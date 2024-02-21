"Не вижу, что Украина сможет начать наступление в 2024 году, ей не хватает боеприпасов и поддержки США", - депутат Бундестага Хофрайтер

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина в 2024 году в лучшем случае может предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов. Для удачного наступления стране необходимы боеприпасы.

Об этом он сказал в комментарии n-tv, информирует Цензор.НЕТ.

"Крайне важно, чтобы украинская армия смогла удержать линию фронта в этом году", - заявил Хофрайтер.

"Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет одержать верх в оборонной войне против России в 2025 году" - подчеркнул немецкий политик.

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В то же время, он не видит, "что Украина может начать наступление в этом году". Ей не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.

Если Россия, по крайней мере, не получит дальнейших территориальных достижений, то это "все равно лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы", добавил Хофрайтер.

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