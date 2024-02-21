Запрет российского экспорта в ЕС значительно снизит напряжение среди европейских фермеров, - представитель Украины

Санкции против поставки российской продукции в страны Европы значительно снизят напряжение среди фермеров.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ченцов рассказал, что Украина поднимает вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза.

"В контексте последних событий мы задали этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции", - подчеркнул он.

По его словам, в этом вопросе у Украины есть поддержка на уровне государств-членов ЕС.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь, в ЕС", – отметил он.

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