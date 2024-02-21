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Новости мобилизации
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Депутаты внесли в правительственный законопроект о мобилизации более 2,5 тысяч правок, количество еще может измениться, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко,роман

Народные депутаты внесли в правительственный законопроект об усилении мобилизации более 2,5 тысяч правок. Оборонный комитет может приступить к рассмотрению закона во втором чтении уже на следующей неделе, однако это решение не окончательно.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По состоянию на сегодняшний день ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок. Их количество еще может измениться", - отметил он.

По его словам, оборонный комитет может начать нарабатывать соответствующий проект закона к голосованию во втором чтении на следующей неделе, однако это не окончательное решение.

"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем приступать к рассмотрению. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, на следующей", - добавил Костенко.

Также читайте: Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

законопроект (3221) мобилизация (2764) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+10
Короче, заспамили закон, щоб його прийняття було якомога довше.
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21.02.2024 15:31
+6
Чим довше затягується процес врегулювання проведення мобілізації-тим ближче ми до прірви! Після виборів на під@рашці,там це буде здійснено миттєво, а у нас в Раді сладається враження більшість цього або не розуміють,або працюють на агресора!(((
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21.02.2024 15:34
+6
Цю версію закона і було подано з одною метою - щоб його не прийняли! Там стільки "жопи", шо ви потім розхльобували б роками і сотнями(якщо не тисячами!) судових позовів!
Закон повинен був подати ЗЕбуїн, а не хтось і закон такий, щоб було чітко прописано коли, хто(всі рівні перед законом, а не відкупатись!), на СКІЛЬКИ, коли РОТАЦІЇ, яке забезпечення і ХТО забезпечує(не волонтери, а державні інститути!) і чим! А це там так "настряпано, що чорт ногу зверне!
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21.02.2024 15:40
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Ну, за то, что бы все!😎
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21.02.2024 15:30 Ответить
їх треба всіх винести разом з правками, на свалку...
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21.02.2024 15:57 Ответить
Короче, заспамили закон, щоб його прийняття було якомога довше.
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21.02.2024 15:31 Ответить
Цю версію закона і було подано з одною метою - щоб його не прийняли! Там стільки "жопи", шо ви потім розхльобували б роками і сотнями(якщо не тисячами!) судових позовів!
Закон повинен був подати ЗЕбуїн, а не хтось і закон такий, щоб було чітко прописано коли, хто(всі рівні перед законом, а не відкупатись!), на СКІЛЬКИ, коли РОТАЦІЇ, яке забезпечення і ХТО забезпечує(не волонтери, а державні інститути!) і чим! А це там так "настряпано, що чорт ногу зверне!
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21.02.2024 15:40 Ответить
Ну так я ж про це і говорю... Зарані неправильний закон і викликав стільки поправок. А от шо то за поправки то ще розбиратись і розбиратись... А це час, війну на паузу не поставиш...
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21.02.2024 15:43 Ответить
А куди їм поспішати? Вони депутути, поки йде війна. Після війни треба буде шукати щось інше, бо не всі встигли "запастися кормом" до кінця життя
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21.02.2024 16:39 Ответить
А в підсумку не зміниться нічого..
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21.02.2024 15:31 Ответить
Не буде закону про мобілізацію. Буде гундосіння про необхідність прийняття закону про "справедливу" мобілізацію.
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21.02.2024 15:33 Ответить
Чим довше затягується процес врегулювання проведення мобілізації-тим ближче ми до прірви! Після виборів на під@рашці,там це буде здійснено миттєво, а у нас в Раді сладається враження більшість цього або не розуміють,або працюють на агресора!(((
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21.02.2024 15:34 Ответить
ну так заблокували мобілізацію та поповнення ЗСУ...а чого ви очикували від зелених гнид
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21.02.2024 15:36 Ответить
Мобілізація та поповнення не зупиняється і без закону.
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21.02.2024 17:47 Ответить
Правок мабуть більше, ніж слів у тому законопроекті. Може одразу писати новий, з нуля?
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21.02.2024 15:39 Ответить
Писати про що? Що переважна більшість не хоче воювати? Так це законом не вирішити
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21.02.2024 15:41 Ответить
Ось дуже мотивуюча розповідь для тих, хто хоче:
"61-річний воїн звільняв Київщину..."
Джерело:
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21.02.2024 15:49 Ответить
В тому то й справа - там є нормальний проєкт, але ЗЕрмакам і шоблі такі закони не потрібні.
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21.02.2024 15:41 Ответить
Може нарешті і тут, на форумі, дійде нарешті, що саме зебіли зривають мобілізацію.
Хоча, навряд. І далі тут буде мантра янікамунічєвонєдолжен, онінєухилянти і т. ін.
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21.02.2024 15:42 Ответить
Мені ще "подобається":
"...вот ані глупиє і нє панімают - ето ашібка..."
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21.02.2024 16:01 Ответить
мобілізація "зривається" тільки в містах
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21.02.2024 19:17 Ответить
Це будеш мені казати, коли я в селі сиджу? Ти думаєш я не знаю, хто з мого села воює (одиниці), а хто спокійно собі шариться, бо оннікамунічєвонєдолжен, бо зебіли до цього довели?
Піди в військо і подивись, хто воює! Бо як вас послухати, то у селі взагалі вже нікого не лишилось, тільки я, брат, сусід і кум
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21.02.2024 19:59 Ответить
А тепер скажіть чи цікавлять національні інтереси цих горе депутатів ,які все що роблять тільки гірше три місяці не можуть прийняти закон про мобілізацію під час війни і скільки ще буде тривати цирк ? в нас є закон про мобілізацію необхідно було внести лише деякі правки . Те саме робить і "найвеличніший" позвільняв всіх воєнкомів тільки ускладнив мобілізацію ,я не кажу навіщо змінювати вище військове керівництво під час війни ? невже рейтинг Залужного так злякав "найвеличнішого"?
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21.02.2024 15:46 Ответить
Ого скільки правок внесли депутати-популісти. Правду говорили нещодавно, що опозиційним піарникам не так важливий сам закон, як вони проти самої мобілізації.
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21.02.2024 15:46 Ответить
Чому при тому, що ми мріємо про вступ в НАТО, і начеб то проваджуємо стандарти блоку, але ігноруємо стандарти НАТО щодо мобілізації?
Готовий закон, все виписано від А до Я, візьміть і голосуйте його.
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21.02.2024 15:51 Ответить
Що виписано? Що в людини два шляхи - на той світ або строк і після нього без засобів для існування під церкву і також на той світ? Вам його виконувати?
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21.02.2024 16:04 Ответить
Ви спочатку прочитайте цей закон країн НАТО щодо мобілізації, аби його коментувати.
Я прочитала кілька разів і коментарі до нього військових юристів. Це варто потраченого часу, аби ніколи в нас не було військових під церквою і не захищенним.
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21.02.2024 17:29 Ответить
"Работайтє, нєгри - солнце єщо високо!" (с)
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21.02.2024 15:52 Ответить
этот закон должен вносить Зеленский, а не Шмыгаль, по ускоренной процедуре.
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21.02.2024 16:03 Ответить
2527 правок! перечитал три раза, присмотрелся к запятой, сюжет анонс новости пересмотрел---всё сходится! Хлопцы, сейчас война, уже давно---давайте их перестреляем!
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21.02.2024 16:08 Ответить
Ок. Що зміниться? Зброя впаде з неба, в людей з'явиться мотивація, яку десятиліттями нищили, прийдуть чарівні гноми?
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21.02.2024 16:18 Ответить
Рада намагається формувати свої комунікативні акти за допомогою складних лінгвістичних конструкцій, не доступних для адекватного сприйняття, для чого і внесли до урядового законопроєкту про мобілізацію понад 2,5 тисячі правок
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21.02.2024 16:23 Ответить
Будемо говорити прямо влада зірвала мобилізацію. Вона їй не потрібна.
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21.02.2024 16:33 Ответить
А що, зараз мобілізація не проходить?
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21.02.2024 17:48 Ответить
Мобілізація це заходи в першу чергу для промисловості. У нас зброю роблять вже цілодобово ?Владі це не потрібно. Вони підпишуть капітуляцію. А зброю НАТО відвезуть на Красну Площу щоб отримати за неї преференції.
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21.02.2024 18:14 Ответить
Так вони не здатні окремими державними підприємствами ефективно керувати, а при мобілізації всій промисловості обсяг проблем, які доведеться вирішувати збільшиться в десяткі разів. У кожної системи управління є планка, у них вона дуже низька, а владу віддавати або навіть делегувати вони, як будь-які хапуги, не здатні.
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21.02.2024 18:21 Ответить
Нужно просто перестать стрелять, т.е. обороняться.
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21.02.2024 16:34 Ответить
Що той закон змінить? Якщо все буде побудовано на примусових та каральних заходах, ротація нікому не допоможе, бо виловлені силовими методами люди які або категорично не хочуть воювати, або не можуть через слабкість, погане здоров'я і т.п. просто здаватимуть позиції і треба буде повертати тих, кого вивели. Потрібен якісний відбір і серйозне матеріальне заохочення, а все інше типу погроз, розповідей про обов'язки, необхідність воювати аби не воювали діти та онуки, за майбутнє держави і т.п. вже не спрацює.
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21.02.2024 16:37 Ответить
ВОІН Костенко )))))))))))))))))))))))) Кабінетний воїн в теплому і затишному СБУ. А чому так мало поправок? Процес прийняття цього закону повинен бути максимально розтягнутим, щоб усі, хто хоче могли втікти. Розцінки ростуть, бізнес процвітає у бандюг-переправлянтів, адвокатів, депутатів з їхнім "Шляхом", жОПи. з їхніми відрядженнями помічників на півроку за кордон і т.д.
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21.02.2024 16:40 Ответить
Почитаєш форум - більшість цілодобово пише гнівні коментарі вимагаючи прийняття закону про посилення мобілізації, покарань для втікачів і т.п.бо країну треба рятувати та проводити ротацію. А тим часом, мобілізацію ніхто не відміняв, є рекрутинг та постійний набір добровольців у дуже відомі бригади на різні посади і патріотичні, вмотивовані люди там на вагу золота - та чомусь ці небайдужі коментатори ніяк туди не доберуться... Але, звісно, мобілізацію та ротацію зривають всі, крім них (влада, ухилянти, погані закони і т.п.) бо вони мужньо боронять країну на форумі.
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21.02.2024 17:03 Ответить
Та завали вже хавало, ухилянт дурний. Ти сам чого не в ЗСУ? 120 тисяч тобі мало чи яка причина?
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21.02.2024 18:51 Ответить
ЦЕ ПОВНИЙ САБОТАЖ ВСІЄЇ ВЛАДИ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ. !!!
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21.02.2024 17:08 Ответить
ТЦК СП не прийнятий законом не мають, жодного юридичного адресу і так і не не надали право приємності із за цього військоматів.Не мають представники документів їх уповноваженяя.Ба більше з 24 обтого в верховній як висів проект про воєнний стан так і висть верховна його доси не прийняла а Зе не підписав.Тому цей закон засуньте в трубочку в дупу і до клацання.ВИ ПЕРХОТЬ КЛОУНИ З ЦИМ ЗАКОНОПРОЕКТОМ!
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21.02.2024 17:34 Ответить
І при чому тут Конгрес в США, якщо у нас така ВР?
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21.02.2024 18:25 Ответить
 
 