Послы G7 призывают власти не допустить саботажа реформы Бюро экономической безопасности
Послы стран "Группы семи" предостерегли руководство Украины от саботажа реформы Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Послы государств "Группы семи" в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от принятия реформы Бюро экономической безопасности, которая не отвечает требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда.
В "ЕП" рассказывают, что письмо написано на имя главы парламента Руслана Стефанчука, а также адресовано премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще нескольким чиновникам и парламентариям из правоохранительного и финансового комитетов.
В письме говорится, что реформа Бюро экономической безопасности должна содержать четыре ключевых положения:
- Открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ.
- Независимый аудит деятельности БЭБ спустя один и три года после назначения нового директора.
- Возможность увольнения директора БЭБ на основании заключения аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании "неудовлетворительных результатов" работы.
- Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых в течение года после назначения нового директора по прозрачной и урегулированной законом процедуре.
"Отмечаем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ какие-либо положения, подрывающие независимость других институтов" , - отмечается в письме.
Письмо появилось после того, как сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект N10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), а поддержанные бизнесом альтернативные ему законопроекты рекомендовал отклонить. Согласно этому закону, переаттестация сотрудников БЭБ откладывается до завершения войны.
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Украіна має гроші і на це…
Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ. У Мін'юсті пояснили це нестачею кадрів
Джерело: https://biz.censor.net/n3474702
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А чи не пора такій владі на смітник?....