Россияне сейчас не способны к наступлению на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, - ГУР
У России пока нет сил, чтобы начать мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.
Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины Вадим Скибицкий сказал в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ на двух направлениях сейчас проводить не может. Какими категориями мы оперируем. Во-первых, к началу войны были определены стратегические направления для войск РФ, которые в принципе и остаются, и определено, что такова стратегическая операция", - пояснил Скибицкий.
По словам заместителя начальника ГУР, стратегическая операция – это операция, как проводится на отдельном стратегическом направлении. В Украине Россия имела два стратегических направления:
- юго-западное стратегическое направление (города, где сейчас идут активные боевые действия) – полоса ответственности южного военного округа;
- западное стратегическое направление (Харьков, Сумы, Чернигов, Киевская область) – ответственность западного военного округа.
"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет в РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет", - объяснил Скибицкий.
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медицинскийканабис. А шашлычки пополам с говном до сих пор в голове его избирателей.
І Крим повернемо і Молдові допоможемо повернути Прідністров'я.
І весь світ врятує "найвиличніший лідер **********" за версією єрмака і мендель.
Що вони приймають? Цим питанням вже цікавляться європейські депутати, починаючи бачити істинного зе і його шоблу.
Хтось в них там в тилу - жартівник похлєщє петросяна
.https://t.me/Ukraine_365News/72670
і шо ж їм заважає полізти на харків, та киів?
Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
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після "виборів" ***** м'ясо почнуть заганяти масово "на контракт" і місяці за 3-4 зберуть 300-400 тисяч для удару на північ.