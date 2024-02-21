Гетманцев назвал, кто ответственен за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил во время пресс-конференции по детенизации табачного рынка 20 февраля, что ответственность за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине лежит на "Винниковской табачной фабрике".

"По выводам исследований более 70% нелегальной табачной продукции – это продукция с отметкой "Duty free" или предназначенная для экспорта. Производителем этой продукции является "Винниковская табачная фабрика", – отметил Даниил Гетманцев.

Также чиновник назвал несколько больших проблем, связанных с теневым рынком табака. Первая из которых – это импорт, когда используется схема занижения таможенной стоимости при импорте табачного сырья на территории Украины.

"Мы считаем, что где-то половина всего нелегального табака, который продается в Украине - это импортный табак, который завозится из-за пределов Украины. Кроме этого, та же фабрика (Винниковская табачная фабрика. - Ред.), по выводам таможни, есть факты, когда она ввозит ферментированный табак (подготовленный к производству, который дороже стоимости) под видом неферментированного (дешевый, неподготовленный табак). Чтобы потом списать часть этого табака и не уплатить с него налог", - сказал нардеп.

Второй проблемой нелегального рынка, отметил Гетманцев, является экспорт табака. "Есть дела, возбужденные БЭБ по факту незаконного вывоза сигарет за границу. … Вывозились сигареты в цистернах для сжиженного газа. Смущает то, что все эти дела не заканчиваются приговорами. Даже подозрения предъявляются максимум водителю. Не предъявляются подозрения организаторам этих преступных схем. Хотя они, по нашему мнению, устанавливаются достаточно просто", - объяснил парламентарий.

Еще одной проблемой теневого рынка есть нелегальное производство сигарет в Украине. "Налоговая нагрузка на тонну сырья у разных производителей разная. Если добропорядочные производители платят в среднем 3-5 млн грн налогов на одну тонну сырья. То та же "Винниковская табачная фабрика" с одной тонны платит 160 тыс. грн налогов. Если говорим о других производителях, то цифры сопоставимы: 175 тыс. или даже меньше. Это говорит о том, что происходит изготовление сигарет для нелегального рынка", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что отдельное направление, где недорабатывают правоохранители – это розничные сети. Потому что безакцизные папиросы по 40-50 грн можно свободно купить даже в центре Киева, тогда как минимальная стоимость должна быть больше 70 грн. Гетманцев также обратил внимание, что некоторые регионы допустили уменьшение легальных объемов торговли табачной продукцией. Это Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.