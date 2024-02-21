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Новости Война
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Россияне сейчас не способны к наступлению на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, - ГУР

ворог,кацап,русня,орк

У России пока нет сил, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Вадим Скибицкий сказал в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, к началу войны были определены стратегические направления для войск РФ, которые в принципе и остаются, и определено, что такова стратегическая операция", - пояснил Скибицкий.

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По словам заместителя начальника ГУР, стратегическая операция – это операция, как проводится на отдельном стратегическом направлении. В Украине Россия имела два стратегических направления:

  • юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия) – полоса ответственности южного военного округа;
  • западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) – ответственность западного военного округа.

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"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет в РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - объяснил Скибицкий.

Автор: 

армия РФ (19238) Скибицкий Вадим (290) ГУР (427)


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Топ комментарии
+9
А в 2023 гур писав, що запусків ракет у росії залишилось на 2-3 рази...
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21.02.2024 16:12
+9
Ага, вже раз послухали як ГУР вішало локшину нам на вуха, а наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема https://novynarnia.com/2021/10/31/cze-ne-navchannya-rosiya-znovu-styaguye-vijska-do-kordonu-z-**********-ssha-i-yes-************-washington-post/ The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, https://novynarnia.com/2021/11/02/politico-oprylyudnylo-foto/ зроблені Maxar Technologies , продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону https://novynarnia.com/2021/11/06/pentahon-pidtverdyv/ офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро https://novynarnia.com/2021/11/02/u-kremli-nazvaly-peresuvannya-vijsk-bilya-kordoniv-********-vnutrishnoyu-spravoyu-rosiyi/ Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що https://novynarnia.com/2021/11/19/reznikov-ne-viryt-u-nastup/ не вірить у "великий наступ Росії".
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21.02.2024 16:14
+7
Треба перемир'я, тоді невдовзі з'являться і сили, і засоби.
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21.02.2024 16:02
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Треба перемир'я, тоді невдовзі з'являться і сили, і засоби.
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21.02.2024 16:02 Ответить
Коли Зе влада щось говорить, то це треба розуміти навпаки! або деліти від 2х до мілліардів... якось так.
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21.02.2024 16:32 Ответить
нічого зараз поляки їм щє допоможуть
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21.02.2024 16:03 Ответить
Новина про поляків?Іди нах тупорилий бот
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21.02.2024 16:04 Ответить
Він мабуть мав на увазі про страйк на кордоні... така собі дружба.... нож у спину Українців...
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21.02.2024 16:34 Ответить
Ніж в жопу дебілам.Страйк за підтримки рахи.Дурачків для цього вистачає в кожній країні.Якась якція проплачених,це не зовсім ніж в спину.А хто роздуває цю тему,той такий же підор,котрий працює на ворога!
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21.02.2024 16:43 Ответить
Ляхи ще отримають *****. І ти разом з ними.
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21.02.2024 20:36 Ответить
а на завтра ?
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21.02.2024 16:05 Ответить
на завтра: сонце, вихідні, шашлики, ...
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21.02.2024 16:12 Ответить
Пистите всякую куйню, оптимисты,нах...
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21.02.2024 16:05 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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21.02.2024 16:07 Ответить
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21.02.2024 16:10 Ответить
Вот эти гребаные шашлыки в голове у зеледента и привели к такой трагедии...
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21.02.2024 16:13 Ответить
У него в голове только медицинский канабис. А шашлычки пополам с говном до сих пор в голове его избирателей.
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21.02.2024 16:47 Ответить
Та да... Такое ощущение что это история Иисуса Христа наоборот. Что на рабсее, что у нас в Украине.
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21.02.2024 16:50 Ответить
Танки закончились. Самолетики тоже на исходе. Флота тоже не осталось. Осталась одна пехота для мясных штурмов.
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21.02.2024 16:12 Ответить
А в 2023 гур писав, що запусків ракет у росії залишилось на 2-3 рази...
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21.02.2024 16:12 Ответить
І каву вже п'ємо в Ялті, як обіцяв буданов.
І Крим повернемо і Молдові допоможемо повернути Прідністров'я.
І весь світ врятує "найвиличніший лідер **********" за версією єрмака і мендель.
Що вони приймають? Цим питанням вже цікавляться європейські депутати, починаючи бачити істинного зе і його шоблу.
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21.02.2024 17:01 Ответить
Іран поставив до росії 400 ракет, ще й північна корея скількісь. Як виявилось, друзів у раші вистачає, допомагають вбивати українців.
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21.02.2024 17:35 Ответить
Атакамси досі чекаємо. Та які там Атакамси, хоч би снарядів давали. А дають щось, і рука дрижить від жадності
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22.02.2024 08:04 Ответить
Шо, знову кава в Ялті?
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21.02.2024 16:12 Ответить
орки з 70ї мсд які на передовій дали заявку на боєкомплект і харчі , а з тилу замість всього того - прислали мішки для трупів . 😂 Оце так тролінг 80 рівня . !!
Хтось в них там в тилу - жартівник похлєщє петросяна
.https://t.me/Ukraine_365News/72670
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21.02.2024 16:12 Ответить
ще до обіду, писали що у кацапів, 48 іскандерів, 1500 літаків, 10000 танків, та 10000000 м'яса.
і шо ж їм заважає полізти на харків, та киів?
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21.02.2024 16:13 Ответить
Ага, вже раз послухали як ГУР вішало локшину нам на вуха, а наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема https://novynarnia.com/2021/10/31/cze-ne-navchannya-rosiya-znovu-styaguye-vijska-do-kordonu-z-**********-ssha-i-yes-************-washington-post/ The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, https://novynarnia.com/2021/11/02/politico-oprylyudnylo-foto/ зроблені Maxar Technologies , продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону https://novynarnia.com/2021/11/06/pentahon-pidtverdyv/ офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро https://novynarnia.com/2021/11/02/u-kremli-nazvaly-peresuvannya-vijsk-bilya-kordoniv-********-vnutrishnoyu-spravoyu-rosiyi/ Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що https://novynarnia.com/2021/11/19/reznikov-ne-viryt-u-nastup/ не вірить у "великий наступ Росії".
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21.02.2024 16:14 Ответить
Всем этим челам место в тюрьме. Но у нас никого не наказали за то что они ничего не делали и дожидались пока Россия развернет войска и полезет
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21.02.2024 16:15 Ответить
Еще как делали! Дезинформировали общество, разминтровали, отводили войска, создавали условия для увольнения из ВСУ, разваливали ВПК. Это по вашему ничего не делали?
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21.02.2024 16:40 Ответить
Когда такое говорит Гур, то веришь что они на это способны. Лучше пусть молчат.
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21.02.2024 16:14 Ответить
Не так давно чули те саме. Вчергове висцялись людям в очі.
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21.02.2024 16:29 Ответить
На даний момент на території України майже півмільйона одічалих. Така орда може піти куди завгодно.
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21.02.2024 16:33 Ответить
А те що там кацапні 470 тисяч це нічого? А те що коли вони розпочали масштабну атаку їх було 200 тисяч це те теж забули?
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21.02.2024 16:33 Ответить
470тис,звідки інформація?Не від Буданова?
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21.02.2024 16:42 Ответить
десь на прикінці літа, або початку осені будуть здатні.
після "виборів" ***** м'ясо почнуть заганяти масово "на контракт" і місяці за 3-4 зберуть 300-400 тисяч для удару на північ.
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21.02.2024 16:44 Ответить
Очередной пронос Буданги
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21.02.2024 16:48 Ответить
Шойху Герасим , где силы ? !
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21.02.2024 16:53 Ответить
на бутылки силы
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21.02.2024 16:58 Ответить
Краще мовчати,ніж брехати розвідка проспала,чи пробухала,чи через непрофесіалізм,чи по зраді---але широкомащтабний наступ рашки і зниження обороноздатності України--це її вина Це кримінальна відповідальність
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21.02.2024 17:03 Ответить
Чистий піздьож єс бє у вже сім'ї з Сум повивозили
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21.02.2024 17:52 Ответить
верим...мы это слышали 2 года назад
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21.02.2024 18:09 Ответить
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21.02.2024 18:37 Ответить
Якщо Буданов жінку в кабінет не поселив і мівіни не закупив, то може й правда.
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21.02.2024 19:38 Ответить
Орки могут ломиться и без резервов
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21.02.2024 22:58 Ответить
 
 