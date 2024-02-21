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Зеленский обсудил на селекторе блокирование на польской границе: Определили наши следующие шаги, они будут очень быстро

протести,польща

Сегодня, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, в ходе которого, кроме ежедневных тем, обсудили блокирование на польской границе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - отметил Зеленский.

По его словам, либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и он признателен четкой позиции Европейской комиссии.

"Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - добавляет глава государства.

Также читайте: Свободного движения нет ни на одном пункте пропуска с Польшей. Ведем постоянные переговоры, - Минагрополитики

Также обсудили ситуацию на фронте.

Был подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводки ГУР МО и Службы внешней разведки.

Кроме того, по словам Зеленского, обсудили ситуацию в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Автор: 

граница (5270) Зеленский Владимир (20365) Польша (8412) блокирование (462)


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Топ комментарии
+23
І року не пройшло як щеля побачив блокування кордону. Чи пройшло?
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21.02.2024 13:36
+20
Потужно потужився......
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21.02.2024 13:38
+19
"наступні кроки, вони будуть дуже швидко" - так это неподобство на границе тянется уже 4-й месяц. Скорость принятия решений властью, как говорил Митець "аху*вающая"
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21.02.2024 13:38
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І року не пройшло як щеля побачив блокування кордону. Чи пройшло?
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21.02.2024 13:36 Ответить
Прокинувся, блін. Все на відосиках і на відосиках. Немає коли справами зайнятись.
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21.02.2024 13:45 Ответить
Мудро! Але має бути детальний аналіз причини виникнення цієї проблеми і як її вирішити..?.І основне, а скільки ж с\г продукції зайшло в Польщу із України, рф і Білорусії, а скільки із Польщі в Україну, і хто активний бенефіціар, чиї вуха стирчать у розпалюванні ворожнечі? І як терміново вирішувати подібні проблеми, не доводячи до ворожого протистояння?
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21.02.2024 18:13 Ответить
Потужно потужився......
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21.02.2024 13:38 Ответить
Гундосий напружився...
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21.02.2024 14:45 Ответить
цей Сєлєктор мабуть дуже крутий чувак, якщо через нього можна все так швиденько порєшать
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21.02.2024 14:46 Ответить
"наступні кроки, вони будуть дуже швидко" - так это неподобство на границе тянется уже 4-й месяц. Скорость принятия решений властью, как говорил Митець "аху*вающая"
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21.02.2024 13:38 Ответить
Швидко запишеться відосік. Потужний крок.
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21.02.2024 13:40 Ответить
Черговий ? Провів ставку. Вирішили питання з розблокуванням кордону .... Тільки якого не скаже.
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21.02.2024 14:01 Ответить
Пошли до них Єрмака -- хаи поганяє - і Офіс провітриться
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21.02.2024 13:40 Ответить
будуть, буде, вони мають, вони повинні, вперше в історії, потужно ...
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21.02.2024 13:40 Ответить
Может пора уже на законодательном уровне разобраться с этими барыгами зернотрейдерами, которые подставляют Украину при торговле с партнерами? Помню, на Черном море мутили непонятно что, нельзя было топить кацапские корабли. Теперь на границе.
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21.02.2024 13:41 Ответить
Ви, пане, оченята протріть і подивіться що робиться і подумайте чи варто поляків зараз "партнерами" називати
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21.02.2024 13:43 Ответить
З пшеками все зрозуміло( куйло просто купив десяток найбільших фермерів), а от ті українські бариги куди процент віддають? Щеля вже розпух як труп у воді, від вкрадених і віджатих сотень мільярдів .
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21.02.2024 13:56 Ответить
Да то он от крови украинцев распух.
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21.02.2024 15:32 Ответить
Так це українці винні у бичестві поляків? Як же ви вже задовбали!
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21.02.2024 13:52 Ответить
Так всі хто втік за кордон звинувачують Україну, бо бояться щоб їх не вигнали назад.
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21.02.2024 14:34 Ответить
Зернотрейдери - олігархи українці? Та ви що?
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21.02.2024 14:34 Ответить
А до чого тут зернотрейдери взагалі? Яка пшекам різниця? Трейдери є у всіх країнах. І вони всі не благодійники, але при чому тут ВСІ вантажі до стікаючої кров'ю України? Кацапські зернотрейдери панів польських "фермерів" чомусь геть не турбують...
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21.02.2024 15:40 Ответить
Так і досі мутять оті "партнери", які чітко висловились - російські нафтові танкери не чіпать. А російське крадене зерно яке везуть через Білорусь поляків не турбує?
А ще послухайте уважно польського замміністра сг який підтримує блокаду. Так от він проти транзиту української агропродукції до Німеччини, бо це шкодить інтересам Польщі і кордон потрібно блокувати ще й там.
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21.02.2024 14:15 Ответить
SRK - З початку треба з польськими барижними тварями розібратися що висмоктують сотні мільярдів евро дотації від розвинених країн ЕС а потім роблять розбій на кордоні, висипають зерно і закликають путіна. Це як тримати за горло людину що протистоїть ворогу. Ну нічого польша вже себе показала як ненадійний партнер. А польським баригам потрібно шукати губозакаточні пристрої. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера.
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21.02.2024 14:19 Ответить
Які сотні мільярдів? Курячі твої мізки.
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21.02.2024 15:29 Ответить
Кулєба без дозволу дєрьмака і посцять не ходе, що він там може сказати чи зробити?
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21.02.2024 13:58 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/02/ 14-02-2024
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко

https://www.youtube.com/watch?v=v63pseYBQ-0&t=10s
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21.02.2024 13:45 Ответить
Нарешті Херпіду буде вирішувати проблему в законний спосіб між посадовцями Польщі, України і ЄС. Не вийшло нахрапом за допомогою тролів і "помічників" подоляка. А яке ж було бажання. Залишився великий бруд українців по відношенню до поляк і навпаки. Бо потрібно такі справи вирішувати негайно і компетентним органам.
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21.02.2024 13:46 Ответить
Толька піди проспись і поцілуй польськіх фермерів в сраку а потім передай цім баригам душегубам щоб вони купляли губозакаточні пристрої бо вони більше не будуть висмоктувати мільярди Евро від розвинених країн ЕС. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера. Слава Україні.
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21.02.2024 14:21 Ответить
По питанням срак, то Ви великий спеціаліст. Так підіть до польських фермерів і передайте все те, про що тут написали. Забувся сказати, якщо подоляк і єрмак дадуть дозвіл, бо хто буде писати, що у всіх гріхах влади звинувачувати поляк, німців, американців і кого завгодно.
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21.02.2024 15:13 Ответить
Дякуючи таким довбням, як ти, Україна перестане отримувати західну зброю (до чого і ведуть зєрмакі з вашою допомогою) і тоді ти будеш кричати слава росії.
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21.02.2024 15:27 Ответить
Дуже швидкими! І потужними?!
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21.02.2024 13:47 Ответить
Моя родина перестала купляти польські товари. Я вважаю, що нам треба негайно ввести заборону на всі польські товари. Топтатися по зерну це гріх.
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21.02.2024 13:47 Ответить
Головне щоб Ваша родина не перестала дивитися телемарафон. Там вся сила. Не забувайте, що через Польщу до нас має йти американська зброя, натівська зброя і американсько-натівські літаки. Вся логістика має бути також на територіх Польщі і там перебувають мільйони наших громадян. Не потрібно бикувати, бо ми не в рівних вагових категоріях і не зовсім правда на нашому боці.
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21.02.2024 13:55 Ответить
Не забуваємо. Якщо натівці побачать перешкоду для їх логістики, то польська поліція не встигатиме штани перевдягати. В ЄС цяцькаться ні з Туском, ні з Качинським не будуть.
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21.02.2024 14:04 Ответить
Головне що ти не перестаєшь цілувати польських бариг в сраку. Колись ти змошь медаль за це отримати " Anatoliy K - найкращій цілувальник польськіх срак".
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21.02.2024 14:23 Ответить
Не заважайте поцілувати когось в сраку. Він по цому напрямку величезний спеціаліст, націлувавши подоляків і єрмаків. Продовжуй, не відривайся ваід своєї улюбленої справи.
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21.02.2024 15:15 Ответить
Потужно,Швидко!!!
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21.02.2024 13:49 Ответить
Дешева болтовня
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21.02.2024 13:50 Ответить
Интересно Рустем когда нибудь работает или только болтается по совещаниям!
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21.02.2024 13:52 Ответить
Рік блокування а тут поговорив і все… дива та й годі.
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21.02.2024 13:54 Ответить
Минуле, сьогодення і майбутнє.
В минулому Польща втупила в ЄС і тепер користується усіма бонусами від цього. А ми - "стратегічно багатовекторні".
Сьогодення - нинішня нікчемна влада, просто нездатна врегулювати цю ситуацію, яку штучно роздмухують поляки у власних інтересах. І що гірше всього, Зенелох може такого накрутити - напідписує дебільних угод, які потім 20+ років будуть отруювати нам життя. Або остаточно посвариться з польською владою.
Майбутнє - це лише початок. Далі, коли дійде до вступу в ЄС, буде ще "веселіше", будуть такі вимоги поляків...... і політичні, і історичні, і економічні.....А все чому? А тому що вони в минулому вступили в ЄС, поки ми.......
І чесно кажучи, нормального шляху розв'язання цієї проблеми я не бачу. Окрім 3 варіантів - або ми здаємо велику частину майбутнього, задля вирішення цієї проблеми (і велика ймовірність, що Зеля так і зробить). Або в справу втрутиться таки увесь ЄС і трохи відкоригує несусвітні амбіції Польщі. Або ще реальний варіант, що самі поляки (народ, а не окремі фермери, мисливці, перевізники, повії - в кого там ще претензії до нас?) наведуть порядок.
Але поки все йде до торгової війни.
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21.02.2024 14:15 Ответить
Наступні кроки - запиляти вечірній гундосик від Зеленського і заявити, що це недопустимо.
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21.02.2024 14:16 Ответить
Що ти несеш бл.
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21.02.2024 14:25 Ответить
Потужно! Швидко! Детально! + часто фото і відео з глибокодумним та фатальним поглядом! Насправді, черговий провал!
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21.02.2024 14:34 Ответить
Колись будуть. Як і все, за що береться це небрите кострубате одоробло. Вони мали бути ще півроку тому твої кроки.
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21.02.2024 15:16 Ответить
"Вони мали бути ще півроку тому твої кроки." О нет, лучше не надо!
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21.02.2024 15:35 Ответить
Знову наївся мівінки і пучить ротом .
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21.02.2024 15:46 Ответить
Поляки знають, що роблять, їм на ваші балачки начхати. Вони вже відкрили другий фронт. Ми й не помітимо, як вони почнуть ракетами нас хєрачити.
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21.02.2024 16:02 Ответить
Та ти сам на поляків гнав,а тепер гундосиш!
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21.02.2024 16:25 Ответить
Яке ж воно жалюгідне патякало!...
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21.02.2024 16:36 Ответить
 
 