Зеленский обсудил на селекторе блокирование на польской границе: Определили наши следующие шаги, они будут очень быстро

Сегодня, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, в ходе которого, кроме ежедневных тем, обсудили блокирование на польской границе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро", - отметил Зеленский.

По его словам, либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и он признателен четкой позиции Европейской комиссии.

"Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать", - добавляет глава государства.

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Также обсудили ситуацию на фронте.

Был подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводки ГУР МО и Службы внешней разведки.

Кроме того, по словам Зеленского, обсудили ситуацию в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.