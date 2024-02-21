Только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне, - опрос. ІНФОГРАФІКА
Европейцы по-прежнему поддерживают Украину. Но только каждый десятый верит, что она сможет победить Россию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Опрос был проведен в январе в 12 странах-членах ЕС: Швеции, Португалии, Польше, Франции, Испании, Нидерландах, Германии, Австрии, Румынии, Италии, Греции и Венгрии.
Только 1 из 10 европейцев в этих странах верят в победу Украины на поле боя. Тех, кто верит в победу РФ, вдвое больше - 20%.
Больше всего в победу Украины верят в Польше, Швеции и Португалии. Но и там этот показатель не превышает 17%.
В среднем 37% респондентов верят, что война окончится компромиссом. Это наиболее распространенное мнение.
При этом, ко мнению, что Европа должна помогать Украине дать отпор, больше склоняются в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%).
В Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) они предпочитали давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование.
Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.
33% опрошенных заявили, что война России против Украины влияет на них больше, чем на Ближнем Востоке. Противоположного мнения придерживаются 5%.
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як тільки росія почне валитися - вірунів стане 100%
на "згуртованість" єс та сша
тай роблять висновок.
треба готуватися до захисту самих себе через 5-8 років
Але станеться щось інше, за межами України. Якийсь "чорний лебідь", який докорінно змінить хід історії.
а тут віра взагалі ні до чого, тут є об'єктивна реальність, яку будують так звані цивілізовані країни. і ця реальність взагалі не на боці України, тому ніхто й не сподівається на її перемогу.
Що протримається місяць вірили 0% у ЄС.
То що таке РЕКЛАМА!
Норвегія - 2 місяці та 1 день, та Франція - 1 місяць 12 днів.
10 травня 1940 німецькі війська вторглися в Нідерланди, 15 травня 1940 нідерландські збройні сили капітулювали.
Бельгія вторгнення на її територію 10 травня 1940 року, 28 травня 1940 бельгійські збройні сили капітулювали.
Грецька операція, також відома як операція «Маріта» 6 квітня - 30 квітня 1941.
Австрії, Румунії, Італії, Словаччини та Угорщини, союзники Німеччини.