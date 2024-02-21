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Новости Война
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Россияне нанесли 2 авиаудара по Орехову и около 6 в районе Малой Токмачки

оріхів

Вечером 21 февраля российские войска нанесли авиаудары по Орехову и в районе Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В 19:30 враг нанес два авиаудара по Орехову. Попал в нежилое помещение в центре города, после чего там произошел пожар. Повредил другие здания, расположенные рядом.

Около 6 авиаударов рашисты нанесли в районе Малой Токмачки и Новоданиловки", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что информация о пострадавших устанавливается.

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Автор: 

обстрел (27165) Запорожская область (3086)


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Це схоже на велику кількість проблем. Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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22.02.2024 03:59 Ответить
 
 