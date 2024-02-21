Ракеты, которые летят убивать украинцев, Россия испытывает, пуская их в сторону Казахстана, - СМИ

Журналисты посетили российский полигон для испытания ракет Капустин Яр, расположенный в Астраханской области России. Ракеты, которые здесь тестируют, сначала летят в сторону Казахстана. После испытания – летят убивать украинцев.

Об этом пишет "Новая газета Европа", передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный полигон Капустин Яр базируется в Астраханской области России. Но испытываемые здесь зенитные и баллистические ракеты летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде - в степи, где расположен особый охраняемый природный заказник.

После испытаний ракеты летят убивать украинцев, но сначала их проверяют на казахах. Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают у их домов, убивают их скот, вспыхнувшие пожары, казахи тушат сами. Еще более сложные экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются инвалидами", - отмечает издание.

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Журналисты объясняют, что когда Казахстан перестал быть частью СССР, испытания российских ракет на его территории не прекратились, и теперь республика сдает в аренду свои земли под полигоны.

По данным "Национальной энциклопедии Казахстана", выданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было подорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20.

Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

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Медицинское обследование местного населения на территории полигона выявило, что уровень психических заболеваний, в том числе среди детей, в 2,3 раза превышает средний уровень по области и в 2,1 раза – уровень по республике. Особенно распространены злокачественные новообразования, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состав крови. Прошло еще 19 лет. Все это время Капустин Яр продолжает работать.

Официально в Бокейординском районе зарегистрировано 19 тысяч человек. Сколько живет на самом деле – неизвестно.

СМИ отмечает, что, когда российские военные испытывают очередную ракету, казахов об этом никто не предупреждает. Но о каждом взрыве в Бокейорде знают. В Урде их слышат не менее двух раз в месяц.

Согласно официальным документам местной администрации о выплатах "инвалидам, пострадавшим от последствий деятельности полигонов", за 9 месяцев 2023 года всем "пострадавшим от ядерных полигонов" выплачено из местного бюджета 48,8 тысяч евро.

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