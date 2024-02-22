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Миллер (338) США (24807)

Россия, хоть и достигла определенных успехов, но не завладела преимуществом в войне против Украины, - Госдеп

міллер,метью

Россия не смогла завладеть преимуществом в войне против Украины, но имеет определенные успехи на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

На вопрос журналиста о том, получила ли РФ в последнее время преимущество в войне, Миллер ответил отрицательно.

"Нет, мы совсем так не считаем. Если изучить динамику конфликта в течение не двух лет, а в недавнем прошлом, то вы обнаружите, что да, у России есть некоторые успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных из-за того, что Украина не имела возможность обеспечить вооружением ее войска", - заявил спикер Госдепартамента США.

По его словам, главной причиной дефицита боеприпасов у украинских военных является медлительность Конгресса США по выделению большого пакета помощи Украине.

Миллер также призвал конгрессменов как можно быстрее проголосовать за выделение средств Украине.

Читайте: Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News около линии фронта
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Топ комментарии
+9
Та ви там не спішіть. Ми ж тут ***** безсмертні. Все в нас *******. Не знаєм з чого по кацапах стрілять, з з Ф35 чи з Абрамсів які ви нам 1000 передали.
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22.02.2024 01:26
+8
Ера США зникла в 21 столітті. Віддайте всю зброю і якщо хтось нападе ми поможем - ага. Практика показала шо краще мати свою зброю, свою ядерку і все своє. А "друг" один кордон перекриє, інший не зможе наситити ************
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22.02.2024 01:27
+7
"Захід - відстійний союзник": італійський військовий експерт Томас Тейнер відреагував на постачання іранських ракет до Росії

"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
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22.02.2024 01:36
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Та ви там не спішіть. Ми ж тут ***** безсмертні. Все в нас *******. Не знаєм з чого по кацапах стрілять, з з Ф35 чи з Абрамсів які ви нам 1000 передали.
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22.02.2024 01:26 Ответить
за томагавки забыли(
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22.02.2024 03:07 Ответить
Ера США зникла в 21 столітті. Віддайте всю зброю і якщо хтось нападе ми поможем - ага. Практика показала шо краще мати свою зброю, свою ядерку і все своє. А "друг" один кордон перекриє, інший не зможе наситити ************
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22.02.2024 01:27 Ответить
Безперечно.
алеж ми були філіалом фсб , от як очистимось , здобудемо національний уряд , от тоді почнемо і над своєю ядеркою працювати
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22.02.2024 01:34 Ответить
Не треба низи вписувати в слово "ми", бо в керівництві державою вони ролі особої не грають.
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22.02.2024 04:46 Ответить
Мрійте. До стратегічного мислення США вам як до місяця раком.
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22.02.2024 05:21 Ответить
США стратегічно крокує до смовктання китайсько-ірансько-хуловського пісоса.

До такоі "стратегіі" всьому світу дійсно далеко.
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22.02.2024 12:04 Ответить
"Захід - відстійний союзник": італійський військовий експерт Томас Тейнер відреагував на постачання іранських ракет до Росії

"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
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22.02.2024 01:36 Ответить
Тут тільки про Республіканську партію не правда
якби прийняли та задіяли їх лендліз без правок ще в січні 2022
то війни би скоріш за все не було
в гіршому випадку лендліз би діяв як було записано: до закінчення конфлікту 2014 та виводу російських військ
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22.02.2024 10:56 Ответить
"За його словами, головною причиною дефіциту *********** в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні."
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Брехня.
Достатньо політичної волі того самого Держдепу та президента. Не Конгрес вирішує передавати зброю чи ні, а саме президент. Гроші за PDA - є. Снаряди яки мають йти на утилізацію - є...
Досить дивно те все..., достатньо згадати заборону надання Польщею літаків.
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22.02.2024 01:48 Ответить
Страх великої війни відключає можливість нормально думати їм. Але це й же страх і наближає світову війну як не парадоксально це звучить.
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22.02.2024 05:11 Ответить
вони тепер в кожну новину вставляють згадку
що це все начебто що Конгрес не голосує

краще б пояснили навіщо лендліз скоротили, не задіяли, та не продовжили
республіканці кожного разу за це голосували

чому запросили PDA в 2 рази менше - що це план такий?
повільна здача
хай наступний президент вирішує?
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22.02.2024 11:02 Ответить
Але чекати і думати що є ще час поки росіяни не оволоділи перевагою у війні не можна більше бо прийдеться вже самим воювати особисто з росіянами і я не впевнена, що навіть США вдасться відсидітися за океаном в такому разі.
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22.02.2024 05:10 Ответить
Коли буде зброя краще сказали би. Напевно мали на увазі що ще не повний ппц і треба ще трохи почекати.
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22.02.2024 06:10 Ответить
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22.02.2024 06:36 Ответить
Дайте оружия ребята, хорош уже тянуть кота за яйца )
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22.02.2024 10:04 Ответить
а "заволоділа перевагою у війні проти України", це коли кацапи будуть вже на підступах до Львова? чи раніше?
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22.02.2024 10:23 Ответить
 
 