Спикер Палаты представителей должен поставить законопроект о помощи Украине на голосование, - Байден
Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона вынести на голосование законопроект, включающий в себя дополнительное финансирование для союзников США, в том числе Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину. Сенат его уже принял. И если бы Палата представителей провела голосование, он был бы принят. Спикер должен поставить его на голосование" , – написал Байден в сети Х.
Напомним, 13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в том числе Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34$ млрд, из которых 60$ млрд предусмотрено для Киева. После этого документ должна рассмотреть Палата представителей, которая вернется к работе 28 февраля.
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Він же завжди підказував Президенту « правильні рішення». Під плінтусом?
Мовчить? Бо ця тема « провальна».
Хай сам Дайден її піднімає…
А я вийду потім… коли все стихне…
у вісь у білом…
Пентагон получит - чуть менее 20 млрд. из этой суммы на закупку нового оружия и техники для пополнения военных запасов США, истощенных из-за помощи Украине.
13,8 миллиарда предназначены для Инициативы по содействию безопасности Украины - программы, в рамках которой Пентагон закупает новое вооружение для украинской армии напрямую у американских оборонных подрядчиков.
14,8 миллиарда на усиление военного присутствия в Европе, а также на обучение и обмен разведданными с Украиной. Где снаряды??
Итого: 20+13.8+14.8=48.6
Вопрос: сколько времени нужно американским компаниям, изготовить вооружение??
На складах США стоят законсервированными, тысячи танков, самолетов...., часть которых Украина могла получить по Ленд-лизу в начале 2022, но........
Украина могла бы получить оружие завтра, со складов США, но Байдену выгодно загрузить работой компании США... скоро выборы.
якщо Конгрес прийняв закон, то його потрібно виконувати
лендліз прийнято, президент не виконав
PDA прийнято на 25.9млрд, президент виконав на 18млрд
USAI прийнято на 18.9млрд, президент виконав на 12.3млрд
звіт https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Конгресу
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.
це "помилка" котру знайшов Конгрес в діях адміністрації
Раніше там там було написано
On October 3, 2023, DOD confirmed that $5.4 billion remained available in PDA authority.
Якщо відняти від 5.4млрд https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA поставки після 5 жовтня, то залишок 4.2млрд
Прес-секратар Пентагону https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ заявив 11 січня 2024
GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони від 15 січня 2024
Appropriated=25.9млрд - виділив Конгрес
Obligated=18млрд - витратило міноборони
Різниця 7.9млрд
Тобто, по PDA є залишок від 4.2млрд до 7.9млрд
По USAI програмі в звіті міноборони
Appropriated=18.9млрд - виділив Конгрес
Obligated=12.3млрд - витратило міноборони
Різниця 6.6млрд
Там є розділ, що вони замовили USAI CONTRACT AWARDS (по факту через 5-6 років буде) на 12.3млрд
останне замовлення в квітні 2023 - та більше не бажають замовляти
А в https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf звіті Конгресу станом на кінець 2022 року, розписано фінансування USAI по роках
Table #2
Discretionary Spending Under Division M of H.R. 2617 (as Modified by Senate Amendment 6552), the Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023
2023рік - 2млрд
2024рік - 3.9млрд
і так далі
Тобто гроші на USAI також є...
В сумі по двох програмах від 10млрд є залишок
Потім Конгрес знайшов, що підписана сума не відповідає сумі реально поставленої техніки
Тому й виникла різниця 6.2млрд, на котру реально не було поставок, хоча гроші вже підписані
Там же в новому звіті, прямим текстом сказано що знайшли помилку на 6.2млрд
І генеарал підтвердив, що зараз є 4.2млрд (використали частину з 6.2млрд)
Знайшли влітку 2023 - виправляти не збираються
Плюс 1.6млрд згоріло в бюджеті 2022 року - забули підписати
Зручно:
31 танк абрамс яким вже 30 років, поставили по ціні нового танка останньої модифікації
ось розподіл на скільки нов техніка
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1762794161
67% американцев, против открытых границ, через которые за 3 года , прошли миллионны нелегалов - американцы не хотят повторить ошибку Украины открытых границ и потери городов Луганской и Донецкой области.
В США объявлена наивысшая угроза террористической опасности, среди нелегалов террористы, уголовники ... воровство и нападения на граждан , захлестнуло США.
Байден должен закрыть границы (нелегалы - электорат демпартии) и вопрос голосования пакета будет решен.