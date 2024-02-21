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Новости Война
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РФ не может удовлетворить потребности в производстве боеприпасов, необходимых для войны против Украины, - Reuters

кндр,боєприпаси

Российская Федерация производит недостаточно боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Возможности России по производству боеприпасов внутри страны пока недостаточны для удовлетворения потребностей войны против Украины", - приводит издание слова неназванных западных чиновников.

Источники отметили, что санкции сильно ударили по военно-промышленному комплексу РФ, вызывая задержки и увеличивая расходы, а значит, она не может успевать по потребностям войны.

Читайте: Иран поставил России около 400 баллистических ракет дальностью до 700 км, - Reuters

Источники отметили, что невозможность доступа к западным компонентам подрывает способность России производить новое вооружение и ремонтировать старое.

В марте прошлого года ВВС Индии заявили, что из-за войны войны в Украине Россия не смогла доставить индийским военным жизненно важные поставки, которые она обязалась осуществить.

Однако, невзирая на эти проблемы, цели Путина остались неизменными, предупредили чиновники. Они отметили, что не верят, что Россия отказалась от своих целей по захвату Украины.

"Мы не верим, что у России есть какой-то план, кроме продолжения боевых действий в ожидании, что количество российской живой силы и техники в конце концов даст о себе знать", - добавил один из чиновников на условиях анонимности.

Также смотрите: Воины 128 ОГШБр уничтожили две российские БМП, минометный расчет и группу пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2338) россия (95546)


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Топ комментарии
+21
нічого страшного, їм корейці допомагають та іранці, це нам можуть допомогти тільки кількістю занепокоєнь...
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21.02.2024 17:28
+13
Може и недостатньо -- але ім північні кореиці по 1млн підкидають
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21.02.2024 17:27
+11
Ви головне не говоріть своїм виборцям, що самі продаєте 80% компонентів, необхідних іранцям і сєвкорейцям для виготовлення ракет. Такі от пекельні ссанкції.
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21.02.2024 17:30
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ххммм...
"Щоденно росіяни скидають 60-80 КАБів на Авдіївку"
невже скатєрть самобранка пече каби?
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21.02.2024 17:26 Ответить
Запас фугасних авіабомб у них великий, треба зробити для них лише насадку: крильця і керуючий пристрій.
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21.02.2024 18:02 Ответить
И спмжжить нескалька карейских халадильникав.
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21.02.2024 18:38 Ответить
Може и недостатньо -- але ім північні кореиці по 1млн підкидають
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21.02.2024 17:27 Ответить
по 1 млн. - це байки, вони тільки наближаються до 1 млн. з осені 2023

в них є надцять млн., але серед них є калібрів, котрі не вживаються кацапами,
окрім того, їх снаряди мають меншу вибухову силу через старіші технології

сумнівно, що зможуть такі поставки продовжувати довше року-півтори... бо ж вони не будуть самі роззброюватися заради кацапів
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21.02.2024 18:06 Ответить
А чого ім боятися -- сумніваюсь я шо на них Пд Корея нападе
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21.02.2024 18:16 Ответить
Але вони люб-лять дякати що самі нападуть - от навіть нещодавно зруйнували пам'ятник порозумінню між Пн. та Пд. Кореями. А щоб лякати - треба мати чим.
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21.02.2024 18:19 Ответить
Підкинуть, але разок. Бо цей мільйон вони як і росія і Іран накопичували десятиліттями. А коли вісь зла позбудеться запасів їй вже не наверстати в реальному часі те, що вироблялось десятиліттями
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21.02.2024 20:04 Ответить
Ще не було воєн, коли генералам вистачало ***********, зброї, солдатів. Їх завжди не вистачає за визначенням. Але у кого - то їх завжди не вистачає більше, у кого-то менше.
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21.02.2024 17:27 Ответить
Это да...
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21.02.2024 17:29 Ответить
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21.02.2024 17:27 Ответить
нічого страшного, їм корейці допомагають та іранці, це нам можуть допомогти тільки кількістю занепокоєнь...
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21.02.2024 17:28 Ответить
Допомога співрозмірна. Євпропа вже надала Україні сотні тисяч снарядів і надасть мільйон як і Північна Корея
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21.02.2024 20:05 Ответить
А Украине значит хватает???
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21.02.2024 17:28 Ответить
Ви головне не говоріть своїм виборцям, що самі продаєте 80% компонентів, необхідних іранцям і сєвкорейцям для виготовлення ракет. Такі от пекельні ссанкції.
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21.02.2024 17:30 Ответить
Брехня
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21.02.2024 18:18 Ответить
400 ракет від аятол...
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21.02.2024 17:32 Ответить
And, yet, they keep barraging the Ukrainian forces incessantly and force them to retreat. Who the fuck is making these idiotic assessments?
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21.02.2024 17:34 Ответить
1st Amendment is about the freedom of speech and not about the freedom to be stupid
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21.02.2024 20:57 Ответить
Did you read my statement? SMH
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21.02.2024 21:11 Ответить
We're even then. Have a great day!
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21.02.2024 21:18 Ответить
Іран і Північна Корея висловили своє занепокоєння і стурбованість цією ситуацією, натомість США і ЄС передали Україні 400 балістичних ракет і 1 млн снарядів.
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21.02.2024 17:34 Ответить
прикалываешься не до смеха запад и америкашки импотенты
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21.02.2024 18:48 Ответить
А по нам вони камнями мабуть кидаються..
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21.02.2024 17:35 Ответить
Зато у Рашки есть надежные союзники т.н С.Корея и Иран которые по щелчку пальцев решат вопрос дефицита снарядов для рашисто-нацистской армии в отличии от союзников Украины.
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21.02.2024 17:35 Ответить
БЛИН, ХТО ВСЮ ЦЮ ДУРНЮ ПИШЕ????

рф тоталітарна країна . Вони будуть з голоду дохнути і снаряди клепати .

Поменьше читайте Рейтерс - це прокпцапська підстилка
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21.02.2024 17:37 Ответить
Я, мабуть, вже про всі найбільші видання і агенства читав, що вони - прокацапські підстілки.
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21.02.2024 17:42 Ответить
Так воно і є .
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21.02.2024 18:01 Ответить
в них бракує багатьох компонентів снарядів,
закуповують через треті руки, переплачуючи в рази...

і така можливість закупу через треті руки може помітно ускладнитися при загостренні політики ЄС та США... але для цього має бути активною і кваліфікованою українська дипломатія, звісно (тому є сподівання, що коли вдасться усунути ЗЄрмаків, то в кацапії тут збільшиться к-сть проблем)
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21.02.2024 18:10 Ответить
Зате у них є надійні партнери КНДР та Іран.
Не як у нас. ЄС обіцяв - ЄС зробив. А не зробив- знову пообіцяв.
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21.02.2024 17:38 Ответить
Рейтерс натякае, шо щось пiшло не за планом. На таке вони не очiкували.
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21.02.2024 17:43 Ответить
На жаль, у РФ є партнери, які не роздумують, а поставляють снаряди.
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21.02.2024 17:55 Ответить
І не бояться, ескалацій..
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21.02.2024 17:58 Ответить
Ганси при фрауРіббентроп спорудили акіцапам пороховий завод і завод по стволах для арти. З моменту агресії вони зупинились. Їх власний завод по стволах давно банкрот. Дімон туди їздив, "подбадрівать". Того і пішли до рушників за ракетами.
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21.02.2024 17:58 Ответить
Треба за себе переживати, щоб у нас хватало... Кацапів більше, вони і м'ясом закидати можуть, а нам людей берегти треба.
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21.02.2024 18:03 Ответить
Воєнному злочинцю допомагають без перерв та усяких там засідань, КНДР і Іран, Китай, а уся та їх балаканина про мирні перемовини, то для дурнів, які начиталися письменників з 19 сторіччя, дастаєвського і шонгауера з толстим… Тоді ще, не було таборів совдепії,ГУЛАГУ, з млн людей за ґратами!
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21.02.2024 18:03 Ответить
Та досить вже розповідати про те, шо вона не може! Поки що може. І якщо нам не будуть давати ********** та зброю, то війна для неї може закінчитися ДУЖЕ швидко. І навіть наявних зараз запасів їй вистачить...
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21.02.2024 18:11 Ответить
Та шо ви, *****, гаварітє.
Чи не пох може задовольняти раша виробництво чи ні, якщо вона купує ********** в Кореї, а ракети в Ірану?
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21.02.2024 18:12 Ответить
Хватит уже ныть )
Донатьте на ВСУ каждый раз, когда хочется пролить очередную слезу после очередной зрады.
Нытьём делу не поможешь.
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21.02.2024 18:26 Ответить
Донатом теж не допоможеш.
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21.02.2024 19:23 Ответить
тогда плач и стони, так точно допоможеш
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21.02.2024 20:10 Ответить
в то время как ты распространяешь зраду и подрываешь моральный дух, я призываю заниматься делом и не ныть ) ныряй в Тису и не морочь никому яйца.
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21.02.2024 23:47 Ответить
Сабакоеды им подвезут своих стремных снарядов.
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21.02.2024 19:49 Ответить
Останнім часом йде посилення нагнітання, купа провокативних заголовків, настрої погані і у нас, і у західних партнерів, всі перелякані. Думаю, далі буде нагнітатися ще сильніше.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.

Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649

Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do

Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).

Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.
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21.02.2024 19:57 Ответить
Якщо худого будуть підгодовувати, то йому буде тяжко, але виживе. Сам по собі сиротина вже давно би здох.
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21.02.2024 21:11 Ответить
Теперь можно на шашлыки.
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21.02.2024 23:15 Ответить
Та ви що? Не може бути!
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22.02.2024 09:01 Ответить
 
 