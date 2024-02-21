Россияне запустили "Шахеды" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, - Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы Украины сообщили о движении БПЛА "Шахед" на юго-востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза ударных БПЛА!", - написали в сообщении.
Впоследствии уточнили, что БПЛА находятся на границе Запорожской и Днепропетровской областей (Новониколаевский район), курс северный.
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Sharikoff
показать весь комментарий21.02.2024 20:32 Ответить Мне нравится 0
Юра #588583
показать весь комментарий21.02.2024 20:48 Ответить Мне нравится 0
Микола Січень #584507
показать весь комментарий21.02.2024 22:20 Ответить Мне нравится 0
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