Депутаты внесли в правительственный законопроект о мобилизации более 2,5 тысяч правок, количество еще может измениться, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Народные депутаты внесли в правительственный законопроект об усилении мобилизации более 2,5 тысяч правок. Оборонный комитет может приступить к рассмотрению закона во втором чтении уже на следующей неделе, однако это решение не окончательно.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По состоянию на сегодняшний день ко второму чтению законопроекта о мобилизации поступило 2527 правок. Их количество еще может измениться", - отметил он.

По его словам, оборонный комитет может начать нарабатывать соответствующий проект закона к голосованию во втором чтении на следующей неделе, однако это не окончательное решение.

"Сначала необходимо ознакомиться с окончательным количеством правок, сформировать сравнительную таблицу, а затем приступать к рассмотрению. Комитет еще не определился, когда это произойдет. Не думаю, что на этой неделе. Возможно, на следующей", - добавил Костенко.

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