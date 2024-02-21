В ЕС предварительно согласовали продление торговых льгот для украинского экспорта

Послы Евросоюза предварительно согласовали продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Теперь Совет ЕС имеет мандат на переговоры по предложению, которое может продолжить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

Как сообщается, послы ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины без изменений. Это предложение предусматривает приостановку ввозных пошлин и квот еще на один год - до 5 июня 2025 года, но в то же время содержит меры предосторожности для сельскохозяйственной продукции, чтобы защищать рынок ЕС от падения цен.

Кроме того, постоянные представители ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о приостановлении импортных пошлин и квот для Молдовы еще на один год – до 24 июля 2025-го – и так же с предохранителями для сельхозпродукции.

Далее предложение должно быть согласовано Европарламентом – сначала в профильном комитете, что ожидается 7 марта, и на пленарном заседании в апреле.

Затем регламент должен быть принят Советом ЕС, подписан представителями Совета ЕС и Европарламента и опубликован в Официальном вестнике ЕС.

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