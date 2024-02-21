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Новости Санкции против России
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В 13 пакете санкций ЕС – ограничение против лиц, причастных к депортации украинских детей, - The Guardian

діти,повернення

Европейский союз в 13-м пакете санкций против РФ ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в проекте санкций - мужчины и женщины, принимавшие непосредственное участие в незаконном вывозе детей в оккупированный Крым, Беларусь и Россию.

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В частности, в санкционный список включена Инна Варламова – супруга Сергея Миронова, депутата Госдумы и лидера партии "Справедливая Россия – За правду". Варламова усыновила ребенка, похищенного из детского дома в Херсоне. Она лично ездила в Херсонскую область и вывозила двоих детей в РФ. Для одного ребенка сменили фамилию на Миронова и сменили место рождения на Подольск.

Также в список попала Марина Пещанская – так называемый "омбудсмен по правам ребенка" в Крыму. Она занималась незаконной перевозкой детей из детского дома Мелитополя в Севастополь.

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Также санкции ввели против Ольги Волковой и Дмитрия Демидова. Их называют одними из ключевых лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими и белорусскими семьями.

Также в санкционном списке подробно описана попытка перепрограммировать украинских детей по отношению к войне. Для них организуют встречи с оккупантами, заставляют их присылать солдатам российской армии открытки, учат основам боевой подготовки и обращению с дронами.

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Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали 13 пакет санкций против России.

Автор: 

дети (6492) россия (95546) санкции (11291) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+5
потужно.
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21.02.2024 15:21
+4
Просто ужас . Таких страшных санкций они точно НЕ переживут !
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21.02.2024 15:33
+4
И такой херней ЕС долго занимался чтобы ввести санкции против каких то пешек которым нахрен Европа нужна? Какое то издевательство, а не санкции. ***** с облегчением вздохнул.
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21.02.2024 15:48
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потужно.
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21.02.2024 15:21 Ответить
потужніше просто не можливо.
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21.02.2024 15:22 Ответить
Фух пекельні санкції бідон не підвів !!!
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21.02.2024 15:26 Ответить
Гра в потужні санкції - безкінечна. Коли закінчаться "другорядні" особи, санкції стануть ще веселішими. Наприклад, якщо Іван ******** розстріляє українських полонених, то санкції можна ввести проти його столітньої, давно глухої і сліпої бабусі (ну хоч за те, що погано онука виховала). І пох.., що вона безвилазно живе в забутому Богом Мухосранську. Санкції ж ввели ... Відреагували....
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21.02.2024 15:31 Ответить
Просто ужас . Таких страшных санкций они точно НЕ переживут !
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21.02.2024 15:33 Ответить
І на що вплинуть такі "санкції"?
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21.02.2024 15:41 Ответить
И такой херней ЕС долго занимался чтобы ввести санкции против каких то пешек которым нахрен Европа нужна? Какое то издевательство, а не санкции. ***** с облегчением вздохнул.
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21.02.2024 15:48 Ответить
.....
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21.02.2024 16:10 Ответить
даже орбан не против таких санкций...
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21.02.2024 16:11 Ответить
ще бачив, як брити наклали санкції на 6 осіб, які очолюють колонію, де помер навальний .

в потужні часи ми живемо!

#пекельні_санкції
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21.02.2024 16:29 Ответить
Це якесь сміх"уювина,але саме цікаве що навіть ми це не запровадили.Що всі хто причетний повинен мати статус терориста або посібників терористів і бути в муждународному розшуку.Ми навіть це скоро на 3 рік війни не зробили....
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21.02.2024 16:35 Ответить
а ще можно їм усім заборонити в'їзд в Антарктиду на два роки та висадку на Марсі на наступні три роки.
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21.02.2024 17:13 Ответить
 
 