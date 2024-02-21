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Новости Война
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Среди украинцев стало меньше веры в победу и больше готовности к переговорам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

прапор,україна,перемога,мати

На начало февраля 2024 года в победу верят 89% (в мае 2022 года их было 95%). При этом 72% украинцев считают, что нужно искать дипломатический путь завершения войны (в мае 2024 их было 59%). Уверенных в том, что Россию можно победить только военным путем, стало меньше, с 35% в мае 2022 года до 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Абсолютное большинство украинцев сохраняют оптимизм: 89% верят в победу, 60% – безусловно в ней убеждены. Но часть настроенных таким образом людей снижается: в мае 2022 года в победу верили 95%, безусловно в ней были убеждены 80% украинцев.

Также читайте: Только 10% европейцев верят, что Украина победит Россию в войне, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Українці про перемогу
Большинство украинцев верят в победу в войне

В том, что победит Россия, убеждены 4% украинцев.

При этом текущую ситуацию на фронте таковой, что складывается в пользу Украины, считают 24%. Складывающейся в пользу России - 15%. Почти половина украинцев – 47% – считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.

Українці про ситуацію на фронті

65% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.

При этом с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы стали хуже относиться к Польше и США, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Варіанти завершення війни
Варианты завершения войны

73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Этот показатель почти не меняется – в мае 2022 года терпеть столько, сколько нужно, были готовы 71%.

Тривалість війни
Как долго украинцы готовы терпеть войну

Растет число тех, кто считает, что Украина должна искать дипломатический путь завершения войны. Если в мае 2022 года таких было 59%, то сейчас – 72%.

Число тех, кто считает, что Россию можно победить только военным путем, снизилось с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает падать. С 43% упало до 36%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Завершення війни
Как должна быть завершена война?

Опрос был проведен 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Ошибка не превышает 3,2%.

Автор: 

опрос (2827) КМИС (329)


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Топ комментарии
+62
Замовна локшина
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21.02.2024 14:33
+45
Саме так. ОПа останнім часом взяла курс на перемовини. Проблема в тому, що зелень може собі виторгувати якісь прийнятні умови співіснування, а от решті украхнців слід усвідомити, що для них прийнятних умов не буде. Ба, гірше - будуть сибірські поселення, грабіж і позасудові страти. Це вже було. Було завжди, коли українці припиняли опір.
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21.02.2024 14:42
+25
КМІС - ижут нах за руцким кораблем
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21.02.2024 14:39
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Страница 2 из 2
Смішно, що саме тоді наш Зе вирішив грати роль Черчіля, що принесло нам багато неприємностей (наприклад, тоді внаслідок Зе-промов про кордони 91-го року, на сторону кацапії остаточно перейшов Китай). Навіть американці в грудні-22 казали нашому дурачку, щоб заткнув пельку. Але ж ти за того лурачка голосував, то чого ж тепер тут умного з себе строїш?
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21.02.2024 15:19 Ответить
Усі сподівалися на контрнаступ, який так рекламували. Я так розумію, що наслідки невдалого контрнаступу ніхто не прорахував і ніхто нічого не зробив для запобіганню "найгіршому варіанту". Ну а в геополітиці наш Лідор через П - повний імбецил, як і в інших галузях, такі тонкощі, як геополітичні ігрища, та маніпуляції світовою думкою, ні йому, ні його недорозвинотій шоблі, не під силу. Це ж не піаніно.
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21.02.2024 15:35 Ответить
Активна політика ОПешних. Чекають Трампа. Тоді допоможе визнати право Кацапії на окуповані території.
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21.02.2024 14:50 Ответить
До сраки.
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21.02.2024 14:51 Ответить
"- А як розпізнати ворога, батьку?
- Він першим побіжить до ворога домовлятися про мир."
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21.02.2024 14:52 Ответить
Знову ці срані пірігавори .! Про що ?? Ну от про що можна піріговорюватись з ****** ? З божевільною тварюкою , яка цілковито з'їхала з глузду !! Не уявляю .
Про те як вся Україна має стати перед ним рачки ? Про те як віддати свій дім пабєдітєлям , в якості трофея , бурятам і кадирківцям , а самому здохнути десь під парканом ? Про те як мені змусити своїх внуків перейти розмовляти з української мови на сраний ізик ? Про те що я маю плюнути на всіх своїх предків українців - козацького роду ,, і визнати себе кацапом , а не українцем ? Про ЩО млять .??
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21.02.2024 14:53 Ответить
Самые мощные союзники Украины это - Терпение и Настойчивость. Время играет на пользу Украины.
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21.02.2024 14:55 Ответить
Ці всі опитування зі стелі до сраки.
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21.02.2024 14:57 Ответить
Чтобы победить тирана, самому нужно стать тираном. Украина должна приступить к геноциду русских оккупантов. 140 миллионов дронов - вот что нужно Украине.
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21.02.2024 14:57 Ответить
Заборонити такі опитування.
Не в одній воюючій країні в історії не проводили опитування обивателів під час війни.

Опитування замовляє опа ермака, арахамії?

Зробіть опитування та публікуйте відсотки, щодо підняття пенсій, заробітних плат, знищення надбавок для суддів, депутатів, запровадження смертної кари для корупціонерів. На підставі цих опитувань розганяйте та звільняйте чиновників.
Навіщо цей цирк за опитуваннями щодо ставлення обивателів в час війни.
Москалі захопили 18 відсотків території України, а вони опитують.
З дуба злетіли ідіоти.
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21.02.2024 15:00 Ответить
Так, вони ще й оплачують оцю галіматью з бюджету.
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21.02.2024 15:05 Ответить
Зеленский активно работает на подрыв морали украинцев. Как он уже только не издевался над ними, но они все равно не хотят сдаваться.
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21.02.2024 15:00 Ответить
У хлопців немає снарядів, дронів, ракет, щоб втримати фронт, а офіс Найвєлічайного Херпіду Нетряпковича витрачає мільйони із державної казни на якісь опитування, заміри рейтингів та інше. Вже просто немає слів.
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21.02.2024 15:01 Ответить
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21.02.2024 15:02 Ответить
Наприклад я не розумію цих безтолкових опитувань. Опитують кого? Населення. 90 відсотків з яких ніяким чином не залучені до оборони. Це те саме що опитувати страуса з питаннями про квантову фізику. Якоби населення просто хоче сказати, що тих 90 відсотків як не воювали, так воювати і не збираються і все для цього роблять і зроблять. Ха ха ха.
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21.02.2024 15:04 Ответить
Спочатку знайдіть хоч одного, кого опитали. Всі опитування - то фейк. Результати заказні.
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21.02.2024 15:06 Ответить
Якби проводилося опитування серед тих, хто безпосередньо займається темою війни, то це було би нормально. До чого тут населення? 90 відсоткам цивільним взагалі пофіг що відбувається на фронті. Які можуть бути результати?
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21.02.2024 15:20 Ответить
Та блін, ніхто НЕ проводить опитування. То все зелені політтехнології. Тупе малювання за бюджетні кошти результатів, вигідних зебанді.
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21.02.2024 16:34 Ответить
Тобто не виключається і той варіант,що якби і проводилося то результати могли би бути ще гірші? Чи все ж таки кращі? Я гадаю насправді ще гірші. Для мене це була би не дивина. Ха ха ха.
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21.02.2024 17:45 Ответить
Я хз, що для Вас краще, а що гірше. Я про те - що такі псевдо опитування - це засіб виведення грошей.
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21.02.2024 17:58 Ответить
Тобто опитування не було і не буде. Тоді ніякого результату нема і не буде. Просто розкрадання. Ха ха ха.
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21.02.2024 22:58 Ответить
Подібні провлладні опитування 10 років на часі.
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21.02.2024 15:04 Ответить
єрмак з подоляком та арахамією пішли в наступ
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21.02.2024 15:05 Ответить
а як щодо людей, що воюють два роки, які поранені, хворі і змореня і воюють вже два роки, а дехто й більше. ви втомилися від війни, а на них вам пох.й?
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21.02.2024 15:19 Ответить
То кацапський троль, не намагайтесь йому щось довести
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21.02.2024 15:27 Ответить
Не чекайте людяності від зеленої плісняви, беріть власну долю в свої руки.
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21.02.2024 15:48 Ответить
Перемовини з вбивцями?!
Лише перемога!
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21.02.2024 15:08 Ответить
Що перемоги не буде - було ясно ще два року потому, притомним людям. Питання було тiльки в тому, що залишиться.

Теперь ясно що залишиться майже нiчого.
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21.02.2024 17:28 Ответить
"Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС."

За ці фрази під час війни цей КМІС і ті хто це замовляють були б найкраще для них у тюремній камері.
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21.02.2024 15:11 Ответить
Для чого поширювати цю інформацію?

редакція цього видання як флюгер - щоб і вашим, і нашим
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21.02.2024 15:13 Ответить
чи не важали б перемогою, порівняно з тим які шанси і прогнози давали України перед нападом в 2022 році, втрату 1-го великого міста і +13% території?
Все могло, без переговорів ще може закінчитись набагато гірше.
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21.02.2024 15:14 Ответить
Дивно, що з клоунами-мародерами-дегенератами-брехунами на чолі, хтось взагалі в якусь перемогу вірить через два роки війни. Якщо керівництво країни не здатне ворогові протиставити нічого, крім брехні своєму народові, та розкрадання допомоги союзників, про яку перемогу мова взагалі? Два роки постійної брехні, та кривавих схематозів для набивання офшорів.

А Печерський холм правду сказав. Звільнення Залужного - криза у відносинах з Заходом - розворот до паРаші. План Зе-шобли все чіткіше проявляється.
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21.02.2024 15:17 Ответить
З Криму, та з дыныры теж не бажали воювати, ну і допомогло воно їм? Москалючча запрягло та погнало, і хера відмовишся. І гасло- йди, типу, родину захищай. Бо ж родина- вона не Батьківщина, як і хохол не українець. Полізуть в іньші країни і погонять туди тих, кого "спасуть" як не їх, то їхніх дітей. Домовлятися з людожером, про що?
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21.02.2024 15:23 Ответить
Зараз пересічним втюхають перемирʼя...
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21.02.2024 15:27 Ответить
Зеленский только и твердит про границы 91-го года. Что никогда не сдастся.
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21.02.2024 15:32 Ответить
Його винесуть з передозом ногами вперед, коли все буде домовлено. Зелена сопля - ніщо, в нас країною керує Дєрьмак, який вже узурпував усі гілки влади.
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21.02.2024 15:38 Ответить
Про які дипломатичні перемовини йдется , хтось чув про якісь компроміси від цієї терористичної недодержави ? в рашистів мета одна капітуляція України ,тому про що можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити ?
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21.02.2024 15:29 Ответить
Нас готують до капітуляції. Захід цього давно хоче.
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21.02.2024 15:37 Ответить
Голобородько идёт на второй срок...стадо опять даст 73% 😁👺👹 за болвана в квадрате
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21.02.2024 15:51 Ответить
У Голобородько идеальная ситуация...все контролирует и ни за что не отвечает.... Фюрер по факту 😁😁😁Сралин номер 2
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21.02.2024 16:02 Ответить
Зевлада здає Україну такими вбросами
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21.02.2024 16:02 Ответить
ті 4%. які не вірять у перемогу України, то не українці, то 2% хохли, 2% ждуни, як отой з авдіївки. Слава ЗСУ! Слава Азовцям!
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21.02.2024 16:13 Ответить
що ти розумієш під перемогою ?
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21.02.2024 16:27 Ответить
Про що, ****, ті переговори?! Про те як дохволити куйлу загеноцидити усіх українців?! Припиніть цю маячню.
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21.02.2024 16:32 Ответить
Убивають віру в перемогу.
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21.02.2024 16:55 Ответить
Багато людей вірить у перемогу, але йти воювати не хочуть
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21.02.2024 17:19 Ответить
Ті, хто здав південь вже готують суспільство до здачі України.
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21.02.2024 17:23 Ответить
Будьмо реалістами , переговори будуть вести США і можливо "велика сімка " з Китаєм ,а Україну і Рашку поставлять перед фактом реалізації результатів переговорів , Ймовірні результати переговорів - поділ сфери впливів по теперішній лінії фронту (як державного кордону чи демаркаційної лінії за корейським варіантом) ( можливе повернення окупованої частини Запоріжжя і Хесонщини ,з пришвидченим прийняттям України ( за фінським варіантом ) до НАТО та ЄС , на мій погляд це максимально можливий позитивний результат для України.
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21.02.2024 17:26 Ответить
не будет этого
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22.02.2024 01:58 Ответить
А что будет ?
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22.02.2024 17:04 Ответить
плохо будет
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22.02.2024 23:27 Ответить
кому плохо будет?
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23.02.2024 17:07 Ответить
нам
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23.02.2024 21:45 Ответить
Це точно КМІС проводив опитування, чи то ОПа такі інфографіки поразки намалювала
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21.02.2024 17:28 Ответить
пОПа.
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21.02.2024 17:31 Ответить
Все простіше!
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...
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21.02.2024 17:29 Ответить
цікаво, а де вони опитували,у польщі чи Канаді)? балаболи...
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21.02.2024 18:23 Ответить
СБУ. Альо. Ці опитувальщики ваші клієнти.
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21.02.2024 19:44 Ответить
Тупорилий ішак і його шапіто намагається поступово схилити суспільство до необхідності переговорів. Це чмо і надалі грає стару мелодію.
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21.02.2024 20:24 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ И ОП ЗОМБИРУЮТ УКРАИНЦЕВ В ТОМ, ЧТО ПОБЕДИТЬ ОРКОВ НЕВОЗМОЖНО.
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22.02.2024 05:04 Ответить
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