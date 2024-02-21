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Новости Война
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Иран поставил России около 400 баллистических ракет дальностью до 700 км, - Reuters

росія,іран

Иран передал России около четырехсот баллистических ракет. Первые поставки прошли в начале января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Три иранских источника рассказали, что часть ракет - из семейства балистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

"Поставки начались в начале января после того, как в прошлом году были заключены соглашения на встречах иранскими и российскими военными и представителями службы безопасности, состоявшихся в Тегеране и Москве.

По словам одного неназванного иранского военного чиновника, уже было по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели ожидаются новые поставки.

"Другой высокопоставленный иранский чиновник сказал, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие были транспортированы на самолете", - пишет издание.

Также читайте: РФ сотрудничает с Ираном и КНДР и покупает 40-летние боеприпасы, - Украина в ОБСЕ

Автор: 

Иран (1796) россия (95546) баллистические ракеты (378)


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Топ комментарии
+59
ПЗДЦ просто. А нам 10 АТАКМС с забороною бити по території РФ...
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21.02.2024 16:59
+42
Ерунда , щас гейропа с Америкой озабоченностями всё компенсируют . Главное по расеюшке не стрелять , а то путин нападёт .
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21.02.2024 16:59
+41
Иран и С.Корея не против чтобы Раша применяла свое оружие по Украине, так почему же тогда союзники Украины против? Сегодня Украина в одиночку отбивается от коалиции тиранов, а Запад во главе с США жует сопли, боится дать Украине дальнобойное оружие и боится чтобы Украина не дай бог не использовала это оружие против логова Зла.
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21.02.2024 17:02
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Сподіваюсь, нарешті до сектантів «Козака байденюка» вже щось потроху почало доходити. Ці лівацьки мерзоти нас планомірно винищують. Так, Трамп ще той подарунок. Важкий випадок , але мабуть тільки такий і зможе щось протиставити *****. Але нажаль така реальність, немає у республіканців іншого кандидату, прийдеться працювати з ним. Ось тільки не треба про компромати на нього і інший маразм, немає там нічого.Вже зараз треба потроху починати закулісні переговори з його оточенням. Але то треба бути дипломатами, з цим просто повний швах.
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21.02.2024 18:01 Ответить
Ба, то це означае що іран насрав і на США і на НАТО і на ЕС, то що уроди як вам зручно обосраним ?
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21.02.2024 18:04 Ответить
І в кого надійніші і, головне, передбачувані союзники? В РФ Іран, Північна Корея, Китай ще якійсь там фальшиві "нейтрали", а в України ніби весь умовний Захід, світовий шериф США і ще "ціла купа" ...співчуваючих, стурбованих...
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21.02.2024 18:07 Ответить
Ну клас. Дві мразі порозумілися і підмахнули один одному, а Україна смокче бібу, бо ******* цивілізований світ досі мусолить яйця, спостерігаючи, як нищать цілу країну. Європейську країну.
В пізду цей світ. В пізду цю, ****, цивілізацію. Всі так звані "західні цінності" - це ****** шматки лайна. Горіти вам, ****м, в пеклі ще при вашому житті, бо русня прийде й по вас. І я реготатиму.

Баньте, але слів інших в мене нема.
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21.02.2024 18:09 Ответить
Да просто на эту бойню никакого оружия не напасешься. Один снаряд стоит как бюджетный автомобиль.
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21.02.2024 18:16 Ответить
Ссатий Іран 40 років під санкціями має зброю для раші, Ссана корея все життя під санкціями має зброю для раші, а більша, найрозвиненіша та найбагатша частина світу не має зброї на цю війну бо дорого?
Ну якщо так, то мені шкода цей світ.
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21.02.2024 19:46 Ответить
Ну да.А жизнь украинца стоит 3 копейки.
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21.02.2024 20:52 Ответить
Зате в 2019 році заморозили виробництво наших ракет
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21.02.2024 18:12 Ответить
А те чучело з тряпкой на голові в них за головного попа?
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21.02.2024 18:12 Ответить
Хріново коли країни як Іран можуть виробляти зброю й поставляти її іньшим антилюдським режимам у той час як ЄС та США не здатні підтримати належно Україну яка воює з антилюдським режимом рф !!!
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21.02.2024 18:14 Ответить
Прикро, але може такі новини трохи "завстидять" США та ЄС ( в сенсі, що треба буде пояснювати виборцям, чому Іран має більші можливості).
А після війни варто розважити, котрим із сусідів Ірану найбільше потрібні ракети.
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21.02.2024 18:15 Ответить
Я бачу 2 варіанти реакції союзників.
1. У нас наразі немає достеменних відомостей про постачання Іраном....
2. У відповідь на постачання Іраном ..... країни Заходу домовляються про розширення санкцій проти ....
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21.02.2024 18:37 Ответить
Це ви злосливо з них кепкуєте, якби так зле було б насправді - то ще в кінці 2022 було б Україні дуже важко.
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21.02.2024 18:45 Ответить
Та знаю, знаю, дуже багато нам дали - інакше ми були б десь між Чопом та Ужгородом. Але дати могли набагато більше, і тоді ми зараз були б між Євпаторією та Севастополем.

До того ж, я кепкую не с приводу допомоги взагалі, а з приводу санкцій.
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21.02.2024 20:26 Ответить
Це реальна підтримка воєнного злочинця, без усяких там балачок/та червоних ліній від ОБСЄ ПАРЄ ООН ЄС та НАТО! Конкретно і без заминки… на пустопорожні теревені про асфальт..
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21.02.2024 18:16 Ответить
Зеленський нас спасьот...он, Великий палітік!
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21.02.2024 18:23 Ответить
Це означає, що москалі дістануть цими ракетами будь-якій цілі майже по всій території України, хіба що окрім 6-7 західних регіонів.
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21.02.2024 18:40 Ответить
Мільйон снарядів віж Північної Кореї, 400 балістичних ракет віж Ірану + купа шахедів та комплектуючих до них.

А у нас просто ********* цирк з ціє. так званою "підтримкою" від цих так званих "союзників"... Туди не стріляй, цього не дамо, цього самим не вистачає. І взагалі, ви вже задовбали. Програвайте скоріше, щоб ми могли знов робити бізнес з кацапами.
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21.02.2024 18:40 Ответить
А де атакамси і тауруси?
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21.02.2024 18:43 Ответить
Вот интересно, мне однму єто странно :Посольство Исламской Республики Иран в Украин

http://posolstva.org.ua/ru/iran/flag

http://posolstva.org.ua/ru/iran/emblem

Адрес01901, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 12Телефон(+38 044) 253-85-43, 253-85-01Факс(+38 044) 254-02-53Е-mаilWebhttp://www.iranembassy.com.ua/ Официальный сайт Посольства Исламской Республики Иран в Украине Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 17:30Консульский отделТелефон(+38 044) 253-88-28Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 13:00
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21.02.2024 19:14 Ответить
Ну і шо це змінить?
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21.02.2024 19:28 Ответить
т.е. = все пучком, сидят в самом центре Киева...
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21.02.2024 19:15 Ответить
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

Итак, Reuters сообщает... Иран поставил россии около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar... О поставках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar россии я слышу с октября 2022 года, из разных источников, но пока, так ни одной ракеты иранского производства по Украине применено не было. Но это "пока". Ведь и вправду, Тегеран на примере Пхеньяна, безнаказанность поставок боеприпасов которым россии стала показательной, мог пойти на поставки. И хотя статья Reuters не является официальным подтверждением самого факта, но немного вводной информации не повредит. В этой связи, давайте опять уточним и конкретизируем, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись. Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг. Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде. Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8. Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном. Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М». Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но… Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о... Нет, не прорыва, а некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar. Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - Patriot и SAMP/T. Фактически, против Украины сейчас воюет объединённая группировка стран-изгоев.
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21.02.2024 20:25 Ответить
От вам і тоталітарні режими, які приймають дієві рішення за години, а не мусолять тему роками.
Якщо США і союзники не роздубляться,то тиранії розкатають їх під 0.
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21.02.2024 21:35 Ответить
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