Россияне в течение дня обстреляли дронами и из артиллерии Херсонщину: три человека получили ранения

21 февраля оккупанты атаковали село в Бериславском районе и Дудчаны на Херсонщине. Ранения получили трое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую городскую прокуратуру.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 21 февраля около 15:30 российские военные нанесли удар по селу в Бериславском районе. Предварительно атаковали дроном.

В результате взрыва пострадали двое работников дорожной службы. Они доставлены в больницу.

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Также утром оккупанты из артиллерии обстреляли Дудчаны. Травмы головы получил 42-летний местный житель, находившийся в доме.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

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