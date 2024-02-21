Спикер Палаты представителей должен поставить законопроект о помощи Украине на голосование, - Байден

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести на голосование законопроект, включающий в себя дополнительное финансирование для союзников США, в том числе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину. Сенат его уже принял. И если бы Палата представителей провела голосование, он был бы принят. Спикер должен поставить его на голосование" , – написал Байден в сети Х.

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Напомним, 13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в том числе Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34$ млрд, из которых 60$ млрд предусмотрено для Киева. После этого документ должна рассмотреть Палата представителей, которая вернется к работе 28 февраля.