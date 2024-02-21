Среди украинцев стало меньше веры в победу и больше готовности к переговорам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
На начало февраля 2024 года в победу верят 89% (в мае 2022 года их было 95%). При этом 72% украинцев считают, что нужно искать дипломатический путь завершения войны (в мае 2024 их было 59%). Уверенных в том, что Россию можно победить только военным путем, стало меньше, с 35% в мае 2022 года до 23%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Абсолютное большинство украинцев сохраняют оптимизм: 89% верят в победу, 60% – безусловно в ней убеждены. Но часть настроенных таким образом людей снижается: в мае 2022 года в победу верили 95%, безусловно в ней были убеждены 80% украинцев.
В том, что победит Россия, убеждены 4% украинцев.
При этом текущую ситуацию на фронте таковой, что складывается в пользу Украины, считают 24%. Складывающейся в пользу России - 15%. Почти половина украинцев – 47% – считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.
65% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.
При этом с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.
73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Этот показатель почти не меняется – в мае 2022 года терпеть столько, сколько нужно, были готовы 71%.
Растет число тех, кто считает, что Украина должна искать дипломатический путь завершения войны. Если в мае 2022 года таких было 59%, то сейчас – 72%.
Число тех, кто считает, что Россию можно победить только военным путем, снизилось с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года.
Опрос был проведен 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Ошибка не превышает 3,2%.
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- Він першим побіжить до ворога домовлятися про мир."
Про те як вся Україна має стати перед ним рачки ? Про те як віддати свій дім пабєдітєлям , в якості трофея , бурятам і кадирківцям , а самому здохнути десь під парканом ? Про те як мені змусити своїх внуків перейти розмовляти з української мови на сраний ізик ? Про те що я маю плюнути на всіх своїх предків українців - козацького роду ,, і визнати себе кацапом , а не українцем ? Про ЩО млять .??
Не в одній воюючій країні в історії не проводили опитування обивателів під час війни.
Опитування замовляє опа ермака, арахамії?
Зробіть опитування та публікуйте відсотки, щодо підняття пенсій, заробітних плат, знищення надбавок для суддів, депутатів, запровадження смертної кари для корупціонерів. На підставі цих опитувань розганяйте та звільняйте чиновників.
Навіщо цей цирк за опитуваннями щодо ставлення обивателів в час війни.
Москалі захопили 18 відсотків території України, а вони опитують.
З дуба злетіли ідіоти.
Лише перемога!
Теперь ясно що залишиться майже нiчого.
За ці фрази під час війни цей КМІС і ті хто це замовляють були б найкраще для них у тюремній камері.
редакція цього видання як флюгер - щоб і вашим, і нашим
Все могло, без переговорів ще може закінчитись набагато гірше.
А Печерський холм правду сказав. Звільнення Залужного - криза у відносинах з Заходом - розворот до паРаші. План Зе-шобли все чіткіше проявляється.
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...