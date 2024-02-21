Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Так этого не делала еще ни одна страна мира, - Воздушные силы
Никто точно не знает, когда именно Украина получит истребители F-16. Но их ожидают как можно скорее.
Об этом в интервью Укрінформу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что сейчас под F-16 адаптируют инфраструктуру и усовершенствуют взлетно-посадочные полосы.
"Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как этого ни делала ни одна страна в мире.
"Все так ждут, что придут самолеты, и все - победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно ", – объяснил он.
Игнат подчеркнул, что Украина не получит сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кроме того, F-16 будут не новейшими модификациями.
Но процесс при этом идет, летчики уже выполняют полеты с инструкторами. Все это происходит в ускоренном порядке. Игнат подчеркнул, что обучение пилотов и инженеров проходит согласно четкому плану действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
реальність же буде така, як з тими трьома десятками "абрамсів": що вони є, що їх немає.
якщо ти більш старша людина, й пам'ятаєш таку війну, як війна в Перській Затоці в 1990-1991 роках, то там була така собі операція "Буря в пустелі", так ось для цієї операції так звані цивілізовані країни нагнали більш, ніж півтори тисячі танків та більше 600 літаків F-16, Єврофайтерів та подібних. але там масштаб іракського вторгнення був у рази менший, ніж зараз масштаб вторгнення паРаші в Україну.
ось і співстав масштаби та скажи, чому не можна порівнювати дві пісчинки між собою?
хоч чим обвішати ті F-16, все одно це максимум дасть якусь незначну тимчасову тактичну перевагу. така жалюгідна кількість не може дати ніяку глобальну стратегічну перевагу, коли літаки противника налічуються сотнями.
Отличная новость... тока подскажите пожалуйста, а в каком году?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
чи, цього нічого нема, а як почнуть падати, то залужний винен?
чи, це залужний заважав, а от умеров все зробив.....
А тут півтора року і кінця краю не видно.
У такому разі вони поступатимуться СУ 35 за своїми можливостями. Навіть Туреччина щойно отримала від Байдена пакети для модернізації старих F-16 = 70 штук. А без модернізації F-16 збиватимуть