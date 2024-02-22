За сутки на фронте произошло 64 боестолкновения, на Авдеевском направлении ВСУ отразили 19 атак врага, - Генштаб

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытался прорвать нашу оборону, совершив более 50 атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись Милово, Ольховатка, Григоровка, Колодязное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка, Белогоровка Луганской области; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дилиевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желанное, Степовое, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Крынки и Чернобаевка Херсонской области.

Во вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клещиевка и Майорск Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 19 атак врага в районах населенных пунктов Степовое, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы на Донетчине.

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Боевые действия на Юге

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.