"Не вижу, что Украина сможет начать наступление в 2024 году, ей не хватает боеприпасов и поддержки США", - депутат Бундестага Хофрайтер
Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина в 2024 году в лучшем случае может предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов. Для удачного наступления стране необходимы боеприпасы.
Об этом он сказал в комментарии n-tv, информирует Цензор.НЕТ.
"Крайне важно, чтобы украинская армия смогла удержать линию фронта в этом году", - заявил Хофрайтер.
"Если производство боеприпасов и другого оборудования в Европе за это время, как мы надеемся, увеличится, украинская армия сможет одержать верх в оборонной войне против России в 2025 году" - подчеркнул немецкий политик.
В то же время, он не видит, "что Украина может начать наступление в этом году". Ей не хватает боеприпасов и поддержки со стороны США.
Если Россия, по крайней мере, не получит дальнейших территориальных достижений, то это "все равно лучшее, чего Украина может достичь в ближайшие месяцы", добавил Хофрайтер.
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Закон про мобілізацію (за виключенням чоловіків) навіть не пропонували. То ******* з музеїв воювати?
пусті балачки і дати нам все, що потрібно для перемоги над ворогом. росія це вам не хамас і не сомалійськи пірати. Схамениться, та не витрачайте часу і українську кров даремно. Якщо нам не вдасця перемогти - вам точно кінець, без варіантів орки вас розчавлять, закидають м'ясом і втоплять в крові. Не страшно? А це напрасно...