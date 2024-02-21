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Враг развернул вдоль границы с Украиной 2 дополнительных пусковых установки "Искандер", сейчас их 48, - Скибицкий

іскандер

По состоянию на 21 февраля Россия развернула вдоль украинской границы 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"46 было, сейчас 48. Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков баллистических ракет с территории России", - сказал Скибицкий.

Читайте: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году, - Скибицкий

Автор: 

армия РФ (19238) разведка (4175) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+16
А роз'їбашить нє ? Чи цілий генерал-майор тільки язиком бовтати може ?
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21.02.2024 14:27
+9
Чим? Асфальтом чи лігою сміху ?
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21.02.2024 14:34
+5
Дійсно. Куди Сирський дивиться?

От я б на його місці …
Віддав би команду: «Знищити 48 кацапських іскандерів!»
Тоді Павлюк такий: «Гармати до бою! По кацапських іскандерах вогонь!»
І полетіли 48 Томагавків, і лише купа брухту лишилася від 48 іскандерів.

Так має бути?
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21.02.2024 14:45
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А роз'їбашить нє ? Чи цілий генерал-майор тільки язиком бовтати може ?
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21.02.2024 14:27 Ответить
Чим? Асфальтом чи лігою сміху ?
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21.02.2024 14:34 Ответить
Можно и асфальтом. Если этот асфальт привезут Ф-35...
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21.02.2024 16:05 Ответить
Да хоч дронами...
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21.02.2024 17:08 Ответить
Дійсно. Куди Сирський дивиться?

От я б на його місці …
Віддав би команду: «Знищити 48 кацапських іскандерів!»
Тоді Павлюк такий: «Гармати до бою! По кацапських іскандерах вогонь!»
І полетіли 48 Томагавків, і лише купа брухту лишилася від 48 іскандерів.

Так має бути?
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21.02.2024 14:45 Ответить
Та ні, ну що ви. Хай стоять, вони що, комусь заважають, чи що? Гарні, красиві. Подумаєш, якісь цивільні там здохнуть. Все одно ухилянти кляті, не шкода їх, в окопах не сидять, а сидять по барах і барбершопах, суки такі, нехай собі дохнуть.
Все правильно сказав?
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21.02.2024 17:02 Ответить
Та сидіть ви в барах. Бажано обирайте бари в підвалах будинків міцної конструкції. Фронт воює, щоб тил міг нормально жити.
Звісно, установку іскандера дістати легше, ніж тушку, але тушку легше знайти, вона собі стоїть на аеродромі, а іскандер, падлюка, переміщається туди-сюди, ховається по лісах і ангарах, спробуй його знайти. Чи ви думали, що слово «розгорнули» означає поставили на опори в полі і чекають команду на пуск?
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21.02.2024 17:21 Ответить
Та нічого я не думав, крім одного - на хера такі "новини" випускати в ефір, якщо не для того, щоб в людях поселити відчуття безнадії і грядущого *******? От бляха для чого? Щоб я боявся не 14 годин на день, а всі 24?
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21.02.2024 17:25 Ответить
Просто Інтерфакс вирішив взяти інтервʼю у Скібіцького. В оригіналі воно звучало:

У вересні Ви повідомляли, що РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер", яка кількість станом на зараз?

Додалися ще дві пускові установки. Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії.

Так що спіть і реагуйте на повітряні тривоги. Бережіть нерви.

Дійсно останнім часом йде посилення нагнітання, купа провокативних заголовків, настрої погані і у нас, і у західних партнерів, всі перелякані. Думаю, далі буде нагнітатися ще сильніше.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.

Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649

Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do

Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).

Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.
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21.02.2024 19:27 Ответить
люблю оптимистов
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22.02.2024 02:05 Ответить
Я взагалі не впевнений, що ядерна зброя в космосі взагалі працюватиме.
Та й якщо чесно ядерна зброя якось абсолютно не лякає, на відміну від сраних крилатих ракет для кошмарінга цивільних. Очі закриваю - бачу розвалені панельки. А квартиру з собою в сховище не візьмеш... фактично, розвалене житло для більшості громадян країни - гірше смерті.
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22.02.2024 09:04 Ответить
Тоді у вас два варіанти:
1. Тримайтеся.
2. Продавайте до біса ту квартиру, за виручені гроші купуйте на що вистачить десь в Євросоюзі. Кияни можуть гарну квартирку в Іспанії прикупити. І живіть собі там спокійно, принаймні поки тут ракетні удари безповоротно не припиняться. А як закінчиться, можна буде в зворотньому порядку все зробити.
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22.02.2024 13:27 Ответить
Ви про щось трошки забули)
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22.02.2024 14:10 Ответить
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21.02.2024 14:45 Ответить
Стать країниі сьогодні в ударі... Сере в кожному пості...
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21.02.2024 15:08 Ответить
вже здохло
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21.02.2024 15:11 Ответить
24 через декілька днів,от нечисть і буде гадити.
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21.02.2024 14:29 Ответить
Іра, ну чому Ви не можете просто написати в заголовку, як є. Учіться:
Додалися дві пускові установки "Іскандер". 46 було, зараз 48. Скібіцький
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21.02.2024 14:29 Ответить
Це складно. Треба щось від чогось віднімати. )
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21.02.2024 14:32 Ответить
І ви просто дивитесь, як вони розгортають? Які умнічки! Дякуємо вам!
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21.02.2024 14:32 Ответить
Президент має крутих менеджерів,вони все порішають.
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21.02.2024 14:34 Ответить
дронами можна б було значно скоротити? або Хаймарсами? чому тільки пидять, а нічого не роблять.
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21.02.2024 14:37 Ответить
Ну.? А наші дії?
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21.02.2024 14:39 Ответить
закинути ще бабла на зомбімарафон та наловити ще когось на вулиці та відправити боронити чергову "фортецю" з лопатками
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21.02.2024 14:54 Ответить
про що повідомляє скібіцький? про нашу неспроможність?
чи, він, у такий спосіб, передає секретну інфу, ігнату?
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21.02.2024 14:46 Ответить
ДєзінХВорміруєт врага...
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21.02.2024 14:55 Ответить
а ми 48 мангалів і 48 тон асфальту

шах і мат кацапи
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21.02.2024 15:00 Ответить
чому не запускаєте по низ дрони якщо знаєте де і скільки їх стоїть? чи це теж ланцюжок стратегії про перемовини ?
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21.02.2024 15:11 Ответить
А КАРТА ГДЕ !?
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21.02.2024 20:51 Ответить
 
 