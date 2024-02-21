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Послы G7 призывают власти не допустить саботажа реформы Бюро экономической безопасности

беб

Послы стран "Группы семи" предостерегли руководство Украины от саботажа реформы Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Послы государств "Группы семи" в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от принятия реформы Бюро экономической безопасности, которая не отвечает требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда.

В "ЕП" рассказывают, что письмо написано на имя главы парламента Руслана Стефанчука, а также адресовано премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще нескольким чиновникам и парламентариям из правоохранительного и финансового комитетов.

В письме говорится, что реформа Бюро экономической безопасности должна содержать четыре ключевых положения:

  • Открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ.
  • Независимый аудит деятельности БЭБ спустя один и три года после назначения нового директора.
  • Возможность увольнения директора БЭБ на основании заключения аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании "неудовлетворительных результатов" работы.
  • Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых в течение года после назначения нового директора по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

"Отмечаем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ какие-либо положения, подрывающие независимость других институтов" , - отмечается в письме.

Письмо появилось после того, как сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект N10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), а поддержанные бизнесом альтернативные ему законопроекты рекомендовал отклонить. Согласно этому закону, переаттестация сотрудников БЭБ откладывается до завершения войны.

Читайте также: Чтобы избавиться от давления на бизнес, нужно перезагрузить БЭБ с участием иностранных партнеров, - Порошенко

Автор: 

законопроект (3221) Бюро экономической безопасности (206)


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Топ комментарии
+4
Якщо ті реформи будуть під контролем д'єрмака то результат вже відомий.
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21.02.2024 19:31
+4
Тобто, ЗЄ вже прямим текстом кадуть, що аін займаєттся саботажем.

Але особистий потужний менеджер ЗЄ Гетманцев вже підтримав саботаж.
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21.02.2024 19:51
+3
Зелені підари вирішили не припиняти обкрадати країну навіть під час війни. Тим більше, зараз умови для цього найсприятливіші. Але Зєля тут ні при чому, правда?
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21.02.2024 19:54
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А ви Нам атамакси..
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21.02.2024 19:26 Ответить
За брехню?

Найкращі побажання, максимум.
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21.02.2024 19:53 Ответить
Якщо ті реформи будуть під контролем д'єрмака то результат вже відомий.
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21.02.2024 19:31 Ответить
Ви що ? головному реХВарматору країни вже не довіряєте ? "Абідно, клянусь а, абідно, ну! Ничєво не сделал."https://youtu.be/P8U2rmtpFgs
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21.02.2024 19:46 Ответить
Не до цього владі. На останок сидіння у ВРУ, вона законопроект про камери спостереження пропихує через ВРУ !!
Украіна має гроші і на це…
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21.02.2024 19:35 Ответить
Я не зрозумів про чию економічну безпеку йде річ. Зеленського чи його тупих сАвєтніков ? Брехали й брешуть, крали й крадуть. Навіть війна не зупинила.
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21.02.2024 19:40 Ответить
Та ну нх, вони собі в ноги не вистрілят
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21.02.2024 19:41 Ответить
у зе!поца, зробили, все, як замовляли в європі:

Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ. У Мін'юсті пояснили це нестачею кадрів

Джерело: https://biz.censor.net/n3474702
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21.02.2024 19:42 Ответить
Гарна, прямолінійна рекомендація.
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21.02.2024 19:44 Ответить
ЗЕдЄрмаки такі тупі, що вони ні прямих рекомендацій, ні натяків вже не розуміють. Влада очі з'їла.
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21.02.2024 19:47 Ответить
Деякі рекомендації з прикладанням деяких механізмів, повертають зір, іноді частково, а іноді повністю, таке буває,),
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21.02.2024 19:52 Ответить
Тобто, ЗЄ вже прямим текстом кадуть, що аін займаєттся саботажем.

Але особистий потужний менеджер ЗЄ Гетманцев вже підтримав саботаж.
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21.02.2024 19:51 Ответить
Зелені підари вирішили не припиняти обкрадати країну навіть під час війни. Тим більше, зараз умови для цього найсприятливіші. Але Зєля тут ні при чому, правда?
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21.02.2024 19:54 Ответить
Верховний зепідр пропонував прирівняти корупцію під час війни до держзради. Настав час оголосити зепідру держзраду.
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21.02.2024 23:59 Ответить
Інопланетяни... блін.
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21.02.2024 19:56 Ответить
Можемо з усією відповідальністю запевнити наших партнерів з G7, що будь-які хвилювання з цього приводу абсолютно безпідставні. Жодного саботажу реформ Бюро економічної безпеки не буде бо ми настільки уважно підійшли до цього питання, що реформуванням, підбором та затвердженням всіх кандидатур займеться безпосередньо Андрій Єрмак. - Офіс преЗЕдента України.
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21.02.2024 20:03 Ответить
А після G7 це випадково не ті посли до яких колись бігав скаржитися директор НАБУ Ситник? Якщо це ті, то їх рекомендації потрібно виконувати, а то ще хтось побіжить до них скаржитися.
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21.02.2024 20:11 Ответить
Ви тільки вдумайтесь владу закликають не саботувати реформу БЕБ
А чи не пора такій владі на смітник?....
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21.02.2024 20:19 Ответить
Привладні узурпатори заборонили народу - джерелу влади в державі проводити вибори і змінювати їх. Тепер, користуючись моментом, здають державу ворогу і грабують як в останній день.
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22.02.2024 00:03 Ответить
Гундосили Зелені на ваші заклики!
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21.02.2024 21:15 Ответить
Дістали вже!
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22.02.2024 14:44 Ответить
 
 