За сутки на фронте 51 боевое столкновение. Враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот двадцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 51 боевое столкновение. Всего враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Милово, Ольховатка, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Гремяч, Елино Черниговской области; Поповка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Гатище Харьковской области.

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На Купянском направлении враг предпринял 2 попытки наступления у Синьковки и Табаевки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области и Лимана, Свято-Покровска, Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку от Клищиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага у Степного, Ласточкиного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Семеновка, Северное, Нетайлово Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Чернобаевки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Херсон, Крынки, Ивановка, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника", - говорится в сводке.

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