваете им денежное обеспечение, а поставленные задачи они выполнять не могут. А это самый ценный невосстанавливаемый ресурс. Поэтому прошу: изучите и дайте "Save soldiers", - резюмирует Порошенко.
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зверніть увагу як буйло скиглить що Порох його обманув на обидвох Мінськах.
але поки Президентом був Порох, то ніяких "навчань" навколо кордонів не було
так що війни з рашкою можна було б уникнути, бо буйло сцикливе
"Найкраща війна та, яка НЕ відбулась"
Мистецтво війни Сунь Цзи
Ага, вже чули цю кремлівську замутку...і не один раз - вам же ж ще й досі "головне щоб не Порошенко", як це відверто заявляв пуйло, а ви ВСІ ВИ, 73% ідіотів, за це й проголосували. І от тепер у вас нова замутка - "новий, справжній Гетьман", якого вам всунуть з кремля. Ідіоти, блдь!
зелінський-ярмак-баканов-татаров-шаурма-гетьманцев-безкутна-хламідія
ну не буде ж він брехати?
як і завхоз із батьком з фсб раісі
тому це справжні патріоти - тільки помийки-росії
нечего будет тыритьне за что будет строить дороги, потому что "это для нас критично". И еще, тот, чьи сыночки должны быть в окопах, руководит государством, имеет большинство в парламенте, лезет в руководство армией, при это в том деле ни уха, ни рыла? Вот когда сыны Данилова будут в окопах, там же будут Портновы, Арестовичи, Трухины и им подобные, когда детки Зеленского, Арахамии, других, кто правит страной и врали населению Украины перед вторжением, а своих вывезли, будут жить в Украине, как дети украинцев, я первый начну требовать, чтобы дети Порошенко были направлены в окопы.
А як жеж мародьорити зезидент зі слугами будуть?!
Чи такий дурбелик,що не вмієш користуватися інтернетом?!
Лікуватись треба,лапоть ти зелений!
Дивись хоч године інтерв'ю Порошенка "прямому". Це я вже,з жалю,зважаючи на твої скудні розумові здібності написав.
Ображайся далі.
Видно у ЗЕрмака-подоляка проблеми з аккаунтами - ботву вичисляють і банять моментально, а тому потрібні отакі нові "лахудри".
ті хто незаконно виїхав за кордон втік від віконання основного громадянського обовьязку - Захисту Батьківщини
чому якийсь Микола-механізатор з села або ботанік-айтішнік Пєтя з мегаполісу мають захищати майно да родину дезертирів ?
Давайте подоляківці-єрмаківці-беня-медведчуківці набирайте в рот побільше гіvna і плюйте в мій бік.
Булаву взяв,побавитись. А от відповідальність - ні,і не хоче. Зіцпрезидент Зеленський.
А відповідати за злочини доведеться.