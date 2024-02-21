Депутаты внесли в правительственный законопроект о мобилизации более 2,5 тысяч правок, количество еще может измениться, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Народные депутаты внесли в правительственный законопроект об усилении мобилизации более 2,5 тысяч правок. Оборонный комитет может приступить к рассмотрению закона во втором чтении уже на следующей неделе, однако это решение не окончательно.
Об этом заявил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"По состоянию на сегодняшний день ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок. Их количество еще может измениться", - отметил он.
По его словам, оборонный комитет может начать нарабатывать соответствующий проект закона к голосованию во втором чтении на следующей неделе, однако это не окончательное решение.
"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем приступать к рассмотрению. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, на следующей", - добавил Костенко.
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Закон повинен був подати ЗЕбуїн, а не хтось і закон такий, щоб було чітко прописано коли, хто(всі рівні перед законом, а не відкупатись!), на СКІЛЬКИ, коли РОТАЦІЇ, яке забезпечення і ХТО забезпечує(не волонтери, а державні інститути!) і чим! А це там так "настряпано, що чорт ногу зверне!
"61-річний воїн звільняв Київщину..."
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Хоча, навряд. І далі тут буде мантра янікамунічєвонєдолжен, онінєухилянти і т. ін.
"...вот ані глупиє і нє панімают - ето ашібка..."
Піди в військо і подивись, хто воює! Бо як вас послухати, то у селі взагалі вже нікого не лишилось, тільки я, брат, сусід і кум
Готовий закон, все виписано від А до Я, візьміть і голосуйте його.
Я прочитала кілька разів і коментарі до нього військових юристів. Це варто потраченого часу, аби ніколи в нас не було військових під церквою і не захищенним.