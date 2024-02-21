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Польское правительство проведет официальные переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля, - заместитель министра сельского хозяйства Колодзейчак

міхал,колодзейчак

В понедельник, 26 февраля, в Польше пройдут официальные переговоры с фермерами, протестующими на границе с Украиной.

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio 24.

Замминистра пояснил, что сейчас прорабатываются детали встречи. Он подчеркнул, что если эти переговоры состоятся, то это будут такие переговоры, которые не проводились в Польше на тему сельского хозяйства в течение 30 лет.

Колодзейчак добавил, что цель министерства – достичь согласия с фермерами.

"Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет", – отметил он.

По его словам, фермеры определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. Он заявил, что это точно не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.

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О месте, где состоятся переговоры, сообщат до конца недели.

Кроме того, в среду, 21 февраля, Колодейчак будет обсуждать этот вопрос с министром культуры, чтобы, как он заявил, "место проведения переговоров имело надлежащий статус для решения этих вопросов".

Отмечается, что министерство собирает требования протестующих. Скорее всего, официальные переговоры начнутся в понедельник – за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отказа от некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением", объявленным институтами ЕС.

По словам польских властей, на уровне ЕС ведутся переговоры по обоим вопросам, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает введения определенных решений самостоятельно, в том числе и ограничения импорта украинских товаров. Какие товары попадут в этот список ограничений и какие еще мероприятия ожидают аграрии, будет обсуждаться на рабочих встречах.

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Автор: 

граница (5270) Польша (8412) протест (5858) фермер (187) блокирование (462)


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Топ комментарии
+8
ви такий наївний ! все це робиться зі згоди польського уряду . забули про потопельника ?
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21.02.2024 20:20
+6
******* придумала курва: заблокувала кордон, влаштувала антиукраїнську істерію у країні, звинуватила у всіх своїх бідах українських сільгоспвиробників для того аби у варшаві помітили, що панство хоче від держави грошей на свій бізнес.
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21.02.2024 20:25
+5
Не фермери, а якісь подлі напівкасапи...
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21.02.2024 20:11
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Не фермери, а якісь подлі напівкасапи...
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21.02.2024 20:11 Ответить
А куди поспішати?

Тиждень туди…тиждень сюди …

Маладці, польский уряд…

А в цей час « блокування» іде. ЗСУ воюе. Кровью льеться…

Ху&ло задоволено.
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21.02.2024 20:38 Ответить
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21.02.2024 20:14 Ответить
А-до 26-го сыпьте украинское зерно на землю, валите на рельсы строй-мусор - и ваще делайте побольше говна клятым украинцам...
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21.02.2024 20:15 Ответить
Польський уряд профукав момент. Тепер ці "псевдофермери" отримали гуманітарну допомогу з московії (які трактори, ну прям з конвеєра хвилину назад. Яке там поле з навозом !), й не заспокояться доки ВЛАДУ ПОЛЬЩІ не знесуть. "Чужими" тракторами.
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21.02.2024 20:16 Ответить
ви такий наївний ! все це робиться зі згоди польського уряду . забули про потопельника ?
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21.02.2024 20:20 Ответить
Не виключаю. Є думка. Але страшно навіть вголос казати.
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21.02.2024 20:47 Ответить
куди поспішати можно не в цей понеділок можно через місяць ! он Конгрес так поспішав що пішов на канікули . з такими союзниками ворогів не треба .
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21.02.2024 20:18 Ответить
BBC

Під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині - вже близько 30%, і ця частка продовжує знижуватися, бо інші видатки - на мігрантів, на екологію, на безпеку - зростають.

При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій, - відтоді, як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 млрд євро.

Переговори про членство в ЄС для Польщі були найскладнішими саме в аграрній галузі, і супроводжувалися видовищними протестами фермерів - подекуди доходило аж до спалювання європейського прапора.

"Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. Ми також повинні поставити умови для України. Якщо ми не створимо ці інструменти сьогодні, Польща, напевно, не погодиться на вступ України до ЄС", - попереджав польський міністр сільського господарства Роберт Телус у попередньому уряді.

В нинішньому уряді також попереджають: проблеми із зерном та вантажоперевезеннями будуть, як заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський, "найскладнішими" у переговорах України про членство в ЄС.

Поки суперечки і вибори у Польщі тривали, до проблем фермерів додалася і європейська "Зелена угода". Її втілення, на думку фермерів - і не лише польських, - ще більше здорожчить виробництво при тому, що доходи від продажу сільгосппродукції не зростають. Тобто, при більших видатках фермери отримуватимуть дедалі менше доходів.

Саме це призвело до масштабних протестів фермерів від початку цього року по всій Європі.

І саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі історія з протестами не вичерпається, - далі можуть піти цукор, курятина або яйця, залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт.
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21.02.2024 20:21 Ответить
3а умов, коли рішення Єврокомісії впродовж місяців фактично ігноруються Польщею, сподіватися на те, що цього разу попередження подіють, навряд чи варто.

Тому українська влада виходить із ще однією пропозицією - шукати інші шляхи для експорту.

Показово, що цей же варіант підказують Україні і з Польщі.

Як заявляла в коментарі ВВС Україна колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, "треба готуватися не до легкого шляху під фанфари, а розуміти, що ми, виходячи на європейський ринок, у когось забираємо частку цього ринку. Тому це не буде легко або під оплески".
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21.02.2024 20:27 Ответить
До війни Україна постачала до ЄС менше третини своєї аграрної продукції, пріоритетними були ринки Африки та Азії.

Y 2023 році до ЄС, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, до ЄС вже йшло до 60% української сільгосппродукції.

Якщо ж говорити про грошовий вимір, то, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, із загальної суми експортного виторгу у 22 млрд доларів від АПК, близько 54% заробили в Європі.
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21.02.2024 20:31 Ответить
Це якщо розглядати внутрішній ринок, тобто обсяг агропродукції виробленої в Україні. А якщо подивитись на ринок Європейського союзу, то там частка України складає всього 9%. Це кіт наплакав.
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21.02.2024 23:30 Ответить
Лана Зеркаль коли готувала угоду про вільну торгівлю з ЄС то втулила туди квоти, які обмежують експорт української сільгосппродукції. Тепер коли Єврокомісія тимчасово відмінила ті квоти то поляки виступають проти. Що ж це в неї за вільна торгівля така, яка з усіх боків обставлена квотами? Тому нехай краще вже мовчить, коли нахамутала в тій угоді, що й сам чорт голову зломить.
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21.02.2024 23:45 Ответить
******* придумала курва: заблокувала кордон, влаштувала антиукраїнську істерію у країні, звинуватила у всіх своїх бідах українських сільгоспвиробників для того аби у варшаві помітили, що панство хоче від держави грошей на свій бізнес.
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21.02.2024 20:25 Ответить
Поляки вже звикли жирувати за останнє десятиліття на дотаціях ЄС. А Єврокомісія вирішила, що нема дурних, і обмежила дотації. Ну а винна зрозуміло що невістка, у даному випадку Україна.
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21.02.2024 23:23 Ответить
оце оперативність...
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21.02.2024 20:26 Ответить
Nazar Smyk

@nazar_london

·

https://twitter.com/nazar_london/status/1760280700991705214 5 ч

Ой, тут французькі фермери викидають польську продукцію. Польські фермери, беріть трактори і терміново їдьте перекривайте французько-німецький кордон!
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21.02.2024 20:27 Ответить
С пулемета с ними поговорить по душам из ближайшего леса.
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21.02.2024 20:31 Ответить
Україна сильна іми завалимо світ своєю агропродукцією!
Поляки слабаки виявляється.

Ігноруйте польські товари, купуйте українське!
Нам би влити таке бабло в аграрний сектор і ляхи на колінах здохнуть!
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21.02.2024 20:43 Ответить
Маю надію що польські фермери будуть так само як українське зерно, блокувати рашистські війська у себе на кордоні.
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21.02.2024 23:16 Ответить
Подпишите ВАЖНУЮ петицию в Конгресс США об изъятии русских 300 млрд.$ и направление их на возмещение персонального ущерба украинцам от российского вторжения и восстановление экономики Украины без передачи этих денег под контроль зеленскому и его шобле! Нужно больше миллиона подписей! Времени на сбор подписей мало.
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Подписать Петицию по этому адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUEwSndLQWdQWEpPS2lpU2Vac25IcF9aTXF4d3xBQ3Jtc0tsYURkaEoyd1dvQXRLenU4QkU1OHFHOHZEOVU4UlROMlFTaVM5MUZ1X3pXQ3YwdW1NOXloSlBKbnZULWlwdm5IcVBMY2NOZTcwMEFOT3ZhcGdUZDhVSDRnQ0Fwd29tNVcwRWRJUnlfZlN6dnJoNmNlTQ&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&v=cJn3Girj1pQ https://chng.it/YDGxxPXVmX Справа заполнить 1) Имя, 2) Фамилия, 3) Электронный адрес Нажать красную кнопку Sign this petition Или используйте QR код ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нужно обязательно подтвердить по электронной почте свой голос, иначе его удалят позже. И еще ВАЖНО: Подписание Петиции совершенно бесплатно. Сайт Change может попросить донат. Но это не обязательно делать. Просто игнорируйте.
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22.02.2024 04:30 Ответить
без дозволу ця купка не зробилаб цього,як і поліція яка їм допомогає,перекрити,междержавні траси,та залізницю,їх би за 5 хвилин за яйця взяли
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22.02.2024 07:39 Ответить
 
 