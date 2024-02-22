Россия, хоть и достигла определенных успехов, но не завладела преимуществом в войне против Украины, - Госдеп
Россия не смогла завладеть преимуществом в войне против Украины, но имеет определенные успехи на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
На вопрос журналиста о том, получила ли РФ в последнее время преимущество в войне, Миллер ответил отрицательно.
"Нет, мы совсем так не считаем. Если изучить динамику конфликта в течение не двух лет, а в недавнем прошлом, то вы обнаружите, что да, у России есть некоторые успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных из-за того, что Украина не имела возможность обеспечить вооружением ее войска", - заявил спикер Госдепартамента США.
По его словам, главной причиной дефицита боеприпасов у украинских военных является медлительность Конгресса США по выделению большого пакета помощи Украине.
Миллер также призвал конгрессменов как можно быстрее проголосовать за выделение средств Украине.
Пожалуйста, подождите...
алеж ми були філіалом фсб , от як очистимось , здобудемо національний уряд , от тоді почнемо і над своєю ядеркою працювати
До такоі "стратегіі" всьому світу дійсно далеко.
"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
якби прийняли та задіяли їх лендліз без правок ще в січні 2022
то війни би скоріш за все не було
в гіршому випадку лендліз би діяв як було записано: до закінчення конфлікту 2014 та виводу російських військ
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Брехня.
Достатньо політичної волі того самого Держдепу та президента. Не Конгрес вирішує передавати зброю чи ні, а саме президент. Гроші за PDA - є. Снаряди яки мають йти на утилізацію - є...
Досить дивно те все..., достатньо згадати заборону надання Польщею літаків.
що це все начебто що Конгрес не голосує
краще б пояснили навіщо лендліз скоротили, не задіяли, та не продовжили
республіканці кожного разу за це голосували
чому запросили PDA в 2 рази менше - що це план такий?
повільна здача
хай наступний президент вирішує?