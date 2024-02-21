Польское правительство проведет официальные переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля, - заместитель министра сельского хозяйства Колодзейчак
В понедельник, 26 февраля, в Польше пройдут официальные переговоры с фермерами, протестующими на границе с Украиной.
Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio 24.
Замминистра пояснил, что сейчас прорабатываются детали встречи. Он подчеркнул, что если эти переговоры состоятся, то это будут такие переговоры, которые не проводились в Польше на тему сельского хозяйства в течение 30 лет.
Колодзейчак добавил, что цель министерства – достичь согласия с фермерами.
"Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет", – отметил он.
По его словам, фермеры определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. Он заявил, что это точно не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.
О месте, где состоятся переговоры, сообщат до конца недели.
Кроме того, в среду, 21 февраля, Колодейчак будет обсуждать этот вопрос с министром культуры, чтобы, как он заявил, "место проведения переговоров имело надлежащий статус для решения этих вопросов".
Отмечается, что министерство собирает требования протестующих. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник – за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.
Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отказа от некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением", объявленным институтами ЕС.
По словам польских властей, на уровне ЕС ведутся переговоры по обоим вопросам, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает введения определенных решений самостоятельно, в том числе и ограничения импорта украинских товаров. Какие товары попадут в этот список ограничений и какие еще мероприятия ожидают аграрии, будет обсуждаться на рабочих встречах.
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Тиждень туди…тиждень сюди …
Маладці, польский уряд…
А в цей час « блокування» іде. ЗСУ воюе. Кровью льеться…
Ху&ло задоволено.
Під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині - вже близько 30%, і ця частка продовжує знижуватися, бо інші видатки - на мігрантів, на екологію, на безпеку - зростають.
При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій, - відтоді, як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 млрд євро.
Переговори про членство в ЄС для Польщі були найскладнішими саме в аграрній галузі, і супроводжувалися видовищними протестами фермерів - подекуди доходило аж до спалювання європейського прапора.
"Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. Ми також повинні поставити умови для України. Якщо ми не створимо ці інструменти сьогодні, Польща, напевно, не погодиться на вступ України до ЄС", - попереджав польський міністр сільського господарства Роберт Телус у попередньому уряді.
В нинішньому уряді також попереджають: проблеми із зерном та вантажоперевезеннями будуть, як заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський, "найскладнішими" у переговорах України про членство в ЄС.
Поки суперечки і вибори у Польщі тривали, до проблем фермерів додалася і європейська "Зелена угода". Її втілення, на думку фермерів - і не лише польських, - ще більше здорожчить виробництво при тому, що доходи від продажу сільгосппродукції не зростають. Тобто, при більших видатках фермери отримуватимуть дедалі менше доходів.
Саме це призвело до масштабних протестів фермерів від початку цього року по всій Європі.
І саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі історія з протестами не вичерпається, - далі можуть піти цукор, курятина або яйця, залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт.
Тому українська влада виходить із ще однією пропозицією - шукати інші шляхи для експорту.
Показово, що цей же варіант підказують Україні і з Польщі.
Як заявляла в коментарі ВВС Україна колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, "треба готуватися не до легкого шляху під фанфари, а розуміти, що ми, виходячи на європейський ринок, у когось забираємо частку цього ринку. Тому це не буде легко або під оплески".
Y 2023 році до ЄС, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, до ЄС вже йшло до 60% української сільгосппродукції.
Якщо ж говорити про грошовий вимір, то, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, із загальної суми експортного виторгу у 22 млрд доларів від АПК, близько 54% заробили в Європі.
@nazar_london
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https://twitter.com/nazar_london/status/1760280700991705214 5 ч
Ой, тут французькі фермери викидають польську продукцію. Польські фермери, беріть трактори і терміново їдьте перекривайте французько-німецький кордон!
Поляки слабаки виявляється.
Ігноруйте польські товари, купуйте українське!
Нам би влити таке бабло в аграрний сектор і ляхи на колінах здохнуть!
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