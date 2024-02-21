Минобороны вместе с Минцифры сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного, - Черногоренко
Электронных повесток в новом приложении Минобороны "Армия+" не будет. Его пользователями будут уже служащие люди.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже сражаются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила Черногоренко.
В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.
"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – отметила чиновница.
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Вони там взагалі відірвані від реальності, чи просто створюють імдж придурків, щоб потім отримати неосудність через розумову недостатність?
🤔
та блін у наш час НЕ мають доступу до мережі хіба відлюдники що живуть у горах чи старі люди яким до сраки той ваш інтернет.
Ну і так, у нас 60% вірить у перемогу, подивимось як зміняться циферки коли кожному повістка прийде, а то жінки та диванні воєни ******* воювати до пабеди чужими руками.
Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл. прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
Банкіську таємницю похерили, тепер тобі прийде електронна повістка(це вони 100% введуть) а потім заблокують усі кошти в банках щоб як покірна мишка сам прийшов на поклон до воєнкома і вже там вирішували скільки ти маєш заплатити щоб родінє не служити.
Доречі у електронного кабінета немає кордонів, тому всі хто має член мають там бути, і неважливо в США ти сїбався чи в німців 500 евро допомоги отримуєш. Веселі часи нас очікують
Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл-ных или прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
Виглядає, ніби так і було заплановано.
Вирішення штучно створеної проблеми - "Купи козу, а потім продай козу, щоб стало легше".
І якось ні слова ні про інформаційну безпеку! І хто це перевіряв!
Чи не випадково вводять це ПІСЛЯ звільнення всіх толкових і незалежних генералів??
А це ж найважливіше! І тут ні окремий програміст, ні спец. з комп. безпеки, ні окремий військовий же не зможе сам оцінити, де тут діри. Потрібно працювати тривалий час спільно.
А про це - ні слова.
Дуже підозріло це все.
Давно ж вже переконалися, що д'Єрмаки не дурні, але вороги. А тут додатково будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті"??
А якщо в полон потрапить, то вся інформація відразу кацапам буде доступна