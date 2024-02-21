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Минобороны вместе с Минцифры сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного, - Черногоренко

мобілізація

Электронных повесток в новом приложении Минобороны "Армия+" не будет. Его пользователями будут уже служащие люди.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже сражаются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила Черногоренко.

В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – отметила чиновница.

Читайте также: Идея электронных повесток возникла как альтернатива сотрудникам ТЦК на улицах, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Минобороны (9333) мобилизация (2764) приложение (170) повестка (153)


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Топ комментарии
+12
Так і бачу, як боєць в окопі, під обстрілом, заводить собі акаунт в цій "армії"...

Вони там взагалі відірвані від реальності, чи просто створюють імдж придурків, щоб потім отримати неосудність через розумову недостатність?
🤔
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21.02.2024 22:50
+7
В такому разі Міноборони разом з Мінцифри будуть зобов'язані забезпечити всіх військовозобов'язаних смартфонами й постійним доступом до Інтернету, тому що ніякий Закон не зобов'язує і не може зобов'язати військовозобов'язаного мати ці речі.
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21.02.2024 22:53
+7
Чомусь держава вважає, що чоловiк у цiй державi "зобов'язаний" їй ледь не життям та здоров'ям, лише за фактом громадянства та статi, а от держава об нього може пiсюна витирати скiльки завгодно, кладучи хєр i на конституцйнi права i на пiдзаконнi.
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21.02.2024 23:19
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Так і бачу, як боєць в окопі, під обстрілом, заводить собі акаунт в цій "армії"...

Вони там взагалі відірвані від реальності, чи просто створюють імдж придурків, щоб потім отримати неосудність через розумову недостатність?
🤔
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21.02.2024 22:50 Ответить
В принципі, в них і так вде є своєрідна довідка про розумову відсталість. Нормальні з ЗЄ не уживаються.
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21.02.2024 23:13 Ответить
В такому разі Міноборони разом з Мінцифри будуть зобов'язані забезпечити всіх військовозобов'язаних смартфонами й постійним доступом до Інтернету, тому що ніякий Закон не зобов'язує і не може зобов'язати військовозобов'язаного мати ці речі.
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21.02.2024 22:53 Ответить
Допускаю, що це буде як послуга, але пропишуть обов'язково прийти в ТЦК чи ЦНАП, і щоб нікуди не йти, можеш провести ці дії в ЕК.
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21.02.2024 23:23 Ответить
Але ж щоб дізнатися що потрібно прийти до ТЦК треба бути зареєстрованим в ЕК,а для цього потрібно мати як мінімум смартфон із доступом до Інтернету.
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21.02.2024 23:36 Ответить
або просто піти в інтернетклуб і зайти в інтернет, та йой кого їбе маєш ти смартфон чи ні.
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21.02.2024 23:44 Ответить
Який інтернетклуб,це треба машину часу,а якщо нікого ніщо не їбе,то чому це повинно умовного військовозобов'язаного їбати?
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21.02.2024 23:54 Ответить
думаю якщо пошукати то можна знайти .
та блін у наш час НЕ мають доступу до мережі хіба відлюдники що живуть у горах чи старі люди яким до сраки той ваш інтернет.
Ну і так, у нас 60% вірить у перемогу, подивимось як зміняться циферки коли кожному повістка прийде, а то жінки та диванні воєни ******* воювати до пабеди чужими руками.
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22.02.2024 00:00 Ответить
Ні, вони можуть ввести, що потрібно обов'язково оновити дані всім чоловікам 18-60 у новому законі, на а як опція, заюзайте ЕК, імхо..
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22.02.2024 00:09 Ответить
Более того, ст 63 Конституции Украины ПРЯМО дает ПРАВО человеку БЕЗ ВСЯКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ - НЕ РАЗГЛАШАТЬ НИЧЕГО о себе и близких родственников !!!
Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл. прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
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22.02.2024 01:27 Ответить
слуги народа готовы внести изменения и мобилизоваться одними из первых???нет???ну тогда и идите со своими кабинетами куда вас регулярно посылают!!!твари,люди для вас как скот,товарищ вернулся,две ноги перебиты,ели передвигается,зарплата аж 650 грн,пьет,последнее пропивает,лечиться незахер,боли ужастные,алкоголь как оказывается дешевле выходит!!!человек с 15 в танке по фронтам,а сейчас просто выбросили за ненадобностью!!!
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21.02.2024 22:56 Ответить
Это чтобы потом сдать всю базу военнослужащих ФСБ? Может им еще и от дохлого осла уши?
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21.02.2024 23:10 Ответить
Прямо бачу, як якийсь зєвиборець однією рукою гребе по Тисі, а іншою заповнює дані в особистому кабінеті військово-зобов'язаного.
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21.02.2024 23:10 Ответить
Чомусь держава вважає, що чоловiк у цiй державi "зобов'язаний" їй ледь не життям та здоров'ям, лише за фактом громадянства та статi, а от держава об нього може пiсюна витирати скiльки завгодно, кладучи хєр i на конституцйнi права i на пiдзаконнi.
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21.02.2024 23:19 Ответить
Как говорят американцы - существует лишь те права, которые ты готов отстаивать. Так что если наши не хотят отстаивать свои права, то значит у них их нету.
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21.02.2024 23:25 Ответить
Американцям те простiше робити, бо в них є право на зброю ще з часiв батькiв- засновникiв.
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21.02.2024 23:31 Ответить
усі ржемо, а зебілам імені 73% жрати шашлики із кошерних свиней, що із подвійними ратицями.
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21.02.2024 23:30 Ответить
хакнути можливо любий застосунок,або потрапити в полон щ повним дос,"є,дурна ідея
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21.02.2024 23:36 Ответить
Падаляк висловиться на зебіломарафоні про цифровий концтабір для отари аля параша чи енто другоє
Банкіську таємницю похерили, тепер тобі прийде електронна повістка(це вони 100% введуть) а потім заблокують усі кошти в банках щоб як покірна мишка сам прийшов на поклон до воєнкома і вже там вирішували скільки ти маєш заплатити щоб родінє не служити.
Доречі у електронного кабінета немає кордонів, тому всі хто має член мають там бути, і неважливо в США ти сїбався чи в німців 500 евро допомоги отримуєш. Веселі часи нас очікують
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21.02.2024 23:41 Ответить
Согласно ст 63 Конституции Украины ПРЯМО дает ПРАВО человеку БЕЗ ВСЯКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ - НЕ РАЗГЛАШАТЬ НИЧЕГО о себе и близких родственников !!!

Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл-ных или прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
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22.02.2024 01:30 Ответить
А хтось казав,божився що в "дії" повісток не буде...чи це "другоє"...?)
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22.02.2024 02:15 Ответить
Спочатку все ускладнювали, додавали паперового обліку... щоб за якийсь час всі згодилися з маразматичною ідеєю "застосунку", небезпечного і персонально для кожного користувача, і для армії загалом.
Виглядає, ніби так і було заплановано.
Вирішення штучно створеної проблеми - "Купи козу, а потім продай козу, щоб стало легше".

І якось ні слова ні про інформаційну безпеку! І хто це перевіряв!
Чи не випадково вводять це ПІСЛЯ звільнення всіх толкових і незалежних генералів??

А це ж найважливіше! І тут ні окремий програміст, ні спец. з комп. безпеки, ні окремий військовий же не зможе сам оцінити, де тут діри. Потрібно працювати тривалий час спільно.
А про це - ні слова.
Дуже підозріло це все.
Давно ж вже переконалися, що д'Єрмаки не дурні, але вороги. А тут додатково будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті"??
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22.02.2024 03:03 Ответить
Ну це нiбито для того, щоб прибрати отi ганебнi "бусiки незламностi" з вулиць.
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22.02.2024 04:33 Ответить
Недавна вийшла стаття Корсуна про кібербезпеку.Там він богато розповідав про захист персональних данних(не тіки про "дію").Захист був практично неякий.Навіть після заміни помічників аферіста Фьодорова він ще погіршився.Ось в мене питання за який час ці данні будуть на рашке.
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22.02.2024 04:02 Ответить
в онлайн режимі будуть там
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22.02.2024 09:06 Ответить
Пох,рукі криві нічого ек вміють.Армія,дія,інет і смартфон-вперше чую і що це взагалі таке?
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22.02.2024 08:07 Ответить
Засуньте до ***** собі ті кабінети
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22.02.2024 09:05 Ответить
Зручний перелік військових одною базою - вгадайте для кого!?
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22.02.2024 09:05 Ответить
Але повісток в Дії не буде ніколи, - в сотий раз сказав пьодоров. Який цирк.
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22.02.2024 09:24 Ответить
охвіс зеленого бовдура - самі ухилянти, як до речі і друзі дєтства. гниддя
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22.02.2024 09:45 Ответить
Якщо в "армія+" не можна бути замовити бк, чи арту запросити- то він нах не треба.
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22.02.2024 10:27 Ответить
Одні (і до того ж дуже розумно) постійно воїнам втовкмачують, щоб не те, що в інтернет, а ввімкненим телефон не тримали (ну хіба що в режимі польоту). Інші зараз військовий аналог дії як стандарт будуть на передовій впроваджувати...

А якщо в полон потрапить, то вся інформація відразу кацапам буде доступна
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22.02.2024 10:29 Ответить
 
 