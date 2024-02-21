В 13 пакете санкций ЕС – ограничение против лиц, причастных к депортации украинских детей, - The Guardian

Европейский союз в 13-м пакете санкций против РФ ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в проекте санкций - мужчины и женщины, принимавшие непосредственное участие в незаконном вывозе детей в оккупированный Крым, Беларусь и Россию.

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В частности, в санкционный список включена Инна Варламова – супруга Сергея Миронова, депутата Госдумы и лидера партии "Справедливая Россия – За правду". Варламова усыновила ребенка, похищенного из детского дома в Херсоне. Она лично ездила в Херсонскую область и вывозила двоих детей в РФ. Для одного ребенка сменили фамилию на Миронова и сменили место рождения на Подольск.

Также в список попала Марина Пещанская – так называемый "омбудсмен по правам ребенка" в Крыму. Она занималась незаконной перевозкой детей из детского дома Мелитополя в Севастополь.

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Также санкции ввели против Ольги Волковой и Дмитрия Демидова. Их называют одними из ключевых лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими и белорусскими семьями.

Также в санкционном списке подробно описана попытка перепрограммировать украинских детей по отношению к войне. Для них организуют встречи с оккупантами, заставляют их присылать солдатам российской армии открытки, учат основам боевой подготовки и обращению с дронами.

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Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали 13 пакет санкций против России.