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Немецкие депутаты усиливают давление на Шольца для передачи Украине ракет Taurus, - пресс-секретарь правительства Гебештрайт

гебештрайт

Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus растет, но глава немецкого правительства продолжает оставаться на своей позиции.

Такое мнение высказал на брифинге в среду представитель Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам спикера, Шольц неоднократно высказывал свою позицию относительно "этой конкретной системы вооружений".

В четверг, 22 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины, в Бундестаге будет в очередной раз поставлено на голосование предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС о передаче Киеву Taurus, в то же время партии правительственной коалиции - СДПГ, "Зеленые" и либералы - внесли свой проект, в котором призывают поставлять Украине "дополнительно необходимые системы вооружения большой дальности и боеприпасы", которые могли бы нанести удары "далеко в тыл российского агрессора", но названий систем в ней нет.

Читайте также: Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент

Журналистов интересовало отношение Шольца к предложению этих трех партий, ведь некоторые депутаты уже заявили о готовности голосовать за поставки ракет даже если это не будет позицией всей партии. Это противоречит парламентской традиции в Германии.

Представитель правительства отметил, что вопросы внутрикоалиционной дисциплины должны решать руководители фракций и никто другой. Каждый законодатель должен отвечать за свое поведение, добавил Гебештрайт. По его словам, канцлер имеет свое мнение по этому вопросу, но держит его при себе.

Правительственный представитель также заявил, что не устанет повторять три принципа передачи оружия, среди которых - недопущение втягивания НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

Смотрите также: Украина и Германия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. ФОТО

"Мы поставляем то, что считаем ответственным и доступным, имеющимся в наличии. Дания, например, решила отдать все свои запасы артиллерийских боеприпасов, мы этого не делаем, мы делаем то, что считаем ответственным с точки зрения обеспечения обороноспособности государства и НАТО", – подчеркнул Гебештрайт.

Он также назвал чрезмерную концентрацию внимания в прениях по передаче оружия Украине на одной системе "несколько абсурдным".

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Автор: 

ракеты (3569) Шольц Олаф (906) Гебештрайт Штеффен (24)


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Топ комментарии
+7
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21.02.2024 19:06
+5
Україні треба задуматись чи потрібна нам ліберальна демократія.

Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
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21.02.2024 19:07
+3
І так два роки поспіль..
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21.02.2024 19:02
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І так два роки поспіль..
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21.02.2024 19:02 Ответить
Вони посилюють… але муттер Меркель- Шольц не Здаеться.

Інтереси великого бізнесу Німеччини тиснуть з другої сторони
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21.02.2024 19:52 Ответить
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21.02.2024 19:06 Ответить
Давайте,пуйло в казані хвасталось Ту-160М,треба фейерверком візит відмітить
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21.02.2024 19:07 Ответить
Україні треба задуматись чи потрібна нам ліберальна демократія.

Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
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21.02.2024 19:07 Ответить
демократія-це іллюзія дана народу,для того щоб він думав,що він править владою
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21.02.2024 19:15 Ответить
Ага, ага. Демократія це « погано»…

Ось у парашці- диктатура з « суверенною демократію» - оце Досягнення

Ху&ло грабуе свое населення ( громадян там нема) 26 років. Злидні, мат, пянь…
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21.02.2024 20:14 Ответить
а нас не грабуют
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21.02.2024 20:44 Ответить
диктатурой грєзят пи*араси....

той,что BDSM..
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21.02.2024 19:31 Ответить
Так і буде тобі Зе-диктатура. Сподобається? Ні? - а вона таки буде....
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21.02.2024 19:31 Ответить
"Весна прийде саджати будемо" - це лібералізм?!
Це більшовизм та авторитаризм.
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21.02.2024 19:44 Ответить
Дурить, ти дурень.

Диктатури забажав.

Біжі, целуй свого ху&ла в сраку!
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21.02.2024 19:55 Ответить
Дай догадаюся - ви хочете в диктатурі бути в ролі пса диктаторського ? А звідкілля у вас впевненість шо ви ним станете ?
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21.02.2024 20:13 Ответить
І так притискаються і сяк притискаються… А він ну ніяк…
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21.02.2024 19:10 Ответить
Для диктатури Україні потрібен порох, а не вазелін
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21.02.2024 19:11 Ответить
Диктатура Бариги?

мушу вам 'розплющити воко'.

з 'бізнесменів' за психотипом х..йові диктатори
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21.02.2024 19:29 Ответить
Вы получили методичку из рашастана?

Сейчас в Украине секта барыг называется Слуги народа.

Интенсивно прибарахляются , чтоб было за что сдрыснуть из страны при приходе кацапов.

они их любят, но издалека
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22.02.2024 14:05 Ответить
Кто вам это сказал?
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22.02.2024 14:06 Ответить
Диктатором может стать каждый, уверяет новый сериал Netflix.

На Netflix вышел документальный сериал

«Как стать тираном» (How to Become a Tyrant).
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22.02.2024 14:11 Ответить
а тим часом Іран вже передав рашці близько 400 балістичних ракет і надалі поставки зростатимуть (https://zn.ua/ukr/war/iran-nadav-rosiji-blizko-400-balistichnikh-raket-postavki-zrostatimut-reuters.html ). Дядя Шольц очевидно не хоче опускатися до рівня таких покидьків, як іран, тому і ракеток не дає.
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21.02.2024 19:12 Ответить
Вся прєлєсть в тому, що організація обєспокоєних націй минулого року зняла санкції з ірану на постачання зброї.
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21.02.2024 19:16 Ответить
Організація обєспокоєних нитиків перераховує іранські ріали?
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21.02.2024 19:59 Ответить
Що треба німцям, Шольцу ? Щоб загроза війни для Європи зменшилась. Якщо Україна отримає ракети, і буде нищити ВПК московії, то загроза посилиться чи навпаки ? Якщо ВПК не працює, то ***** воювати не на руку. Чим ? Шольц має зважити ЗА й ПРОТИ. Хоча вже нічого й сумніватись. Треба агресора поставити на своє місце.
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21.02.2024 19:14 Ответить
"Німецькі депутати посилюють тиск на Шольца...." - може краще в лещата затиснути по 17?
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21.02.2024 19:14 Ответить
Татищо, це ж буде ескалація
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21.02.2024 19:16 Ответить
Дивіться обережно бо лопне.
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21.02.2024 19:17 Ответить
Український баскетболістів, дико зарізали, дивні молоді мігранти в Німеччині!! До урядовців з Бундестагу, вони ще не дійшли, Українців зустріли..
Меркель та Шольц, мають черговий, кривавий результат, своїх дій та рішень!! Ракети з ФРН, ще не на часі для України!
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21.02.2024 19:21 Ответить
подбейте ему левый глаз
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21.02.2024 19:22 Ответить
Дотиснете, що з Шольца щось полізе!
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21.02.2024 19:24 Ответить
Який там зараз тиск в мегапаскалях чи міліметрах ртутного стовпчика? Ще далеко до атмосферного, хто в курсі?
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21.02.2024 19:31 Ответить
Reuters: Росія вже отримала від Ірану близько 400 балістичних ракет

Середа, 21 лютого 2024, 16:58

Поділитись: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/21/7180129/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/21/7180129/

Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Про це агентство https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/ Reuters довідалось від шістьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/5/7174943/ домовленостей , укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина - кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.
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21.02.2024 20:06 Ответить
Уряд Канади виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн доларів США) на закупівлю https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/infografika/bezpeka/artylerijski-***********-********-sytuacziya-postavkamy-soyuznykiv *********** для України поза програмами НАТО.

За даними журналістів, канадська влада має намір спрямувати кошти на програму із забезпечення України артилерійськими снарядами, запропоновану Чехією. Наразі Оттава веде з чехами переговори з цього приводу.

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23 млн доларів США-ЦЕ 10 ТИС . СНАРЯДІВ.

максимум на тиждень
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21.02.2024 20:13 Ответить
Дякуемо Канаді, Чехії, Великої Брітаніі та іншим.

UnIted we stand.

Слава Україні!
Смерть ворогу!
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21.02.2024 20:22 Ответить
да печалька мы и ***** никому не нужны
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21.02.2024 20:46 Ответить
Шольц тянет до выборов,на которых его вышвырнут из власти.
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21.02.2024 20:55 Ответить
Вера Измайлова

@veraizmaylova41

Художник Марьян Каменски Австрия

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21.02.2024 21:05 Ответить
 
 