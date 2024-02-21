Гетманцев назвал, кто ответственен за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил во время пресс-конференции по детенизации табачного рынка 20 февраля, что ответственность за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине лежит на "Винниковской табачной фабрике".
"По выводам исследований более 70% нелегальной табачной продукции – это продукция с отметкой "Duty free" или предназначенная для экспорта. Производителем этой продукции является "Винниковская табачная фабрика", – отметил Даниил Гетманцев.
Также чиновник назвал несколько больших проблем, связанных с теневым рынком табака. Первая из которых – это импорт, когда используется схема занижения таможенной стоимости при импорте табачного сырья на территории Украины.
"Мы считаем, что где-то половина всего нелегального табака, который продается в Украине - это импортный табак, который завозится из-за пределов Украины. Кроме этого, та же фабрика (Винниковская табачная фабрика. - Ред.), по выводам таможни, есть факты, когда она ввозит ферментированный табак (подготовленный к производству, который дороже стоимости) под видом неферментированного (дешевый, неподготовленный табак). Чтобы потом списать часть этого табака и не уплатить с него налог", - сказал нардеп.
Второй проблемой нелегального рынка, отметил Гетманцев, является экспорт табака. "Есть дела, возбужденные БЭБ по факту незаконного вывоза сигарет за границу. … Вывозились сигареты в цистернах для сжиженного газа. Смущает то, что все эти дела не заканчиваются приговорами. Даже подозрения предъявляются максимум водителю. Не предъявляются подозрения организаторам этих преступных схем. Хотя они, по нашему мнению, устанавливаются достаточно просто", - объяснил парламентарий.
Еще одной проблемой теневого рынка есть нелегальное производство сигарет в Украине. "Налоговая нагрузка на тонну сырья у разных производителей разная. Если добропорядочные производители платят в среднем 3-5 млн грн налогов на одну тонну сырья. То та же "Винниковская табачная фабрика" с одной тонны платит 160 тыс. грн налогов. Если говорим о других производителях, то цифры сопоставимы: 175 тыс. или даже меньше. Это говорит о том, что происходит изготовление сигарет для нелегального рынка", - отметил он.
Нардеп подчеркнул, что отдельное направление, где недорабатывают правоохранители – это розничные сети. Потому что безакцизные папиросы по 40-50 грн можно свободно купить даже в центре Киева, тогда как минимальная стоимость должна быть больше 70 грн. Гетманцев также обратил внимание, что некоторые регионы допустили уменьшение легальных объемов торговли табачной продукцией. Это Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.
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щоб все було чєсно, по справедливості
Усе для фронту!
А не собі у карман- електронна декларація цього Слуги народу свідчить, що він Значно збагатився за роки війни.
Мімо рота - аличу"? (с)
Ох і розумний, аж страшно!
вау !!! тільки тому що вона ще не палить....
а ви дурні думали що ковбої палять чухасські цигарки ?
Але назвати виробника - Вінницьку тютюнову фабрику, він може. А що ж таке? Пахан дозволив їх пресонути, щоб дали більшу долю в бізнесі? Чи взагалі віджати солодке джерело чорного бабла? А з іншими тютюновими баригами, все ОК? Прямо таки, блокбастер 2024 року "Янукович і Сім'я - повернення!" По крайній мірі, підходи ті самі.
А чи не дешевше банкноти набивати тютюном, а потім палити.
Принаймні можна було б показати, так би мовити, шик
Ви вважаєте, що це можливо без волі блаЗЄнського?
Адже до блаЗЄня в цій царині все було добре: якщо й була якась контрабанда, то це був мізер-мізерний.
Земєньєджери мають поліцію.таможна налогову дбр .та усяку іншу фуфлятину..
Виноват Залужний,порошенко...
Другий рік війни для бідних.
Нас тут замінити нікім, бо ми телепні перші побігли в воєнкомат. Нас і досі годують фразами: в країні грошей не має.
І це постійний на€бон. Хочеш нормальну форму, або захист купляй за свої. Хочеш чогось добренького, або банально в літку вітамінів - чеши в магазин чи на базар.
Я не знаю як в ЗСУ, я прикордонник зі сталевого кордону.
І головне нашому керівництву на нас насрати- від безпосереднього до київського очильника. На горі одна показуха!
- Джерело:
В перекладі це приблизно так:
"Бентежить те, що ніхто не рубає курку, яка несе їм золоті яйця."
А! - Схему викрадання бюджетних коштів через "відшкодування ПДВ".
Думаю, поки є "різниця потенціалів" у вигляді (будь-яких) пільг (наприклад, відсутність оподаткування товарів для експорту), то будуть і подібні схеми ухилення через пільговий режим.