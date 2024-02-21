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Запрет российского экспорта в ЕС значительно снизит напряжение среди европейских фермеров, - представитель Украины

всеволод,ченцов

Санкции против поставки российской продукции в страны Европы значительно снизят напряжение среди фермеров.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ченцов рассказал, что Украина поднимает вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза.

"В контексте последних событий мы задали этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции", - подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе у Украины есть поддержка на уровне государств-членов ЕС.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь, в ЕС", – отметил он.

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Автор: 

россия (95546) санкции (11291) Евросоюз (17124) фермер (187) Ченцов Всеволод (23)


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Топ комментарии
+15
польські тітушки фермери так боролися з невидимим українським зерном, що ******** тисяч тонн кацапського збіжжя яке заїхало у польщу😆
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21.02.2024 22:18
+15
Тепер зрозуміло чому в ЄС дивились крізь пальці на бесчинства польських фермерів - бо є "надійний постачальник" краденого зерна.
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21.02.2024 22:19
+4
mic 

@Mic_on_Tweed

Європа має зрозуміти: небезпеки нападу Росії немає - напад Росії вже давно відбувся. У кожній країні Європи Росія підриває суспільство. підбурює проти демократії та викликає заворушення. Європа знаходиться під прямою загрозою. Війна Росії вже почалася
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21.02.2024 22:20
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польські тітушки фермери так боролися з невидимим українським зерном, що ******** тисяч тонн кацапського збіжжя яке заїхало у польщу😆
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21.02.2024 22:18 Ответить
запретить в польше руское зерно?
ЭТО БОГОХУЛЬСТВО!!!
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22.02.2024 12:06 Ответить
Тепер зрозуміло чому в ЄС дивились крізь пальці на бесчинства польських фермерів - бо є "надійний постачальник" краденого зерна.
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21.02.2024 22:19 Ответить
українське крадене зенро - кацапи вже давно продали
вони свое минулорічне ще не можуть продати
тому і ціни на зерно мінімальні у світі
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22.02.2024 12:08 Ответить
Це не відмінює того факту що країни ЄС взагалі купували агропродукцію в росії, а такаж те що цього не помічали "польські фермери".
Звідси висновок: проблема вигадана в кремлі і розповсюджена за допомогою пропаганди та грошей.
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22.02.2024 12:18 Ответить
https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe кацапский экспорт зерновых в ЕС вырос вдвое
В тоже время он в ДЕСЯТЬ раз меньше Украинского.

россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур в страны Европейского Союза в два раза за первые пять месяцев 2023/24 маркетингового года (июль-ноябрь). За этот период РФ отгрузила в ЕС 2,23 млн. тонн зерновых, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основные объемы российского зерна были поставлены в пять стран Евросоюза. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузка в эту страну выросла в 8,8 раза и составила 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот период прошлого сезона.
На втором месте Италия с долей 35% - 812 тыс. тонн против 105 тыс. тонн соответственно. ТОП-3 замыкает Бельгия с долей 17% - 198 тыс. тонн против 52 тыс. тонн.
На четвертом месте Греция, увеличившая закупки в 1,9 раза, до 160 тыс. тонн против 85 тыс. тонн. На последнем месте Латвия, сократившая закупки до 105 тыс. тонн с 410 тыс. тонн годом ранее.
Основной причиной такого роста поставок на европейский рынок, по словам директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, является более низкая цена российского зерна. За период с 1 июля по 1 декабря дисконт в цене российской пшеницы по отношению к европейской составил $14 за тонну.
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22.02.2024 12:24 Ответить
Та хоч в 100. Україна підписувала асоціацію, а ще в ЄС тимчасово зняли квоти на постачання агропродукції.
Я вже не кажу про етику, але чомусь про російське зерно згадали лише вчора.
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22.02.2024 12:39 Ответить
хто згадав?
Бюрократія Европи не знає що хто в кого купляє?
Там кожена зернинка підрахована
А купляють - бо кацапи продають за копійки кормове зерно
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22.02.2024 13:31 Ответить
Тобто кацапам можна продавати за копійки, а Україна яка потерпа від агресії отримує блокаду.
От мені цікаво звідки беруться люди у яких завжди винна Україна, навіть якщо не так - все одно винна?
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22.02.2024 14:19 Ответить
ша - панове
Україна продає в Європу в 10 раз більше зерна чим кацапи
і теж за копійки
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22.02.2024 14:49 Ответить
Я щось не бачив протестів проти російського зерна і його частка мені не важлива, а навпаки бачив довбня з банером на кшталт "путін прийде - порядок наведе".
Я не зміню свій погляд на ситуацію, тому відповідати більше не буду.
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22.02.2024 14:56 Ответить
не зміниш? яка сумна новина для мене
головне що ти бачиш вибірково що бажаєш
з 50 млн. поляків ти побачив лише одного який тобі так впав в душу
це кохання
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22.02.2024 18:44 Ответить
mic 

@Mic_on_Tweed

Європа має зрозуміти: небезпеки нападу Росії немає - напад Росії вже давно відбувся. У кожній країні Європи Росія підриває суспільство. підбурює проти демократії та викликає заворушення. Європа знаходиться під прямою загрозою. Війна Росії вже почалася
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21.02.2024 22:20 Ответить
Спят и видят что бы всё вернуть в зад. Лицемеры.
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21.02.2024 22:31 Ответить
"Я зараз не буду вдаватися в деталі". Почему не буду. ЕС покупает много удобрений из рашки, но судя по информации в интернете вообще не покупает никакой сельхозпродукции.
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21.02.2024 22:39 Ответить
Translator

Ага, зараз, ЄС візьмут розгін і заборонять. Ну звісно ні...
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21.02.2024 22:41 Ответить
Чорне море під контролем дронів ЗСУ. Балтика під повним контролем НАТО.
При бажанні підорашу можна так закупорити що ху-йло само побіжить в ООН просити зерновий коридор...
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21.02.2024 22:56 Ответить
За два маркетингових років 22-23 роіся завезла 12млн.тон збіжжя в ЄС . А Україна тільки 4,6млн.тон.
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22.02.2024 00:23 Ответить
Давайте заставу за кожну великовантажну машину що йде через Польщу із зерном і все буде гаразд. Інакше спробуйте й надалі ламати польських фермерів через коліно. Наших уже поламали.
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22.02.2024 07:03 Ответить
 
 