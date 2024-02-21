Зеленский обсудил на селекторе блокирование на польской границе: Определили наши следующие шаги, они будут очень быстро
Сегодня, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, в ходе которого, кроме ежедневных тем, обсудили блокирование на польской границе.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - отметил Зеленский.
По его словам, либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и он признателен четкой позиции Европейской комиссии.
"Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - добавляет глава государства.
Также обсудили ситуацию на фронте.
Был подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводки ГУР МО и Службы внешней разведки.
Кроме того, по словам Зеленского, обсудили ситуацию в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.
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А ще послухайте уважно польського замміністра сг який підтримує блокаду. Так от він проти транзиту української агропродукції до Німеччини, бо це шкодить інтересам Польщі і кордон потрібно блокувати ще й там.
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=v63pseYBQ-0&t=10s
В минулому Польща втупила в ЄС і тепер користується усіма бонусами від цього. А ми - "стратегічно багатовекторні".
Сьогодення - нинішня нікчемна влада, просто нездатна врегулювати цю ситуацію, яку штучно роздмухують поляки у власних інтересах. І що гірше всього, Зенелох може такого накрутити - напідписує дебільних угод, які потім 20+ років будуть отруювати нам життя. Або остаточно посвариться з польською владою.
Майбутнє - це лише початок. Далі, коли дійде до вступу в ЄС, буде ще "веселіше", будуть такі вимоги поляків...... і політичні, і історичні, і економічні.....А все чому? А тому що вони в минулому вступили в ЄС, поки ми.......
І чесно кажучи, нормального шляху розв'язання цієї проблеми я не бачу. Окрім 3 варіантів - або ми здаємо велику частину майбутнього, задля вирішення цієї проблеми (і велика ймовірність, що Зеля так і зробить). Або в справу втрутиться таки увесь ЄС і трохи відкоригує несусвітні амбіції Польщі. Або ще реальний варіант, що самі поляки (народ, а не окремі фермери, мисливці, перевізники, повії - в кого там ще претензії до нас?) наведуть порядок.
Але поки все йде до торгової війни.