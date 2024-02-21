РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости Война
8 699 16

Ракеты, которые летят убивать украинцев, Россия испытывает, пуская их в сторону Казахстана, - СМИ

казахстан

Журналисты посетили российский полигон для испытания ракет Капустин Яр, расположенный в Астраханской области России. Ракеты, которые здесь тестируют, сначала летят в сторону Казахстана. После испытания – летят убивать украинцев.

Об этом пишет "Новая газета Европа", передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области России. Но испытываемые здесь зенитные и баллистические ракеты летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде - в степи, где расположен особый охраняемый природный заказник.

После испытаний ракеты летят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах. Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают у их домов, убивают их скот, вспыхнувшие пожары, казахи тушат сами. Еще более сложные экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются инвалидами", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Казахстане суд ликвидировал фонд, помогавший Украине. Правозащитники говорят, не обошлось без давления со стороны РФ. ДОКУМЕНТ

Журналисты объясняют, что когда Казахстан перестал быть частью СССР, испытания российских ракет на его территории не прекратились, и теперь республика сдает в аренду свои земли под полигоны.

По данным "Национальной энциклопедии Казахстана", выданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было подорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

Читайте: Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове, - Данилов

Медицинское обследование местного населения на территории полигона выявило, что уровень психических заболеваний, в том числе среди детей, в 2,3 раза превышает средний уровень по области и в 2,1 раза – уровень по республике. Особенно распространены злокачественные новообразования, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состав крови. Прошло еще 19 лет. Все это время Капустин Яр продолжает работать.

Официально в Бокейординском районе зарегистрировано 19 тысяч человек. Сколько живет на самом деле – неизвестно.

СМИ отмечает, что, когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают. В Урде их слышат не менее двух раз в месяц.

Согласно официальным документам местной администрации о выплатах "инвалидам, пострадавшим от последствий деятельности полигонов", за 9 месяцев 2023 года всем "пострадавшим от ядерных полигонов" выплачено из местного бюджета 48,8 тысяч евро.

Читайте также: В северокорейской ракете, которой РФ била по Украине, обнаружено 290 деталей из США, Европы и Азии, – экспертная группа Conflict Armament Research

Автор: 

Казахстан (781) ракеты (3569) россия (95546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Власть ҚАЗАҚСТАНА разрешает , а народ страдает. ҚАЗАҚСКИЙ народ желает Победу УКРАИНЕ! Аренда сразу прекратится после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
21.02.2024 14:02
+2
Після 2014-го цим договором можна дупу витерти. Для чого це писати?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:22
+1
оренда до 2050, розходимося
показать весь комментарий
21.02.2024 13:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оренда до 2050, розходимося
показать весь комментарий
21.02.2024 13:15 Ответить
Та й Україна аренду москальському чфрф забезпечує до 2042. Але розійтися так просто вже не вийде.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:18 Ответить
Після 2014-го цим договором можна дупу витерти. Для чого це писати?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:22 Ответить
до того, що невідомо, як воно з Казахстаном буде до 2050-го і чи не втратить сенс і цей договір з паРашю.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:24 Ответить
Україна правова держава, чи ні?

На сьогоднішній день чинний закон про ратифікацію "харківської угоди". Розкажіть міжнародним юристам, чим можна підтирати дупу.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:25 Ответить
Будапештийским можжа.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:15 Ответить
да вас раньше свиноцабак погонят...!
показать весь комментарий
21.02.2024 14:48 Ответить
США, Європа, Тайвань! Ще мікропроцесорів казахам! Вони ж хароша країна, правда?
показать весь комментарий
21.02.2024 13:16 Ответить
відстань до капустин яру приблизно як до енгельсу
показать весь комментарий
21.02.2024 13:18 Ответить
На той полігон навіть ГДРовці(як свідок кінець 70х) їздили практикуватись в стрільбах.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:31 Ответить
Не только ГДРовцы, но и войска других стран Варшавского договора.
показать весь комментарий
21.02.2024 14:01 Ответить
По кармічним законам ці ракети повернуться в Казахстан.
показать весь комментарий
21.02.2024 13:52 Ответить
Власть ҚАЗАҚСТАНА разрешает , а народ страдает. ҚАЗАҚСКИЙ народ желает Победу УКРАИНЕ! Аренда сразу прекратится после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
21.02.2024 14:02 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2024 16:25 Ответить
I samxi kazaxov voziat ubivati v Ukrainu. I Vsio za darom.
показать весь комментарий
21.02.2024 14:36 Ответить
А не пара ли вернуть казахам свой Астраханский улус.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:17 Ответить
 
 