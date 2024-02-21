Только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Европейцы по-прежнему поддерживают Украину. Но только каждый десятый верит, что она сможет победить Россию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Опрос был проведен в январе в 12 странах-членах ЕС: Швеции, Португалии, Польше, Франции, Испании, Нидерландах, Германии, Австрии, Румынии, Италии, Греции и Венгрии.

Только 1 из 10 европейцев в этих странах верят в победу Украины на поле боя. Тех, кто верит в победу РФ, вдвое больше - 20%.

Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии. Но и там этот показатель не превышает 17%.

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Запитання: "Яким буде результат віни РФ в Україні?". Відповіді: Україна переможе - темно-синій, компроміс - блакитний, не знаю - сірий, переможе РФ - червоний

В среднем 37% респондентов верят, что война окончится компромиссом. Это наиболее распространенное мнение.

При этом, ко мнению, что Европа должна помогать Украине дать отпор, больше склоняются в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%).

В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) они предпочитали давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование.

Запитання: "Що Європа має робити з війною РФ в Україні?". Відповіді: підтримувати Україну - темно-синій, не знаю - сірий, підштовхувати Україну до перемовин - червоний

Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

33% опрошенных заявили, что война России против Украины влияет на них больше, чем на Ближнем Востоке. Противоположного мнения придерживаются 5%.