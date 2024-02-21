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Новости Война
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Россияне запустили "Шахеды" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, - Воздушные силы ВСУ

шахед

Воздушные силы Украины сообщили о движении БПЛА "Шахед" на юго-востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза ударных БПЛА!", - написали в сообщении.

Впоследствии уточнили, что БПЛА находятся на границе Запорожской и Днепропетровской областей (Новониколаевский район), курс северный.

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беспилотник (3601) дроны (3923) Воздушные силы (2299)


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Вже як закон. Тільки 20:00 кацапсячі підори запускають мопеди.
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21.02.2024 20:32 Ответить
5 шт ,на 5 минут работы
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21.02.2024 20:48 Ответить
Маєш досвід?
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21.02.2024 22:20 Ответить
 
 