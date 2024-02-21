Количество пропавших без вести во время отступления из Авдеевки не называют, потому что еще не завершена верификация, - спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий

Украинская сторона пока не заявляет о количестве пропавших без вести военнослужащих во время отступления из Авдеевки, поскольку до сих пор продолжается верификация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (Свобода.Live) рассказал начальник отдела связей с общественностью оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"У меня есть данные, которые близки к конкретным, потому что мы имеем с ними дело, но пока мы их не называем, потому что еще не завершена вся верификация. Некоторые люди, некоторые военнослужащие выходят на нашу сторону… некоторые, как по отдельным позициям, в частности, по позиции "Зенит", там тоже идет верификация, и мы не можем сказать конкретную цифру, чтобы не попасть в ситуацию, что нас обвинят в дезинформации. Говорить правду немного сложнее, ее нужно проверять, чем вбрасывать фейки", – сказал Лыховий.

Одновременно он добавил, что речь не идет о сотнях, как ранее сообщало издание The New York Times, ссылаясь на анонимных украинских военных.

"Когда New York Times оперирует определением "сотни", мы говорим, что счет идет не на сотни. В этом случае, к сожалению, они подыгрывают российской пропаганде и не хотят слышать аргументы и не хотят учитывать те факты, которые им называют, которые они называют" им предоставляют. Они ссылаются на анонимные источники, которые не могут быть проинформированы в этом смысле, и эти источники также распространяют российские нарративы, вброшенные как продолжение наступательной операции в Авдеевке", - подчеркнул Лыховий.

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