Зеленский предлагает правительствам Украины и Польши в ближайшее время провести переговоры на границе: Я готов быть также. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям украинского правительства прибыть в ближайшее время на польскую границу для переговоров по блокированию КПП

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться", - отмечает глава государства.

Зеленский также отметил, что поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами.

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"И я прошу тебя, Дональд (Дональд Туск, - Ред), господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджею (Анджей Дуда. - Ред.), господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Хватит недоразумений", - добавляет Зеленский.