Среди украинцев стало меньше веры в победу и больше готовности к переговорам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На начало февраля 2024 года в победу верят 89% (в мае 2022 года их было 95%). При этом 72% украинцев считают, что нужно искать дипломатический путь завершения войны (в мае 2024 их было 59%). Уверенных в том, что Россию можно победить только военным путем, стало меньше, с 35% в мае 2022 года до 23%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Абсолютное большинство украинцев сохраняют оптимизм: 89% верят в победу, 60% – безусловно в ней убеждены. Но часть настроенных таким образом людей снижается: в мае 2022 года в победу верили 95%, безусловно в ней были убеждены 80% украинцев.

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Большинство украинцев верят в победу в войне

В том, что победит Россия, убеждены 4% украинцев.

При этом текущую ситуацию на фронте таковой, что складывается в пользу Украины, считают 24%. Складывающейся в пользу России - 15%. Почти половина украинцев – 47% – считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.

65% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.

При этом с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

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Варианты завершения войны

73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Этот показатель почти не меняется – в мае 2022 года терпеть столько, сколько нужно, были готовы 71%.

Как долго украинцы готовы терпеть войну

Растет число тех, кто считает, что Украина должна искать дипломатический путь завершения войны. Если в мае 2022 года таких было 59%, то сейчас – 72%.

Число тех, кто считает, что Россию можно победить только военным путем, снизилось с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года.

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Как должна быть завершена война?

Опрос был проведен 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Ошибка не превышает 3,2%.