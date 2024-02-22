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Новости Агрессия России против Украины Война
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Столтенберг (1619) F-16 (517)

ВСУ будут иметь право наносить удары из F-16 по российским военным целям за пределами Украины, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит истребители F-16 от союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг заявил в интервью "Радио Свобода"

На вопрос, когда Украина сможет разместить истребители F-16, Столтенберг сказал, что это невозможно сказать. Он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они там были как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

Он подчеркнул: "Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем скорее тем лучше".

По словам Столтенберга, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и у союзников разная политика. Но, в то же время, война в Украине захватническая, отметил он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина переходит на F-16 в экстренном порядке. Так этого не делала еще ни одна страна мира, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+28
Та ви що? Не пройшло й два роки як нам дозволили відповідати нападнику. До того можна було тільки синці припудрювати. Пітери.В мене немає слів. Що заважало раніше дозволяти спротив?
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22.02.2024 01:42
+23
Без авіаударів по території кацапії рашисти не прийдуть до тями і не вийдуть з України.
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22.02.2024 01:46
+17
Ну нарешті, хоч хтось з високопоставлених чиновників, заявив, що Україна має право бити по території рашки.
Цей очевидний факт, доходить до західних очільників аж на третьому році війни.
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22.02.2024 01:42
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Правила форума Совет форумчан
Та ви що? Не пройшло й два роки як нам дозволили відповідати нападнику. До того можна було тільки синці припудрювати. Пітери.В мене немає слів. Що заважало раніше дозволяти спротив?
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22.02.2024 01:42 Ответить
Боязнь непрогнозованого пуйла.
В глибині душі, мали надію домовитися з ним.
Треба було чекати аж два роки війни, щоб дійшло до них , що пуйло неадекват.
Тормоза.
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22.02.2024 01:46 Ответить
Або точно знають, що дід з чумуйданом подох.
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22.02.2024 01:55 Ответить
а пілоти сядуть в кабіни лиш влітку...А може ворлонетри зі США захочуть
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22.02.2024 01:50 Ответить
Думаю, "волонтерів" буде достатньо. Адже однаково літаки будуть оперувати над контрольованою нами територію, тому в разі збиття кацапами льотчика захопити не зможуть
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22.02.2024 09:21 Ответить
ще не дозволили.
Це Столтенберг так хоче.
А нам потрібно дочекатись такого дозволу Байдена, Шольца, Макрона, Сунака, Дуди, Фіцо та інших наших безпосередніх спонсорів зброєю...
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22.02.2024 01:54 Ответить
ще подумав... що потрібно не чекати, а просити, вимагати молити, доводити тощо на дозвіл бити їхньою зброєю хоча би по військових об'єктах ворога на його території. Будь-яким способом досягти такої згоди, дозволу...

Але це - не про нинішню владу ЄрЗе клоунів брехунів та зрадників.
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22.02.2024 02:00 Ответить
Маю думку, що дЄрмак заборонить гатити по рашці!
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22.02.2024 03:08 Ответить
От якби Порошенко, той би дозволив,звичайно.
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22.02.2024 07:20 Ответить
При Порошенко такої хні, яка розпочалася з 2022 р., взагалі би не відбулося.
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22.02.2024 09:34 Ответить
Не можна сказати, що б було. Але йшло до того.
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23.02.2024 13:10 Ответить
Жоден з перерахованих нам F-16 не постачає. Може зacцяли, а скоріше зажали.
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22.02.2024 07:58 Ответить
Щоб такого не було треба мати свою зброю. А ще на виборах думати головою а не телевізором.

Тоді й винних за межами своєї країни серед союзників шукати не доведеться!
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22.02.2024 03:19 Ответить
Тi краiни в яких пушки перемагали сало - розвалювались, i совок тому приклад. Едина виживша краiна - Пiвн. Корея, але е один нюанс.

То ж хоча б у себе в головi визначтеся, ви хочете демократiю - де думають телевiзором, або авторитоталiтаризм, де головою думае вище керiвництво?

Доречi про свою зброю. Нiхто не заважае вам, чи будь кому ще, вступати в партiю, подавати кандидатуру на вибори, приймати закони, в тому числi якi дозволяють приватне повноцiнне виробництво зброi, щоб в нас були своi локхiд-мартiни, рейнтметали та райтеони.

Такий закон мiг подати й Кучма, й Ющенко, й Янукович, й Порошенко, й Зеленський, як i ВР при них, тобто вiдмазатись попередниками не вийде - в нас була влада на будь-який колiр та смак.

Проте коли подiбнi вам стають депутатами - як по мановению (хз як це перекладаеться) чарiвноi палички перетворюються або на крадiiв, або на зебiлiв, що на серйозних щщах посеред кровавоi вiйни сперечаються про перейменування Южноукраiнська, будто це наблизить перемогу.

Якщо навiть посеред однозначноi та кровавоi вiйни за iснування держави, влада не вмiе розставляти прiорiтети, то що вже казати про мирний час, коли цю зброю й треба виробляти?!
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22.02.2024 05:29 Ответить
Олексій, а ви зможете назвати хоча б одну країну в Європі, котра здатна самостійно протистояти нападу москалів?
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22.02.2024 08:41 Ответить
Ярослав а кацапи самостійно воюють?! Ні. То якого хутіна хтось має самостійно їм протистояти?
Але Британія зможе.
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22.02.2024 10:42 Ответить
А яка допомога потрібна була б кацапам, якби Захід не надав нам допомогу? Отож.
Британія - острів. Зовсім інші сценарії нападу. Важко уявити 200 000 москалів вздовж кордонів Британії
Саме про це я і написав - сила в єдності. Поодинці проти совкового монстра ніхто не встоїть.
А в тому, що потрібно мати своє, я вас цілком підтримую.
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22.02.2024 10:54 Ответить
Ну нарешті, хоч хтось з високопоставлених чиновників, заявив, що Україна має право бити по території рашки.
Цей очевидний факт, доходить до західних очільників аж на третьому році війни.
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22.02.2024 01:42 Ответить
да ти що ! а як же ескалація ? вже попустила ?
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22.02.2024 01:43 Ответить
Без авіаударів по території кацапії рашисти не прийдуть до тями і не вийдуть з України.
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22.02.2024 01:46 Ответить
вихід московії означає смерть московії і *****, невихід сосковії означає смерть московії і *****
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22.02.2024 02:15 Ответить
мелочь, а приятно
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22.02.2024 01:49 Ответить
Згадую ганебну втечу американців з Афганістану. Вони тільки так вміють.
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22.02.2024 01:53 Ответить
А кацапів ганебні втечі не згадуєш?
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22.02.2024 03:21 Ответить
Не згадует. Потому что РФ не претендует на роль мирового полицейского и образец демократии. Живут в дерьме и этого не стесняются.
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22.02.2024 05:31 Ответить
Ве Ве,Ви помиляєтесь,кацапи напівофіційно посилають месиджі що тільки вони знають як правильно жити,хто правий і що робити,так що претензія є!!
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22.02.2024 06:20 Ответить
Тут є деякі моменти. Завдавати ударами фантомами можна, але ж за ракети він нічого не казав. Тож мабуть ракетами і не можна. А можна тільки своїми ракетами. А ттх наших ракет може і не дозволить завдавати удари з безпечної відстані. А ******* ракети не дамо бо ескалація. Сподіваюсь що це не так. Але не здивуюся
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22.02.2024 02:04 Ответить
Storm Shadow/SCALP-EG які нам вже надають с модіфікованих Су-24М летять на 500+ км. Так що можливості вже є. На 500+ км наросії є багато "законних російських військових цілей". А шо там з дозволом буде хз. Хоч воть сам генсек НАТО дозволяє.

"11 июля 2023 года стало известно о гибели российского генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова в районе Бердянска. Предполагается, что он был уничтожен с помощью Storm Shadow 13 сентября 2023 года несколькими ракетами Storm Shadow был нанесён удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе, в результате чего был уничтожен БДК «Минск» и серьёзно повреждена подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону». 22 сентября 2023 года украинские силы специальных операций и ВВС Украины в рамках операции «Крабовая ловушка» с помощью модифицированных Су-24М нанесли удар ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота России в Севастополе во время совещания руководства флота."
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22.02.2024 08:11 Ответить
Крым это не территория расии
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22.02.2024 13:11 Ответить
Світові давно пора розглядати агресію проти України не як дію однієї країни, а як коаліції країн - Рашка, Білорусь, С.Корея, Іран, Сирія. Хтось залучений зброєю, хтось мясом, а хтось і тим і іншим. Всі перераховані країни залучені у варварську війну проти України.

Якщо би світ саме так оцінював ситуацію, то і контрнаступ України був би іншим і розрахунок можливостей був би біль точним
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22.02.2024 02:29 Ответить
Йенс нервує .....
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22.02.2024 02:47 Ответить
от спасибі що дозволили)) наносити удари літаками які "неможливо сказати коли нададуть"
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22.02.2024 02:49 Ответить
цены б тебе не было столтенберг, если бы сказал это 2 года назад. Сс*ливые импотентные ******.
Я помню, как сказал когда-то Джонсон (который англичанин): почему бы сразу не дать им то, что они просят? мы ж все равно потом даем, но когда это уже поздно и малоактуально.
Не союзники, а уроды
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22.02.2024 03:05 Ответить
Страх вимикає здатність до адекватного мислення.
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22.02.2024 05:22 Ответить
Щось у лісі здохло.
Вже можна бити по Росії ?
Це неймовірно !
Тепер ще почекати поки буде чим.
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22.02.2024 03:59 Ответить
Давайте вже ті ф 16 з безлімітом всієї амуніції для них включаючи різні ракети і бажаючих наваляти росіянам "по пиці". Якщо так боїтеся ескалації можете намалювати прапор України на ф16 їхьемнетів. Тільки вирішуйте пошвидше Україна може не витримати поки ви будете боятися і тягнути з рішеннями.
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22.02.2024 05:06 Ответить
Мало кто увидел, что "кожен союзник вирішуватиме".

И снова риторический вопрос - начихуа тогда такое НАТО тогда нужно, где каждый союзник сам решает, помогать или нет, воевать или нет?

Когда дело касается какой-то банановой Ливии или Ирака с Югославией, то эти ястребы такие взьерошенные и боевые, прям целый эсминец выслать могут. А когда есть перспектива получить по зубам (а на сегодняшний день я больше чем уверен что в борьбе конвенциональным да и не только оружием, новоиспеченная Ось Зла даст по зубам этим куколдам) - то прямо ой, мы не НАТО, каждый союзник сам решает.

Вроде не военно-политический союз, а какие-то гопнико-ботанческая группировки восьмиклассников.
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22.02.2024 05:38 Ответить
Все думают что американцы приедут всех спасать, мол они и будут воевать, а нам зачем, мы ж не военные? А зачем это Америке нужно никто не знает.
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22.02.2024 10:04 Ответить
Мати право використовувати на свій розсуд літаки, яких не маєш, це дійсно "потужний прорив".
А шо по зірці смерті? Вже можна? Чи буде позапланова ескалація?
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22.02.2024 06:09 Ответить
Оце у цій новині ігри тролів, ну звичайно пі.дарасосічни так не хочуть "уєзжать от сюдова" кудись за Урал! УсЯ стрічка повергу забита скигленням лишньохромосомих біосміттьєвих ує.бнів, що щось не так їм! Хоча новина на справді чудова!, що поганого того, що незабаром по всій пі дорашці будуть фаєр шоу влаштавані ВПС України за підтримки Союзників!
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22.02.2024 06:14 Ответить
Та коли вже це буде....
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22.02.2024 06:22 Ответить
Оце відкриття((
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22.02.2024 06:30 Ответить
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22.02.2024 06:32 Ответить
Західні еліти дозріли!Довго,нудно з великим скрипом але дозріли. Можливо ще й найближчим часом Тауруси пролетять по кацапні?
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22.02.2024 07:45 Ответить
"ЗСУ матимуть право завдавати ударів з F-16 по російських військових цілях за межами України..." - це буде залежати не так від F-16 як від номенклатури озброєння, яке разом із літачками буде поставлятися Україні!
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22.02.2024 08:42 Ответить
Так зєбуїни вже ''задню включили'' -у нас бачте інфраструктура для них не підготовлена.
Щоб вони виздихали!
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22.02.2024 08:53 Ответить
А это вот прям хороший "звоночек".
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22.02.2024 09:05 Ответить
і по зауралью можна *******?
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22.02.2024 09:07 Ответить
Caramels, bonbons et chocolats
Par moments, je ne te comprends pas
Merci, pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre
Qui aime le vent et le parfum des roses
Moi les mots tendres enrobés de douceur
Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon coeur

Une parole encore
Paroles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t'en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
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22.02.2024 09:43 Ответить
Упражняецца пацан в угрозах перед зеркалом.
Потом побрызгает подмышки дэзодорантом и поедит в дорогущий ресторан.
...фсьо.
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22.02.2024 09:46 Ответить
Понятно. Значит не дадут ещё год-два.
По поводу маячни с тренировкой пилотов , и тд, простой факт -- один вылет с полным боекомплектомбудет стоить 2-4 миллиона, неужели с такими расходами нельзя было бы нанять супер летчика из тех 30-40+ стран где есть ф16? Можно было б.
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22.02.2024 09:59 Ответить
Любой можэт ограбить банк, но заявился тока Марио.
Марио грабит банк!
Потом ево силой вытолкали на грабьож, и тут жэ разобрали награбленную добычу за долги... включая полицэйскова.
Идьот процэсс кредитования Украины, рыжэе чучело (Трамп) дажэ прокричало это фслух.
Я - художник, я так вижу.
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22.02.2024 10:13 Ответить
... в огні ошуканою збудять...
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22.02.2024 10:15 Ответить
А армія зможе використовувати всі поставлені F-16 у рамках самооборони, яка включає атаки на законні російські військові об'єкти за межами України?
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22.02.2024 10:02 Ответить
Бескомпромиссная дуэль между Столтенбергом и Димоном-он-вам-нэ-вэдмэдь.
Я это ужэ много раз видел и намерен исчо сматреть, как доктор Бартоло перестреливался с Линдоро:

BARTOLO (additando il Conte)
Questi è un birbante...
CONTE Questi è un briccone...
BARTOLO Ah disgraziato!...
CONTE (minacciandolo con la sciabla)
Ah maledetto!...
FIGARO (alzando il bacile, e minacciando il Conte)
Signor soldato
porti rispetto,
o questo fusto
corpo del diavolo
or le creanze
le insegnerà.
CONTE
(a Bartolo)
Brutto scimmiotto...
BARTOLO Birbo malnato...
TUTTI
(a Bartolo)
Zitto, dottore...
BARTOLO Voglio gridare...
TUTTI
(al Conte)
Fermo, signore...
CONTE Voglio ammazzare...
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22.02.2024 10:05 Ответить
якби цих F-16 було кілька сотень, та ракети з дальністю понад 700 км, то певно це якось би повпливало на ситуацію. а так це мертвому припарка: пара десятків літаків та кілька ракет на сотню км. ну подохне на кілька сотень, та нехай навіть тисяч, кацапів більше, і що? ***** навіть не помітить цього.
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22.02.2024 10:18 Ответить
Ф16 отгонят орковскую авиацию от линии фронта . Это не позволит ей забрасывать наших солдат КАБами
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22.02.2024 11:53 Ответить
Можливо !!! Тільки у літку(!) обіцяють навчити перших чотирьох пілотів... І багато вони відгонять рашиських літаків з України ?!., а в дійсності, буде всього два пілоти на чергуванні, а інші два - будуть відпочивати. Бо людські можливості небезмежні. А ще чотири дай Боже, будуть готові до осені. А ще чотири - вивчають тільки англійську. ПС - це у Подоляка все ок.
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22.02.2024 12:59 Ответить
уже давно можно было нанять хотя бы сотню иностранных пилотов.
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22.02.2024 10:48 Ответить
Нужны дальнобойные Томагавки чтобы разбить военные заводы в глубине парашки которые изготавливают ракеты и планирующие авиабомбы. Иначе Парашка будет нас террорезировать сколько угодно долго
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22.02.2024 11:51 Ответить
****** рассчитывают, что к тому времени мы уже ничего не сможем. херасдва. получим самолёты - будем долбать немытых во все щели. от кенигсберга до ярославля.
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22.02.2024 14:19 Ответить
Здесь ключевое "когда получим самолеты", а когда мы их получим? Уже говорят, что летом, а потом опять что-то придумают. В поддавки с рашкой играют, ждут когда мы закончимся
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22.02.2024 14:24 Ответить
 
 