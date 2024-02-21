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Новости Война
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Только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне, - опрос. ІНФОГРАФІКА

єс,євросоюз,європа

Европейцы по-прежнему поддерживают Украину. Но только каждый десятый верит, что она сможет победить Россию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Опрос был проведен в январе в 12 странах-членах ЕС: Швеции, Португалии, Польше, Франции, Испании, Нидерландах, Германии, Австрии, Румынии, Италии, Греции и Венгрии.

Только 1 из 10 европейцев в этих странах верят в победу Украины на поле боя. Тех, кто верит в победу РФ, вдвое больше - 20%.

Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии. Но и там этот показатель не превышает 17%.

Читайте: Среди немцев снижается готовность помогать Украине, - опрос

Європейці про війну в Україні
Запитання: "Яким буде результат віни РФ в Україні?". Відповіді: Україна переможе - темно-синій, компроміс - блакитний, не знаю - сірий, переможе РФ - червоний

В среднем 37% респондентов верят, что война окончится компромиссом. Это наиболее распространенное мнение.

При этом, ко мнению, что Европа должна помогать Украине дать отпор, больше склоняются в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%).

В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) они предпочитали давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование.

Європейці про війну в Україні
Запитання: "Що Європа має робити з війною РФ в Україні?". Відповіді: підтримувати Україну - темно-синій, не знаю - сірий, підштовхувати Україну до перемовин - червоний

Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

33% опрошенных заявили, что война России против Украины влияет на них больше, чем на Ближнем Востоке. Противоположного мнения придерживаются 5%.

Автор: 

Европа (1854) опрос (2827) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+19
В успіх Майдану, коли беркутня була вже біля Сцени, вірили мабудь лише ті, хто її відчацдушно захищав - а це тисячні долі відсотка українців. Вірили - і боролися. І тому перемогли. Якби європейці, хоча б ті 10 відсотків активніше допомагали Українв, то цього для її перемоги більш, ніж достатньо.
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21.02.2024 13:28
+13
Україна вже перемогла, потрібно тільки добити кацапів на українській землі!
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21.02.2024 13:26
+11
віра - питаня часу
як тільки росія почне валитися - вірунів стане 100%
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21.02.2024 13:32
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Правила форума Совет форумчан
У нас вірунів завжди вистачало, що про популізм на минулих виборах, що про закінчення війни за рік.
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21.02.2024 13:25 Ответить
віра - питаня часу
як тільки росія почне валитися - вірунів стане 100%
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21.02.2024 13:32 Ответить
Ці вірни колись вірили у побудову комунізму. Як розпад СРСР так і перемога України була і будуть несподіванками для недалеких. Лише 10% інтелектуальної еліти у будь-якій країні можуть зрозуміти що коїться у їх країні та у світі.
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21.02.2024 13:59 Ответить
Україна вже перемогла, потрібно тільки добити кацапів на українській землі!
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21.02.2024 13:26 Ответить
вони дивляться на рівень підтримки
на "згуртованість" єс та сша
тай роблять висновок.
треба готуватися до захисту самих себе через 5-8 років
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21.02.2024 13:26 Ответить
ВІрять чи не вірять Євпропейці у перемогу, а сотні тисяч снарядів надали та нададуть мільйон, щоб ніколи не захищати самих себе і перемолоти кацапів в Україні
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21.02.2024 13:44 Ответить
В успіх Майдану, коли беркутня була вже біля Сцени, вірили мабудь лише ті, хто її відчацдушно захищав - а це тисячні долі відсотка українців. Вірили - і боролися. І тому перемогли. Якби європейці, хоча б ті 10 відсотків активніше допомагали Українв, то цього для її перемоги більш, ніж достатньо.
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21.02.2024 13:28 Ответить
нам тогда просто чудом повезло
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22.02.2024 02:08 Ответить
Цікаво б зробити опитування ,коли б )(уйло на них напав.на цей цілий ЄС..
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21.02.2024 13:29 Ответить
Чого ж така зневіра - даваите зброю
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21.02.2024 13:30 Ответить
Вже вкотре намагаюсь донести думку, що війна в Ізраїлі та в Україні - це одна й та сама війна. Не просто дві війни, пов'язані між собою, а саме одна війна - цивілізованого світу проти "осі зла", яка намагається відкинути міжнародне право на рівень19 століття.
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21.02.2024 13:31 Ответить
Напомню - Войска Германии которые подавили польское сопротивление и захватили Польшу насчитывали 1.3 миллиона военнослужащих. Исход сражения не зависит от количества населения - исход сражения решает военная стратегия и тактика ведения войны.
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21.02.2024 13:31 Ответить
Закидать мясом (сражаться до последнего) можно любую армию. Все европейские армии сдались Гитлеру меньше чем за месяц. Месяц. Понимаете? Это называется очень просто. Трусость.
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21.02.2024 15:05 Ответить
інфографика це виробник кацапцького ІПСО, так нахрена ви їх ІПСО розповсюджуете
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21.02.2024 13:32 Ответить
А в який ЄС ми зібралися, якщо 10% європейців вірить у нашу перемогу над рашкою? І швидше за все стільки ж % хочуть нас бачити у своїй сім'ї.
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21.02.2024 13:32 Ответить
90% хочуть увійти у руський мир, троляко
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21.02.2024 13:41 Ответить
Коли ми переможемо роzію, і що саме для вас буде вважатись перемогою?
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21.02.2024 13:52 Ответить
Це тому що європейці ще й досі знаходяться в ілюзіях "холодної війни" з казками про "вялікаю расєйскую супєрдяржяву". Плюс зараз третина Європи -кацапня ї#ана.
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21.02.2024 13:34 Ответить
Уся Європа у лютому 2022 вірила у декілька днів взяття орками України.
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21.02.2024 13:35 Ответить
Перемога у війні - це українське військо у Москві. Звісно в таке повірити це як повірити у штурм Рейхстага у 1942 рокі. А от якщо поставити питання по іншому - хто вірить у визволення України - цифри будуть зовсім іншими
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21.02.2024 13:37 Ответить
постійна нерішучість і затягування з наданням військової допомоги давно про це свідчили. БМП 'бредлі' без активної броні, старі неробочі 'леопарди' і т. д. говорить про одне, що Захід ще на початку був готовий нас злити.
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21.02.2024 13:38 Ответить
Їм до нас срати і срати. От як раз Європа булаб за 3 дні
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21.02.2024 13:43 Ответить
Насрати кажете??--Хай оті невіручі, краще хай вірять у те!!!, що продовжуючи тягнути кота за хвіст з постачанням зброї, продовжуючи хоч у чомусь вірити підарам!(, Не переосмислити все кардинально зараз!!, у разі не дай Боже!, поразки України, вони незабаром, на своїх -- чи скоріш вже, не на своїх-- площах, будуть з ( ОБОВЯЗКОВО!!!) радістю на ******!,(, , вскидивати руку, у привітанні -- хайль путлєр!(((,
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21.02.2024 14:42 Ответить
Вкид рашистів...щось мені мої знайомі німці кажуть зовсім інше...
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21.02.2024 13:44 Ответить
А цю нічим не підкріплену статистику якого біса нести в маси тут , в Україні?
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21.02.2024 13:47 Ответить
Шкода. На початку агресії не вірили. При успішному контрнаступі, коли ми звільнили Київщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину і частину Херсонської області із Херсоном повірили. Сьогодні ситуація набагато складніша, бо ворог закопався, укріпився бетоном, перевів економіку на військові рейси, а ми залищилися на марафоні і відосах Херпіду, не підготувавши укріплення для військових, виготовлення *********** і озброєння, особливо ракет і дронів і фактично нічого не створили для захисту громадян - надійні бомбосховища. Є надія, що по закінченню повноважень Президента буде створено врешті-решт Уряд спасіння України. Якщо цього не станеться, то це може призвести до непоправних результатів.
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21.02.2024 13:52 Ответить
На жаль, не станеться.

Але станеться щось інше, за межами України. Якийсь "чорний лебідь", який докорінно змінить хід історії.
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21.02.2024 13:55 Ответить
Може краще цей чорний лебідь станцює на підмостках Великого театру і буде вештатись московським ефіром без зупинки?! А ми послухаємо пісню "Весна" у виконанні Олега Скрипки із групою "Воплі Відоплясова"!
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21.02.2024 14:18 Ответить
віра - це до попів, богів та інших вигаданих істот.
а тут віра взагалі ні до чого, тут є об'єктивна реальність, яку будують так звані цивілізовані країни. і ця реальність взагалі не на боці України, тому ніхто й не сподівається на її перемогу.
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21.02.2024 13:54 Ответить
А чому іноземці винні вірити зараз у перемогу України?! Вони побачили зміну керівництва ЗСУ що сприймають як ознаку слабкості. Вони бачать що корупція навіть під час війни нікуди не поділась а це точно не додає оптимізму для віри у спроможність України виграти. До того ж усі добре бачать слабкість дій України у дипломатичних стосунках і те яких недолугих дипломатів призначають у різні країни. Також там не розуміють як може перемогти країна котрою керує Єрмак що вважається агентом ФСБ. Бачать і те, що сама Україна не надто прогресує у питаннях забезпечення себе зброєю та ************. Окреме питання що ті особи, котрі ще нещодавно були наближеними до влади, той же Арестович, зараз провіщають відносно нашої країни багато негативного і це публікує їх преса. Не забуваємо і величезний вплив соцмереж, Телеграм каналів, Твіттеру (Х), Фейсбуку де активно діють прорашистські агенти впливу, не кажучи вже про ЗМІ де часто з'являються відверто провокативні матеріали. Отож з чого це там вірити в Україну особливо з огляду на негативні новини з фронту???!!! Тож нічому не дивуюсь а лише констатую новину як факт!!!
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21.02.2024 14:13 Ответить
Не думаю, що пересічні іноземці переймаються призвіщами наших военначальників та міністрів. Їм байдуже хто керує нашою розвідкою чи АП. Вони читають свою локальну пресу та слідують у її фарватері.
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21.02.2024 14:31 Ответить
-10%українців вірять,що взагалі коли небуть європейці можуть стати на захист своєї країни від раши.Вірять не вірять-пох..,зброю давай,за вас також гинемо.
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21.02.2024 14:35 Ответить
А скільки відсотків 25.02.2022 вірили,що Україна протримається 76 годин? 1 тиждень?
Що протримається місяць вірили 0% у ЄС.
То що таке РЕКЛАМА!
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21.02.2024 14:40 Ответить
Це тому-що, в них немає, телемарафону.
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21.02.2024 14:52 Ответить
А коли серед європейців проведуть опитування з питаннями чи хочуть вони, щоб на кордоні з ними стояли кацапи? Чого не провести таке опитування?
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21.02.2024 15:08 Ответить
А скільки європейців думає про те , що вони наступні???
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21.02.2024 15:25 Ответить
З країн Європи найдовше оборонялися проти Німеччини,
Норвегія - 2 місяці та 1 день, та Франція - 1 місяць 12 днів.

10 травня 1940 німецькі війська вторглися в Нідерланди, 15 травня 1940 нідерландські збройні сили капітулювали.
Бельгія вторгнення на її територію 10 травня 1940 року, 28 травня 1940 бельгійські збройні сили капітулювали.
Грецька операція, також відома як операція «Маріта» 6 квітня - 30 квітня 1941.

Австрії, Румунії, Італії, Словаччини та Угорщини, союзники Німеччини.
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21.02.2024 15:32 Ответить
Як би більшість хоча б школу закінчили. То зрозуміли би, що таке ккд та ввп і яка різниця між 30млн і 140млн. Ви спробуйте 1 краплею кислоти змити 1к вапняних солей. Тоді і ідізнаєтеся, хто може перемогти, а хто завідома ні.
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21.02.2024 17:12 Ответить
желаю европейцам такого же "компромиса" с россией
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22.02.2024 02:10 Ответить
 
 