Немецкие депутаты усиливают давление на Шольца для передачи Украине ракет Taurus, - пресс-секретарь правительства Гебештрайт
Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus растет, но глава немецкого правительства продолжает оставаться на своей позиции.
Такое мнение высказал на брифинге в среду представитель Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам спикера, Шольц неоднократно высказывал свою позицию относительно "этой конкретной системы вооружений".
В четверг, 22 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, в Бундестаге будет в очередной раз поставлено на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о передаче Киеву Taurus, в то же время партии правительственной коалиции - СДПГ, "Зеленые" и либералы - внесли свой проект, в котором призывают поставлять Украине "дополнительно необходимые системы вооружения большой дальности и боеприпасы", которые могли бы нанести удары "далеко в тыл российского агрессора", но названий систем в ней нет.
Журналистов интересовало отношение Шольца к предложению этих трех партий, ведь некоторые депутаты уже заявили о готовности голосовать за поставки ракет даже если это не будет позицией всей партии. Это противоречит парламентской традиции в Германии.
Представитель правительства отметил, что вопросы внутрикоалиционной дисциплины должны решать руководители фракций и никто другой. Каждый законодатель должен отвечать за свое поведение, добавил Гебештрайт. По его словам, канцлер имеет свое мнение по этому вопросу, но держит его при себе.
Правительственный представитель также заявил, что не устанет повторять три принципа передачи оружия, среди которых - недопущение втягивания НАТО в прямую конфронтацию с Россией.
"Мы поставляем то, что считаем ответственным и доступным, имеющимся в наличии. Дания, например, решила отдать все свои запасы артиллерийских боеприпасов, мы этого не делаем, мы делаем то, что считаем ответственным с точки зрения обеспечения обороноспособности государства и НАТО", – подчеркнул Гебештрайт.
Он также назвал чрезмерную концентрацию внимания в прениях по передаче оружия Украине на одной системе "несколько абсурдным".
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Інтереси великого бізнесу Німеччини тиснуть з другої сторони
Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
Ось у парашці- диктатура з « суверенною демократію» - оце Досягнення
Ху&ло грабуе свое населення ( громадян там нема) 26 років. Злидні, мат, пянь…
той,что BDSM..
Це більшовизм та авторитаризм.
Диктатури забажав.
Біжі, целуй свого ху&ла в сраку!
мушу вам 'розплющити воко'.
з 'бізнесменів' за психотипом х..йові диктатори
Сейчас в Украине секта барыг называется Слуги народа.
Интенсивно прибарахляются , чтоб было за что сдрыснуть из страны при приходе кацапов.
они их любят, но издалека
На Netflix вышел документальный сериал
«Как стать тираном» (How to Become a Tyrant).
Меркель та Шольц, мають черговий, кривавий результат, своїх дій та рішень!! Ракети з ФРН, ще не на часі для України!
Середа, 21 лютого 2024, 16:58
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Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.
Про це агентство https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/ Reuters довідалось від шістьох джерел, повідомляє "Європейська правда".
За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.
Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/5/7174943/ домовленостей , укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина - кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.
За даними журналістів, канадська влада має намір спрямувати кошти на програму із забезпечення України артилерійськими снарядами, запропоновану Чехією. Наразі Оттава веде з чехами переговори з цього приводу.
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23 млн доларів США-ЦЕ 10 ТИС . СНАРЯДІВ.
максимум на тиждень
UnIted we stand.
Слава Україні!
Смерть ворогу!
@veraizmaylova41
Художник Марьян Каменски Австрия