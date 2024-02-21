Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Так этого не делала еще ни одна страна мира, - Воздушные силы

Никто точно не знает, когда именно Украина получит истребители F-16. Но их ожидают как можно скорее.

Об этом в интервью Укрінформу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сейчас под F-16 адаптируют инфраструктуру и усовершенствуют взлетно-посадочные полосы.

"Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - сказал Игнат.

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Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как этого ни делала ни одна страна в мире.

"Все так ждут, что придут самолеты, и все - победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе. Конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно ", – объяснил он.

Игнат подчеркнул, что Украина не получит сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кроме того, F-16 будут не новейшими модификациями.

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Но процесс при этом идет, летчики уже выполняют полеты с инструкторами. Все это происходит в ускоренном порядке. Игнат подчеркнул, что обучение пилотов и инженеров проходит согласно четкому плану действий.