Зеленский предлагает правительствам Украины и Польши в ближайшее время провести переговоры на границе: Я готов быть также. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям украинского правительства прибыть в ближайшее время на польскую границу для переговоров по блокированию КПП
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться", - отмечает глава государства.
Зеленский также отметил, что поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами.
"И я прошу тебя, Дональд (Дональд Туск, - Ред), господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджею (Анджей Дуда. - Ред.), господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Хватит недоразумений", - добавляет Зеленский.
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https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw Україна ЗНАЙШЛА ВИХІД❗ Як блокада кордону "вдарить" по Польщі? | МАРКЕР ПОДІЙ
окрім пустопорожніх звітів у відосиках - нічогісінько! все, здувся
То для чого псувати повітря і вчергове корчити з себе неадеквата?
Мабуть мріє про зустріч на стадіоні з Дудою.
Зеленський може тицьнути Дуді пальцем в око і заявити, що він його вирок.
Буде дуже потужно...
Павел Вернивский
"Знаєте чому поляки не розуміють українців, а українці - поляків?
Тому що українці до сільського господарства відносяться як до бізнесу, а поляки - як до соціальної програми підтримки села. Тому що аграрна економіка економіка України побудована на великих фермерах та агрохолдингах, яких в Україні 40 тис, а в Польщі - на малих фермерах, яких там 1, 5 млн!
І конфлікт виник впершу чергу через те, що ці два різні світі, ці дві різні моделі економіки, зіткнулись між собою.
Так, з точки зору бізнес-ефективності, наша модель виявилась ефективнішою. І наші продавці зерна легко могли б знищити польских, а замість них зайняти цей перспективний ринок, чого вони напевно і прагнули.
Однак, намагаючись спонукати поляків до чесної конкурентної боротьби, в нас не враховують одного - самі поляки цього не хотять!!! Вони не хотять укрупнятись, об'єднуватись в великі холдинги, як це робимо ми.
І насправді, їм це не потрібно! Бо можливо їхня модель має сумнівну ефективність, але з точки зору макроекономіки ця модель є ефективнішою ніж наша. Бо вона дозволяє великій кількості людей у селі, там де важко знайти роботу, забезпечувати себе самостійно. Якими б вони неефективними не були. А забезпечуючи себе, вони витрачають гроші в економіку, які далі підтримують її зростання.
У нас на жаль цього не розуміють. Бо зациклюючись на бізнес-ефективності, в нас не враховують що на макрорівні, наша власна модель має величезні проблеми. Скільки один великий фермер створює робочих місць зараз? 5-10. Причому часто буває так, що тракторист відпрацює сезон, а потім фермер його відправляє на біржу праці до наступного сезону. З точки зору бізнес-ефективності, це називається cost-cutting. А от з позиції макро, всі інші жителі села сидять без роботи. А це провокує падіння занятості, доходів, сукупного попиту і податкових надходжень у бюджет.
Скажу навіть більше. Саме наша модель привела до того, що наша країна навіть не в змозі себе захистити і просить союзників. В нас навіть до війни тотально не вистачало грошей на все і ми економили на чому тільки можна, скорочуючи навіть важливі витрати. Чому? Бо наша ефективна аграрна бізнес-економіка не могла генерувати такої суми податкових надходжень!
А польска могла. В минулому році, вони замовили 250 Абрамсів, ще рік тому 500 Himars. Ми навіть близько не можемо дозволити собі такі витрати. А вони можуть. Бо навіть їхні модель соціальної аграрної економіки генерує більше податкових надходжень у бюджет ніж наша високоефективна бізнес-модель.
І після цього в нас вчать поляків бізнес-ефективності…
Обличчя польского протесту :
Це Томаш Бучек. (https://www.facebook.com/TomaszBuczekRN) https://www.facebook.com/TomaszBuczekRN)…
Він дрібний польський підприємець, будівельник-інженер, який восени був кандидатом до Сейму від радикальної партії «Конфедерації» яка виступає проти підтримки України.
На виборах Бучек набрав цілих 1.6% голосів та в Сейм не пройшов, але як і сама «Конфедерація» продовжив свою деструктивну політику по відношенню до України.
Він відверто каже що не є фермером, але підтримує протест та закликає всіх до нього долучатись.
Які проблеми Україна створила будівельнику - інженеру Бучеку не знає ніхто, проте сьогодні Томаш взяв свій власний трактор та поїхав на ньому розсипати українське зерно з вагонів та знімати сторіс про те, як він захищає інтереси поляків.
В коментарях під відео заблокованих вагонів з зерном, які як виявилось їхали в Німеччину, прихильники Бучека пишуть «Браво, якщо путін не ліквідує бандеризм і нацизм в бандері Україні, бандерізм і нацизм пошириться на Польщу і пізніше.!!! »
Старшим політичним партнером в блокаді кордону бідівельника Бучека виступає Кшиштоф Босак. Він є політичним лідером «Конфедерації» та займає посаду віце-спікера. (https://www.facebook.com/krzysztofbosak.fb) https://www.facebook.com/krzysztofbosak.…
Вже з Сейму Босак розповідає про жахливість для Польщі присутності наших товарів, та вимагає повного ембарго на українську продукцію.
Восени було те саме.
Божевільний Рафаль Меклер, якого ми розклали на молекули показавши що його фірма під час війни возить вантажі в Білорусь та росію, теж є політичним активом «Конфедерації» та платив по 400 злотих в день всяким бовдурам за цілодобове блокування кордону.
Він безпідставно вимагав скасування транспортного безвізу для наших перевізників і так і не зміг надати докази порушення нами умов роботи в ЄС.
Все що відбувається сьогодні в Польщі - суто політична історія яку вміло розкручують «Конфедерати».
Вони мають абсолютну меншість як в Сеймі та і в підтримці серед поляків, але вони мають абсолютну більшість корисних ідіотів в регіонах дії та думки яких ми побачили сьогодні.
Від розсипання зерна до трактора з прапором СРСР та закликами до путіна.
Єдине що ми не побачили, так це політичної реакції влади Польщі, та і відкритих дій з боку України.
Де всі наші сотні делегатів міжнародних конференцій в Лондоні? Не цікаво? Де сотні «Слуг Народу»? Де армія дипломатів МЗС які мали б працювати «в полях» на кордоні, та пояснювати, пояснювати, пояснювати… Немає.
Може завтра будуть? Хтось знає?
Рука москви чи «зелений перехід»? Як українське зерно стало причиною внутрішніх проблем Євросоюзу
https://dumskaya.net/news/ruka-moskvy-ili-vnutrennie-problemy-agrariev-kak-182458/ua/