Враг развернул вдоль границы с Украиной 2 дополнительных пусковых установки "Искандер", сейчас их 48, - Скибицкий
По состоянию на 21 февраля Россия развернула вдоль украинской границы 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России", - сказал Скибицкий.
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+16 Леонид Тищенко #456549
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От я б на його місці …
Віддав би команду: «Знищити 48 кацапських іскандерів!»
Тоді Павлюк такий: «Гармати до бою! По кацапських іскандерах вогонь!»
І полетіли 48 Томагавків, і лише купа брухту лишилася від 48 іскандерів.
Так має бути?
Все правильно сказав?
Звісно, установку іскандера дістати легше, ніж тушку, але тушку легше знайти, вона собі стоїть на аеродромі, а іскандер, падлюка, переміщається туди-сюди, ховається по лісах і ангарах, спробуй його знайти. Чи ви думали, що слово «розгорнули» означає поставили на опори в полі і чекають команду на пуск?
У вересні Ви повідомляли, що РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер", яка кількість станом на зараз?
Додалися ще дві пускові установки. Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії.
Так що спіть і реагуйте на повітряні тривоги. Бережіть нерви.
Дійсно останнім часом йде посилення нагнітання, купа провокативних заголовків, настрої погані і у нас, і у західних партнерів, всі перелякані. Думаю, далі буде нагнітатися ще сильніше.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.
Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649
Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do
Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).
Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.
Та й якщо чесно ядерна зброя якось абсолютно не лякає, на відміну від сраних крилатих ракет для кошмарінга цивільних. Очі закриваю - бачу розвалені панельки. А квартиру з собою в сховище не візьмеш... фактично, розвалене житло для більшості громадян країни - гірше смерті.
1. Тримайтеся.
2. Продавайте до біса ту квартиру, за виручені гроші купуйте на що вистачить десь в Євросоюзі. Кияни можуть гарну квартирку в Іспанії прикупити. І живіть собі там спокійно, принаймні поки тут ракетні удари безповоротно не припиняться. А як закінчиться, можна буде в зворотньому порядку все зробити.
Додалися дві пускові установки "Іскандер". 46 було, зараз 48. Скібіцький
чи, він, у такий спосіб, передає секретну інфу, ігнату?
шах і мат кацапи