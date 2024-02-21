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13 пакет санкций ЕС против РФ касается 193 физических и юридических лиц, - глава МИД Нидерландов Слот

рф,росія,обмеження,санкції

Новый, 13-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничительные меры против 193 физических и юридических лиц.

Об этом в своем твиттере сообщила глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС усиливает давление с применением 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц".

Санкции нацелены, в частности, на тех, кто причастен к российской военной промышленности, кибервойне, поставкам оружия из Северной Кореи и варварскому похищению украинских детей.

Мы также вводим экспортные ограничения относительно 27 компаний, участвующих в обходе санкций", - написала она.

Читайте также: В 13 пакете санкций ЕС – ограничение против лиц, причастных к депортации украинских детей, - The Guardian

Автор: 

санкции (11291) Евросоюз (17124) Ганке Брюинс Слот (6)


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Это уже давно не смешно, ваши эти санкции русаков только бодрят.
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21.02.2024 18:13 Ответить
вони невтомлюються позоритись....
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21.02.2024 18:17 Ответить
новини лютого 2024:

- ЄС підготував 13 пакет санкцій проти 193 фізичних та юридичних осіб

- Конгрес США пішов на канікули, не проголосувавши за допомогу Україні

- іран, в слід за кореєю, передає росії 400 балістичних ракет

подякуємо руці, яка нас кормить (чи кормила) .
Ми все розуміємо, немає договору з Заходом, що нам хтось щось винен, тому не будемо жалітись)
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21.02.2024 18:17 Ответить
Візьміть цей пакет і до максимальності заштовхайте кожному депутату ЄС в дупу !Окрім як ідіотизхму і посміховиська це назвати не можна.
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21.02.2024 18:28 Ответить
а це вже пекельні санкції чи ні ?
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21.02.2024 19:24 Ответить
Хто розмінував Чонгар?
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21.02.2024 20:43 Ответить
 
 