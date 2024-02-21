13 пакет санкций ЕС против РФ касается 193 физических и юридических лиц, - глава МИД Нидерландов Слот
Новый, 13-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничительные меры против 193 физических и юридических лиц.
Об этом в своем твиттере сообщила глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС усиливает давление с применением 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц".
Санкции нацелены, в частности, на тех, кто причастен к российской военной промышленности, кибервойне, поставкам оружия из Северной Кореи и варварскому похищению украинских детей.
Мы также вводим экспортные ограничения относительно 27 компаний, участвующих в обходе санкций", - написала она.
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подякуємо руці, яка нас кормить (чи кормила) .
Ми все розуміємо, немає договору з Заходом, що нам хтось щось винен, тому не будемо жалітись)