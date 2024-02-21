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Канада сотрудничает с Украиной относительно возможности передачи ракет CRV7, - министр обороны Блэр

канада

Канада совместно с Украиной и союзниками изучает возможность передачи ракет CRV7.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что Канада рассматривала возможность передачи этих ракет Украине еще в начале полномасштабного вторжения, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограничены".

"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", - отметил министр.

По словам Блэра, сразу после этого канадцы "немедленно начали процесс определения того, исправны ли боеприпасы до сих пор и как их можно безопасно транспортировать".

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы удостовериться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность насущна", - подытожил министр.

Ракеты CRV7

В Канаде называются эти ракеты "вооружением холодной войны". Они были изготовлены в 1980-х годах, а сняты с производства в начале 2000-х годов.

CRV7 – авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям.

Как отмечается, Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет.

Читайте также: Украина получит от Канады более 800 дронов на $73 млн этой весной, - министр обороны Блэр

Автор: 

Канада (2078) ракеты (3569) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+12
Поки вони розглядають можливості пропоную більш просту - просто надати. Без розглядань. Надали, перевезли, використали. Чекаємо інші. Дуже просто.
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21.02.2024 21:38
+9
*****, Иран и северная корея передает рашистам уже сотнями баллистические ракеты с дальностью до 700км, а наши **** союзники уже второй обсуждают вопрос дать или не дать нам говняные неуправляемые питарды которыми только зайцев пугать.
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21.02.2024 21:54
+7
Забираємо все що є.
Доставимо їх тим, для кого їх і розробляли/виготовили
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21.02.2024 21:29
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Забираємо все що є.
Доставимо їх тим, для кого їх і розробляли/виготовили
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21.02.2024 21:29 Ответить
Тобто з ракети знімуть боєголовку і повісять її на дрон і ********* стає керованим.
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21.02.2024 21:33 Ответить
це нераціональне використанн виробу. Треба на заявлену кількість ракет запросити у норвезької Kongsberg D&A лазерні ГСН, які вони колись виробляли для цих ракет, і тоді ці ракети будуть не гіршими за американський AGM-114 "Хеллфайр". Або навіть кращіми, бо CRV7 швидша, і до того ж в рази дешевша.
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21.02.2024 22:11 Ответить
Та не поспішайте. Можете ще два роки вирішувати, а потім відмовити.

Цікаво, а що там наша багаточисленна діаспора мовчить? А їм мабуть нема коли, вони гроші заробляють на безпечну старість.
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21.02.2024 21:36 Ответить
Найчисельніша українська діаспора в Ізраїлі.
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21.02.2024 22:26 Ответить
Кстати тема скользкая оказалась. Обратите внимание, за два года ни одного реального примера помощи. Есть очень скромные. Ну очень, личностные почти.
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21.02.2024 23:27 Ответить
20 тис підкиньте для початку
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21.02.2024 21:37 Ответить
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21.02.2024 21:37 Ответить
Поки вони розглядають можливості пропоную більш просту - просто надати. Без розглядань. Надали, перевезли, використали. Чекаємо інші. Дуже просто.
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21.02.2024 21:38 Ответить
Взагалі хороший алгоритм, мені подобається. Спочатку завантажили і доставили в Україну, потім можна розглядати.
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21.02.2024 22:24 Ответить
Дерьмаку они в хер не уперлись, он на хероя параши тянет.
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21.02.2024 21:44 Ответить
Розглядайте, ми почекаємо і головне не поспішайте..
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21.02.2024 21:46 Ответить
Загалом, від Канади я очікував значно більшого.. в рази більшого..
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21.02.2024 21:46 Ответить
Скiльки ще треба чекати щоб врештi передати зброю? Мабуть не одержали "добро" вiд дєдушки Байдена...
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21.02.2024 21:48 Ответить
*****, Иран и северная корея передает рашистам уже сотнями баллистические ракеты с дальностью до 700км, а наши **** союзники уже второй обсуждают вопрос дать или не дать нам говняные неуправляемые питарды которыми только зайцев пугать.
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21.02.2024 21:54 Ответить
У нас не оказалось союзников. Литва и Эстония --- это друзья. Очень надёжные оказались. Да слаб там потенциал. А вот у кацапов иначе. Иран, С Корея и Китай сразу, много, постоянно, и в открытую. А вообще Иран просто удивил. Вот что значит нация, персы!
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21.02.2024 23:32 Ответить
******** они а не персы. Я етим полотенцеголовым ублюдкам еще все припомню в голодный год.
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22.02.2024 00:02 Ответить
"але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими"

Цікаво, а Пупс теж питав у олєнєвода, чи є у рашки можливості використовувати їхні ракети?
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21.02.2024 21:56 Ответить
Канада в допомозі пасе задніх - таи діаспора якась ялова
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21.02.2024 22:06 Ответить
Зате канадці готові надати чехам аж 30 мільйонів канадських доларів на закупівлю 800 тис. снарядів, про які говорив президент Павел. Тепер залишилося знайти ще 3 мільярди 978 мільйонів доларів США.
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21.02.2024 22:32 Ответить
Бляха, дальність 4 км, але хоч таке, думаю пускові модулі можна на авто змонтувати чи на БТР присобачити.
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22.02.2024 00:34 Ответить
Крута відповідь на радянські КАБи. Подаріть утіль ! Який стане прокляттям для кацапів.
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22.02.2024 08:06 Ответить
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22.02.2024 09:10 Ответить
Типа града на пикапе?
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22.02.2024 10:27 Ответить
 
 