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Гетманцев назвал, кто ответственен за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине

контрафакт,тютюн,сигарети

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил во время пресс-конференции по детенизации табачного рынка 20 февраля, что ответственность за производство 70% нелегальной табачной продукции в Украине лежит на "Винниковской табачной фабрике".

"По выводам исследований более 70% нелегальной табачной продукции – это продукция с отметкой "Duty free" или предназначенная для экспорта. Производителем этой продукции является "Винниковская табачная фабрика", – отметил Даниил Гетманцев.

Также чиновник назвал несколько больших проблем, связанных с теневым рынком табака. Первая из которых – это импорт, когда используется схема занижения таможенной стоимости при импорте табачного сырья на территории Украины.

"Мы считаем, что где-то половина всего нелегального табака, который продается в Украине - это импортный табак, который завозится из-за пределов Украины. Кроме этого, та же фабрика (Винниковская табачная фабрика. - Ред.), по выводам таможни, есть факты, когда она ввозит ферментированный табак (подготовленный к производству, который дороже стоимости) под видом неферментированного (дешевый, неподготовленный табак). Чтобы потом списать часть этого табака и не уплатить с него налог", - сказал нардеп.

Второй проблемой нелегального рынка, отметил Гетманцев, является экспорт табака. "Есть дела, возбужденные БЭБ по факту незаконного вывоза сигарет за границу. … Вывозились сигареты в цистернах для сжиженного газа. Смущает то, что все эти дела не заканчиваются  приговорами. Даже подозрения предъявляются максимум водителю. Не предъявляются подозрения организаторам этих преступных схем. Хотя они, по нашему мнению, устанавливаются достаточно просто", - объяснил парламентарий.

Еще одной проблемой теневого рынка есть нелегальное производство сигарет в Украине. "Налоговая нагрузка на тонну сырья у разных производителей разная. Если добропорядочные производители платят в среднем 3-5 млн грн налогов на одну тонну сырья. То та же "Винниковская табачная фабрика" с одной тонны платит 160 тыс. грн налогов. Если говорим о других производителях, то цифры сопоставимы: 175 тыс. или даже меньше. Это говорит о том, что происходит изготовление сигарет для нелегального рынка", - отметил он.

Нардеп подчеркнул, что отдельное направление, где недорабатывают правоохранители – это розничные сети. Потому что безакцизные папиросы по 40-50 грн можно свободно купить даже в центре Киева, тогда как минимальная стоимость должна быть больше 70 грн. Гетманцев также обратил внимание, что некоторые регионы допустили уменьшение легальных объемов торговли табачной продукцией. Это Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

Автор: 

контрафакт (248) табак (302) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+38
5 років в Зеленського і його виродків абсолютна влада в країні. Хто ж відповідальний? Може Порошенко?
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21.02.2024 20:25
+17
А цей телепень так і хоче щоб курці тягнули половину бюджету України..
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21.02.2024 20:24
+13
А гетьманцев не хоче сказати чому це пачка цигарок має коштувати 2$ при пенсії в 80$?
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21.02.2024 20:29
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Правила форума Совет форумчан
А цей телепень так і хоче щоб курці тягнули половину бюджету України..
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21.02.2024 20:24 Ответить
... а другу половину - алкоголіки

щоб все було чєсно, по справедливості
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21.02.2024 20:48 Ответить
Алкоголіки "з низу" скільки не випивають скільки "зверху", і за елітними напоями в чергах не стоять. Тож "з низу" ***, а не податки. АРХ М
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22.02.2024 02:54 Ответить
У всьому винен Порошенко
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21.02.2024 21:13 Ответить
Тю, та це ж всі знають!
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22.02.2024 09:00 Ответить
5 років в Зеленського і його виродків абсолютна влада в країні. Хто ж відповідальний? Може Порошенко?
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21.02.2024 20:25 Ответить
В УКРАЇНІ ЄРМАК ГОЛОВНИЙ - це підтвердила остання інфобомба в WP. За найкращими зразками Соловйовщини- про нього ж там ні слова, якщо не брати до уваги ,з ким спілкувалася з посиланням на результат розслідувань спецслужб України журналістка - НЕНАЗВАНУ ЛЮДИНУ З ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ( ну то такоє- міг бути й Подоляк) . Самі з Кремлем розганяли, самі ДЕЛАЛІ ВОВЄ НЄРВИ, а вже звільняв генералітет тв й усі ніші справи підписував найвеличніший
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21.02.2024 20:37 Ответить
а що не так? це ж правда. зеленський просто розумово відсталий, ермак всім керує.
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21.02.2024 20:41 Ответить
Чому може,точно Порошенко,кругом і скрізь.
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21.02.2024 20:49 Ответить
А хто такий Порошенко? Чому Ви скрізь його пхаєте?
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21.02.2024 21:18 Ответить
Юмар - Вові так текст написали для стадіону , шо він ВИРОК ПОРОШЕНКУ ( а насправді там було ...УКРАЇНІ )
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21.02.2024 21:41 Ответить
Порошенко - це Вальцман (як казали на Г+Г, коли рекламували Зєлю). Дуже було топорно зроблено, для дурнів: два євреї кандидати, але Порошенко (Вальцман) - плохой єврей, а Зєлєнский (чотириразовий уклоніст, він же горлобородько) - хароший єврей. І дурнів виявилось ну дуже багато.
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21.02.2024 22:49 Ответить
Сам серьоня ще ціпуня, а подоляк не навчив. Печалька.
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22.02.2024 09:03 Ответить
Гетманцев, працюй на Перемогу!

Усе для фронту!

А не собі у карман- електронна декларація цього Слуги народу свідчить, що він Значно збагатився за роки війни.
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21.02.2024 20:26 Ответить
Сівкович, його шеф, дозволив "гетьманцеву" працювати лише на перемогу кацапії.
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21.02.2024 21:29 Ответить
"Мімо носа носят чачу,
Мімо рота - аличу"? (с)
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21.02.2024 20:26 Ответить
Так майстерно може робити тільки Арахамія.
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21.02.2024 20:33 Ответить
Невже і він знає нардепів з ВРУ та їх помічників, що давно опікуються виробництвом «цигаркових» грошей…
Ох і розумний, аж страшно!
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21.02.2024 20:26 Ответить
"Винниківська тютюнова фабрика"

вау !!! тільки тому що вона ще не палить....

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21.02.2024 20:28 Ответить
а так цю фабрику щза 10 км чути по качєствєнной махоркє "Мальборо"
а ви дурні думали що ковбої палять чухасські цигарки ?

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21.02.2024 20:33 Ответить
вони також як вся Україна та пів Європи пихтять на продукції "Винниківської тютюнової фабрики"

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21.02.2024 20:45 Ответить
Нижча справа - Ніщій в горах.Народна назва. Навіть коли був реально ,,ніщім,, курсантом, не купував їх.
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21.02.2024 22:00 Ответить
Не зрозумів. Вони тютюн чи дрони нелегально виробляють ?
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21.02.2024 20:28 Ответить
А гетьманцев не хоче сказати чому це пачка цигарок має коштувати 2$ при пенсії в 80$?
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21.02.2024 20:29 Ответить
То воно турбується про здоров'я людей((
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21.02.2024 20:34 Ответить
це тому що палити шкідливо для здоровья, але корисно для Гетьманцева
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21.02.2024 20:36 Ответить
У мене є сусід дід Михайло, йому вже під 80 років. Все життя пропрацював водієм, має пенсію 4000 грн і то ходить на ринок тютюн на вагу купляє. Каже все життя пропрацював, палити кинути не може. Каже невже я за все життя, маючи стажу 42 роки не заробив на те, щоб пачку цигарок собі купити?
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21.02.2024 20:49 Ответить
Навіть легкі наркотики це зайве.
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21.02.2024 21:20 Ответить
Цигарки до наркотиків ніхто не відносив
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22.02.2024 09:50 Ответить
А ти ще більше акцизи підніми..
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21.02.2024 20:31 Ответить
винний той, хто зробив можливою таку ситуацію. Зменшіть ціну на легальні цигарки, хай на самі дешеві, і цей контрабас зникне як вид. Із-за безвиході і бідності люди купують контрабас.
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21.02.2024 20:32 Ответить
ти що, вони вже собі плани надходжень намалювали, витрат (під откати), а ти тут пропонуєш акциз зменшити, а жити вони за що будуть.
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21.02.2024 23:05 Ответить
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21.02.2024 20:33 Ответить
Ось тут із Гетьманцевим згоден. Нелегальна продукція цієї Вінницької фабрики мало того, що у тінь працює, то ще й отруює народ дешевими підробками.
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21.02.2024 20:35 Ответить
А Винница тут причём?
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21.02.2024 20:53 Ответить
При Порошенко. Хіба не знаєте, що він у всьому винен. Щось не зрозуміло, хто чий "приговор".
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22.02.2024 09:07 Ответить
А табак, трубки, машинки для зкручування цигарок легальні? Ще порівняйте тютюн з марьванной, і статтю у кодекс добавте.
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21.02.2024 20:37 Ответить
Ви ще про ринкових торговців самосадним тютюном з мішків згадайте. Втім, досвід боротьби з домашнім самогоноварінням у влади є, не бачу причин, чому вони не почнуть так само діяти з тютюном.
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21.02.2024 20:59 Ответить
ще руки не дійшли, але вже десь були новини, що виявили і вилучили багато тютюну, хтось витрощував, сигарет не робив, на скільки пам'ятаю, просто вирощував і обробляв тютюн.
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21.02.2024 23:08 Ответить
вирощування тютюну це підакцизний товар, тому і тут можуть вклєпати, держава дбає, щоб нічого мимо кишені не проходило. ну для себе там небагато то можна, а плантацію ні.
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22.02.2024 08:00 Ответить
Щось він не назвав фамілії, хто крутить цією схемою . А така фамілія є і вона дуже гарно ділиться із посадовцями вищого рівня.
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21.02.2024 20:40 Ответить
Но сажать почему-то надо Пашинского.😠
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21.02.2024 20:43 Ответить
Червінського…
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21.02.2024 21:21 Ответить
Пять років посадовці Організма намагаються побороти "Винниківськіу тютюнову фабрику", але їм заважає перемогти той факт, що знаходиться вона в США штат Техас, мабуть
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21.02.2024 20:46 Ответить
Я постоянно курю Дути Фри сигареты
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21.02.2024 20:54 Ответить
пачка сигарет стоит 20 грн + акциз 50 грн
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21.02.2024 20:57 Ответить
Тобто прізвища відповідальних за неефективну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком, Гетманцев назвати не може, бо
Але назвати виробника - Вінницьку тютюнову фабрику, він може. А що ж таке? Пахан дозволив їх пресонути, щоб дали більшу долю в бізнесі? Чи взагалі віджати солодке джерело чорного бабла? А з іншими тютюновими баригами, все ОК? Прямо таки, блокбастер 2024 року "Янукович і Сім'я - повернення!" По крайній мірі, підходи ті самі.
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21.02.2024 20:57 Ответить
я где то читал что кто много печатает это спамер
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21.02.2024 21:01 Ответить
А ще, до речі, 73% кажуть, що той хто багато думає - порохобот!
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21.02.2024 21:05 Ответить
Що ж Ви такі прибацані, а протУкраіну не пробували думати? А то все про своє про дівоче.) якось навіть соромно за Вас.
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21.02.2024 21:25 Ответить
Ми про неї і думаємо, і захищаємо, а от ви "генії **********", думаєте лише про плавання через Тису, обрання клоунів у владу, щоб "пахахатать", та про те, як би ще обгадити тих, хто хоч щось робить. Так що іди соромся далі, але не забувай дивитись по сторонам, чи не підкрадається до тебе ТЦК.
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21.02.2024 21:33 Ответить
І до речі, розказати, що тут пишуть про тих, хто зареєструвався 4 дні назад і цілує цілодобово, взасос, *ОПу Зеленського і Ко?
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21.02.2024 21:08 Ответить
дяденька чего вы кричите ?
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21.02.2024 21:02 Ответить
Це вже клініка, Ви що зовсім й@бнулись? Про щось хороше думати можете? Ну наприклад про Україну
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21.02.2024 21:27 Ответить
Про Виниківську тютонову фабрику Всі купу років знають ну і що ? Що Ви за урядовці якщо не можете навести порядок з однією фабрикою і одним містечковим олігархом ? Для чого Ви ?
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21.02.2024 21:03 Ответить
Гетьманцев або сам ідіот, або нас тримає за ідіотів. Можливі оба варіанти.
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21.02.2024 21:28 Ответить
Головна проблема в існуванні нелегальної тютюнової продукції в Україні це жебрацькі зарплати в Україні.

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21.02.2024 21:05 Ответить
Неправда. Головна причина - зіпсований менталітет красти все, що можна, вихований у радянські роки.
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21.02.2024 21:17 Ответить
Головна проблема це Гктьманцев і компанія
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21.02.2024 21:29 Ответить
А Гетьманцев, присцал назвати прізвище Козловського, який тримає половину Львівської області)))
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21.02.2024 21:06 Ответить
У Канадi $25 за пачку цигарок у магазинi.
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21.02.2024 21:12 Ответить
потрібно не ціну в різних країнах порівнювати, а ціну до мінімальної зарплати. ну це тільки зе-виборці не розуміють.
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21.02.2024 21:31 Ответить
мiнiмальна $16 на годину. але коли ти маешь роботу, а можешь i не мати)) а курить хочеться завжди.
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21.02.2024 22:31 Ответить
Канадських?

А чи не дешевше банкноти набивати тютюном, а потім палити.

Принаймні можна було б показати, так би мовити, шик
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21.02.2024 21:32 Ответить
усе в канадських. у нас банкноти з клеьонки роблять, а не з паперу)))
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21.02.2024 22:33 Ответить
Звичайно ж не Львівська )))). Бо ті дуже щедро відстібують ОПі за кришу.
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21.02.2024 21:13 Ответить
Коли вони почнуть тягнути цю нитку, вся тканина розсиплеться.
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21.02.2024 21:14 Ответить
В 2000-2012 р приблизно, пачка цигарок ватра с фільтром (білі) коштувала 2 грн/ пачка, блок 20 грн. Я навіть не бачив контрабандних цигарок в Україні.
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21.02.2024 21:23 Ответить
Зробіть пачку ватри з фільтром по 30-35 грн і контрабас стане не вигідний.
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21.02.2024 21:25 Ответить
Добродію, два роки війни я спостерігав у одному містечку в центральній чотири цілком легальні точки продажу підроблених цигарок без жодних акцизних марок.

Ви вважаєте, що це можливо без волі блаЗЄнського?

Адже до блаЗЄня в цій царині все було добре: якщо й була якась контрабанда, то це був мізер-мізерний.
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21.02.2024 21:35 Ответить
та був контрабас десь з 2014 р. коли почали накручувати акциз на легальні.
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21.02.2024 21:40 Ответить
ну не зовсім блазенського, мусора, як правило кришують ці теми, а грошики їдуть начальству, а від місцевого на гору аж до мінстра. А хлібні посади роздають за лояльність і підтримку.
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21.02.2024 23:18 Ответить
Що воно верзе??
Земєньєджери мають поліцію.таможна налогову дбр .та усяку іншу фуфлятину..
Виноват Залужний,порошенко...
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21.02.2024 21:27 Ответить
А чого ви порошенко пишете з маленькой літери? Він вам що кудись щось зробив? Ну не можна ж так. Закінчуйте знущатись з людини та ще й похилого віку.
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21.02.2024 21:32 Ответить
Та нічого, хай збагачуються!
Другий рік війни для бідних.
Нас тут замінити нікім, бо ми телепні перші побігли в воєнкомат. Нас і досі годують фразами: в країні грошей не має.
І це постійний на€бон. Хочеш нормальну форму, або захист купляй за свої. Хочеш чогось добренького, або банально в літку вітамінів - чеши в магазин чи на базар.
Я не знаю як в ЗСУ, я прикордонник зі сталевого кордону.
І головне нашому керівництву на нас насрати- від безпосереднього до київського очильника. На горі одна показуха!
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21.02.2024 22:04 Ответить
Хто не купував зібрані тротуарні бички на об'єм стаканами, той не знає що таке тютюновий голод. Я не купував, бо мав гроші на базарну ціну. Але особисто палив спитий чай, замочені та висушені господарські віники. Недопалки, яким декілька років. Так, РОКІВ. Бо була ситуація що тютюну немає фізично. Незалежно від грошей в твоїй кишені.
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21.02.2024 22:07 Ответить
А ЯКІ СЛУЖБИ ДОПОМОГАЮТЬ КИНУТИ ПАЛИТИ !!!???
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21.02.2024 22:48 Ответить
ДСНС, а ще охорони здоров'я. жартую, та ніхто, це ж збитки для хєтьмансева і держави.
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21.02.2024 23:20 Ответить
Ого,это же преступление,он не имеет права проводить расследование и тем более выносить приговор подменяя прокуроров и судей,возбуждайте дело немедленно.
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21.02.2024 23:02 Ответить
А шо, так можна? Без рішення суду звинувачувати фірму чи особу в економічних злочинах? Тіпа, іди геть атсюда, разбійнику! Не пригадаю дурачка, який це ляпнув...
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22.02.2024 01:55 Ответить
Цитата: "Бентежить те, що всі ці справи не завершуються вироками. Навіть підозри пред'являються максимум водієві. Не пред'являються підозри організаторам ...."
- Джерело:

В перекладі це приблизно так:
"Бентежить те, що ніхто не рубає курку, яка несе їм золоті яйця."
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22.02.2024 03:35 Ответить
Експорт... експорт... неоподатковуваний експорт... - Щось це нагадує...

А! - Схему викрадання бюджетних коштів через "відшкодування ПДВ".

Думаю, поки є "різниця потенціалів" у вигляді (будь-яких) пільг (наприклад, відсутність оподаткування товарів для експорту), то будуть і подібні схеми ухилення через пільговий режим.
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22.02.2024 03:41 Ответить
За все, що твориться в Україні відповідє пан Зеленський. Виключно він один, бо вся влада в його руках. А повірити щось помічнику колишнього депутата сівковича, який драпанув до московії, самі знаєте. Оцінку всіх злочинам дадуть вже при новій владі після 21.05.2024 року. Весна прийде - садунів посадять!!!
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22.02.2024 07:55 Ответить
Винники - Львіська область. Скажіть хтось тому довбню, шо сигарети від Козловського завжди були в топі контрабанди)) років 20 вже
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22.02.2024 09:22 Ответить
ну так а як так вийшло? Як в нас в країні так виходить, що є бізнес який функціонує не один рік і при цьому він або нелегальний, або контрабандний Дивина та й годі.
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22.02.2024 10:23 Ответить
безакцизні цигарки по 40-50 грн якось же потрапили на прилавок магазинів?!
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22.02.2024 10:34 Ответить
Так закрийте ту фабрику і по всьому.
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22.02.2024 12:05 Ответить
 
 