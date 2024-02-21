Россияне нанесли 2 авиаудара по Орехову и около 6 в районе Малой Токмачки
Вечером 21 февраля российские войска нанесли авиаудары по Орехову и в районе Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В 19:30 враг нанес два авиаудара по Орехову. Попал в нежилое помещение в центре города, после чего там произошел пожар. Повредил другие здания, расположенные рядом.
Около 6 авиаударов рашисты нанесли в районе Малой Токмачки и Новоданиловки", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что информация о пострадавших устанавливается.
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Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.