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Новости Война
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"Не вижу, что Украина сможет начать наступление в 2024 году, ей не хватает боеприпасов и поддержки США", - депутат Бундестага Хофрайтер

антон,хофрайтер

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина в 2024 году в лучшем случае может предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов. Для удачного наступления стране необходимы боеприпасы.

Об этом он сказал в комментарии n-tv, информирует Цензор.НЕТ.

"Крайне важно, чтобы украинская армия смогла удержать линию фронта в этом году", - заявил Хофрайтер.

"Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет одержать верх в оборонной войне против России в 2025 году" - подчеркнул немецкий политик.

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В то же время, он не видит, "что Украина может начать наступление в этом году". Ей не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.

Если Россия, по крайней мере, не получит дальнейших территориальных достижений, то это "все равно лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы", добавил Хофрайтер.

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Автор: 

Германия (6959) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+4
наступ?! вони там геть хворі на голову?
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21.02.2024 14:29
+2
Навіть за тисячу кілометрів від фронту вже побачили що треба Україні. А зєдЄрмак не вирішили переводити економіку на воєнний стан. Трясця ! Вже кацапи ВПК свій на цілодобову роботу перевели !
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21.02.2024 14:35
+2
Так а звідки з'явиться підтримка і **********, якщо про неї тільки базікати язиком?
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21.02.2024 14:44
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наступ?! вони там геть хворі на голову?
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21.02.2024 14:29 Ответить
Цього почули. Наступний!
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21.02.2024 14:34 Ответить
Навіть за тисячу кілометрів від фронту вже побачили що треба Україні. А зєдЄрмак не вирішили переводити економіку на воєнний стан. Трясця ! Вже кацапи ВПК свій на цілодобову роботу перевели !
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21.02.2024 14:35 Ответить
Я також пенсіонер. А скільки платять за такі коментарі?
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21.02.2024 14:45 Ответить
Мені на життя вистачає. Живу як сир у маслі. Шкода, що ти пенсіонер. Я б і тебе кудись вштрикнув. Ну хоча б у сметану.
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21.02.2024 20:08 Ответить
Так а звідки з'явиться підтримка і **********, якщо про неї тільки базікати язиком?
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21.02.2024 14:44 Ответить
Х... починаючи агресію, точно знав, що НАТО без США не варте уваги в допомозі. Німці тільки на папері тримають мощную армію. В першій лінії 33 танки Леопард, чверть заявлених Таурусів, пару сотень БМП..... І поставив мету вибити США з допомоги і можна говорити -Всьо что начертал я, ісполнєно.
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21.02.2024 14:48 Ответить
Ну як що постійно пі"ти - ми допоможемо, то так воно і може статися.
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21.02.2024 14:51 Ответить
Ну нет снарядов можем дождаться попутного ветра в сторону мацквы и взорвать Чернобыль. Сдаваться без боя и без последствий для врага не вижу смысла, если кто то думает что не давая нам боеприпасы мы капитулируем.
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21.02.2024 14:54 Ответить
Не буде наступу в 24. І не буде наступу у25. Нічого не змінюється. Для наступу треба підготовка. Коли ми йшли у наступ на Херсонському напрямку, то перед цим нам хоча б розконсервували арту. Навезли БК. Залучали більше реактивки, нові бригади. А зараз цього всього не відбувається нічого. Все поламане, розбите, немає чим ремонтувати. Людей нема. БК нема. Гроші і ті врізали. Тому ремонти стали дубом. На підготовку хоч до якогось наступу треба хоча б півроку. Так що навіть 25 рік може стати гіршим за 24. Ха ха ха.
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21.02.2024 14:55 Ответить
Так звідки тим *********** взятися якщо з 19 року НІ-ХУ-Я не виробляється?
Закон про мобілізацію (за виключенням чоловіків) навіть не пропонували. То ******* з музеїв воювати?
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21.02.2024 15:16 Ответить
Сколько еще надо положить в могилу побратимов, что бы успокоить москалей...
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21.02.2024 15:19 Ответить
👓
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21.02.2024 15:21 Ответить
Всё его заявление ради последнего абзаца. С разных сторон всё пытаются к этой теме подвести. Теперь вот какой-то гривастый вылез...
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21.02.2024 15:22 Ответить
Они там реально все е*анутые.
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21.02.2024 15:24 Ответить
Ну от навіщо цей висер? А не пробували збільшити підтримку, перестати вангувати та вести
пусті балачки і дати нам все, що потрібно для перемоги над ворогом. росія це вам не хамас і не сомалійськи пірати. Схамениться, та не витрачайте часу і українську кров даремно. Якщо нам не вдасця перемогти - вам точно кінець, без варіантів орки вас розчавлять, закидають м'ясом і втоплять в крові. Не страшно? А це напрасно...
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21.02.2024 15:26 Ответить
Умные немцы конечно. Завтра именно так и станем делать как сказал лохматый. Ажопаделаешь!
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21.02.2024 16:03 Ответить
Головне, щоб ці меседжі надсилали інші. Зі сторони. Навіть щоб Залужний не втратив репутацію, замість нього поставили Сирсього, в нього все каміння і полетіло.
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21.02.2024 17:08 Ответить
 
 