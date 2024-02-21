Иран поставил России около 400 баллистических ракет дальностью до 700 км, - Reuters
Иран передал России около четырехсот баллистических ракет. Первые поставки прошли в начале января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Три иранских источника рассказали, что часть ракет - из семейства балистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
"Поставки начались в начале января после того, как в прошлом году были заключены соглашения на встречах иранскими и российскими военными и представителями службы безопасности, состоявшихся в Тегеране и Москве.
По словам одного неназванного иранского военного чиновника, уже было по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели ожидаются новые поставки.
"Другой высокопоставленный иранский чиновник сказал, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие были транспортированы на самолете", - пишет издание.
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В пізду цей світ. В пізду цю, ****, цивілізацію. Всі так звані "західні цінності" - це ****** шматки лайна. Горіти вам, ****м, в пеклі ще при вашому житті, бо русня прийде й по вас. І я реготатиму.
Баньте, але слів інших в мене нема.
Ну якщо так, то мені шкода цей світ.
А після війни варто розважити, котрим із сусідів Ірану найбільше потрібні ракети.
1. У нас наразі немає достеменних відомостей про постачання Іраном....
2. У відповідь на постачання Іраном ..... країни Заходу домовляються про розширення санкцій проти ....
До того ж, я кепкую не с приводу допомоги взагалі, а з приводу санкцій.
А у нас просто ********* цирк з ціє. так званою "підтримкою" від цих так званих "союзників"... Туди не стріляй, цього не дамо, цього самим не вистачає. І взагалі, ви вже задовбали. Програвайте скоріше, щоб ми могли знов робити бізнес з кацапами.
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@zloy_odessit
Итак, Reuters сообщает... Иран поставил россии около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar... О поставках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar россии я слышу с октября 2022 года, из разных источников, но пока, так ни одной ракеты иранского производства по Украине применено не было. Но это "пока". Ведь и вправду, Тегеран на примере Пхеньяна, безнаказанность поставок боеприпасов которым россии стала показательной, мог пойти на поставки. И хотя статья Reuters не является официальным подтверждением самого факта, но немного вводной информации не повредит. В этой связи, давайте опять уточним и конкретизируем, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись. Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг. Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде. Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8. Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном. Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М». Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но… Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о... Нет, не прорыва, а некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar. Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - Patriot и SAMP/T. Фактически, против Украины сейчас воюет объединённая группировка стран-изгоев.
Якщо США і союзники не роздубляться,то тиранії розкатають їх під 0.