Россияне сейчас не способны к наступлению на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, - ГУР

У России пока нет сил, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Вадим Скибицкий сказал в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, к началу войны были определены стратегические направления для войск РФ, которые в принципе и остаются, и определено, что такова стратегическая операция", - пояснил Скибицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия имеет 1500 боевых самолетов. Вертолетов тоже у них достаточно, - Игнат

По словам заместителя начальника ГУР, стратегическая операция – это операция, как проводится на отдельном стратегическом направлении. В Украине Россия имела два стратегических направления:

юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия) – полоса ответственности южного военного округа;

западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) – ответственность западного военного округа.

Также читайте: Среди украинцев стало меньше веры в победу и больше готовности к переговорам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет в РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - объяснил Скибицкий.