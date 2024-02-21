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Новости Война
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Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Так этого не делала еще ни одна страна мира, - Воздушные силы

f-16,літак

Никто точно не знает, когда именно Украина получит истребители F-16. Но их ожидают как можно скорее.

Об этом в интервью Укрінформу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сейчас под F-16 адаптируют инфраструктуру и усовершенствуют взлетно-посадочные полосы.

"Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - сказал Игнат.

Также читайте: Первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 до лета, - CNN

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как этого ни делала ни одна страна в мире.

"Все так ждут, что придут самолеты, и все - победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно ", – объяснил он.

Игнат подчеркнул, что Украина не получит сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кроме того, F-16 будут не новейшими модификациями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: F-16 - это не "серебряная пуля", но они существенно повысят боевые возможности Украины

Но процесс при этом идет, летчики уже выполняют полеты с инструкторами. Все это происходит в ускоренном порядке. Игнат подчеркнул, что обучение пилотов и инженеров проходит согласно четкому плану действий.

Автор: 

Воздушные силы (2299) Игнат Юрий (592) F-16 (553)


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Топ комментарии
+11
На кой чорт, оці новини для телемарафону? Щоб владі рейтинги підняти?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
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21.02.2024 14:04
+6
Часом здається шо проблема не в підготовці кадрів, інфраструктури, наявності бк, палива і т.і, а у ,,вмінні" потужних керівників робити запити на постачання так, шоб було не ясно, чи потрібні ці постачання взагалі. І це стосується всього спектра озброєнь.
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21.02.2024 14:38
+5
Сіки можна *******? Аби не мовчать, або в роті не засмирділось. То вони гей-гей і вже ось отримують, а тепер нє-нє в нас нема інфрастуктури. Так хто тут ідіоти?
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21.02.2024 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Сіки можна *******? Аби не мовчать, або в роті не засмирділось. То вони гей-гей і вже ось отримують, а тепер нє-нє в нас нема інфрастуктури. Так хто тут ідіоти?
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21.02.2024 14:02 Ответить
ідіоти тут ті, хто свято вірують, як в якогось бога, в те, що F-16 якось докорінно змінять ситуацію.
реальність же буде така, як з тими трьома десятками "абрамсів": що вони є, що їх немає.
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21.02.2024 14:07 Ответить
"якось докорінно змінять ситуацію" - згоден, докорінно не змінять, але як можна порівнювати 30 F-16 з 30-ма танками?
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21.02.2024 14:12 Ответить
Швидше за все, вже ніяк не змінять. Завдяки 2-річному триндьожу кацапи вже досі підготувались до зустрічі Ф-16. Як свого часу до контрнаступу з Леопардами.
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21.02.2024 14:20 Ответить
така кількість F-16 ніяк не впливатиме на загальну картину цієї війни, як не впливають ті 30 танків. то чому не можна?
якщо ти більш старша людина, й пам'ятаєш таку війну, як війна в Перській Затоці в 1990-1991 роках, то там була така собі операція "Буря в пустелі", так ось для цієї операції так звані цивілізовані країни нагнали більш, ніж півтори тисячі танків та більше 600 літаків F-16, Єврофайтерів та подібних. але там масштаб іракського вторгнення був у рази менший, ніж зараз масштаб вторгнення паРаші в Україну.
ось і співстав масштаби та скажи, чому не можна порівнювати дві пісчинки між собою?
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21.02.2024 14:24 Ответить
Не згоден. Якщо з Фалконами прийде АМRAAM з дальністю 120 км, та свиням так кидати безкарно КАБи вже не вийде.
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21.02.2024 16:16 Ответить
та ладно. все вийде, як і виходило.
хоч чим обвішати ті F-16, все одно це максимум дасть якусь незначну тимчасову тактичну перевагу. така жалюгідна кількість не може дати ніяку глобальну стратегічну перевагу, коли літаки противника налічуються сотнями.
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21.02.2024 16:41 Ответить
"...Україна переходить на F-16 в екстреному порядку..."

Отличная новость... тока подскажите пожалуйста, а в каком году?
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21.02.2024 14:21 Ответить
Цей екстрений свістьож, щоб замилити, що по вказівці генштаб розбомбили, авдіївку здали патріотів садять.
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21.02.2024 15:55 Ответить
Манна небесна насипатиметься поступово.
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21.02.2024 14:03 Ответить
На кой чорт, оці новини для телемарафону? Щоб владі рейтинги підняти?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
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21.02.2024 14:04 Ответить
Це москалям яйця так морочать.
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21.02.2024 14:55 Ответить
Кацапня і так краще нас все знає...
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21.02.2024 15:13 Ответить
Не треба поспішати, бо ********* ще не підготувалися.
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21.02.2024 14:12 Ответить
Абсолютно вірно. Плюс перед тим масований удар по логістиці та забезпеченню ворога. Я все приблизно так, як ти описав, і уявляв. А побачив, на жаль, якийсь бездарно спланований піхотний штурм "груддю на амбразуру" в стилі Жукова. Хоча і в того, навіть, була хоч якась примітивна артпідготовка та підтримка з повітря.
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21.02.2024 14:27 Ответить
Птрібна деяка кількість захищених ангарів, вони у нас на військових аеродромах існують ще з часів совка. Але, можливо, проблема не в ангарах, а у інфраструктурі обслуговування, якої у нас ніколи не було.
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21.02.2024 14:25 Ответить
Часом здається шо проблема не в підготовці кадрів, інфраструктури, наявності бк, палива і т.і, а у ,,вмінні" потужних керівників робити запити на постачання так, шоб було не ясно, чи потрібні ці постачання взагалі. І це стосується всього спектра озброєнь.
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21.02.2024 14:38 Ответить
Байки-байки.
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21.02.2024 14:27 Ответить
тобто, у нас є звідки злітати та сідати? у нас є чим заправляти і де обслуговувати? у нас є тех персонал та запчастини?

чи, цього нічого нема, а як почнуть падати, то залужний винен?
чи, це залужний заважав, а от умеров все зробив.....
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21.02.2024 14:28 Ответить
Як би ти бачив який шляхопровід-гармидер будують у Київі на Оболоні у ліс Пущи Водиці. Там і для Б-52 мож збудувати пару аєродромів.
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21.02.2024 14:38 Ответить
знову чую звук шарманки з піснею про F-16
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21.02.2024 14:58 Ответить
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21.02.2024 15:01 Ответить
48 іскандерів на кордоні чекають новин про прибуття. А наші замість того щоб знищити - тільки підраховують....
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21.02.2024 15:04 Ответить
Маю деяке відношення до авіації,служив у 70-х роках на Су-7БМ.Влітку 1974 на аеродром стали доставляти МіГ-23 в розібраному стані.Восени 1974 полк вже повністю літав на нових літаках.Складали,переучувались і літали.
А тут півтора року і кінця краю не видно.
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21.02.2024 15:13 Ответить
Повністю підтримую! Хто вміє їздити на Москвичі, поїде і на Мерсі. 25 країн літають на Ф-16 і ніяких проблем. А наші пілоти чи техніки чим гірші?
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21.02.2024 15:28 Ответить
Та є вони вже, на місці, і у сонячний день активно тренувались )))
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21.02.2024 15:42 Ответить
"Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій. "

У такому разі вони поступатимуться СУ 35 за своїми можливостями. Навіть Туреччина щойно отримала від Байдена пакети для модернізації старих F-16 = 70 штук. А без модернізації F-16 збиватимуть
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21.02.2024 15:50 Ответить
І що? В кацапів теж є міги нічим не гірші за ці ф-16. Старий мотлох і так йшов на списання. А зе позбивавши їх, зробився хероєм. Ні дня без зашквару.
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21.02.2024 17:05 Ответить
Вы ермаку не говорите хоть,где взлетные полосы,здаст карлику в тот же день
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21.02.2024 20:44 Ответить
Требуется дополнительно и шведские https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen Saab JAS 39 Gripen
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22.02.2024 12:10 Ответить
 
 