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Новости
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армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) ликвидация (3117) уничтожение (6217)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 407 240 человек (+1160 за сутки), 339 самолетов, 6523 танка, 9867 артсистем, 12 373 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 407 240 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 407240 (+1160) человек / persons,

танков ‒ 6523 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35) ед,

артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,

РСЗО – 997 (+5) ед,

средства ПВО ‒ 680 (+2) ед,

самолетов – 339 (+1) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),

крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерны – 12924 (+63) ед,

специальная техника ‒ 1566 (+8)

Смотрите: Российских кораблей будет меньше. 22 февраля будет морской бой, - украинские волонтеры анонсировали удар по российскому флоту. ВИДЕО

Знищення армії РФ
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Топ комментарии
+22
Дякуємо хлопцям. Таким темпом до роковин початку "великої війни" матимемо два ювілеї - РСЗО та автотехніки.
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
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22.02.2024 08:03
+19
Минув 3651 день москальсько-української війни.
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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22.02.2024 08:59
+18
Дякуємо Залужному за гідну армію ! І славних воїнів !
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22.02.2024 08:08
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Правила форума Совет форумчан
З початку лютого 201 танк і 600 ББМ, 104 спецтехніка. По чумардосам вчора 19 850 а сьогодні вже 21 010 - спішать на вибори сцаря.
З початку зими дві чисячі ББМ, а наземна техніка вісім тисяч (8 013)
РСЗВ останні чотири дні рвуться до ювелею, вже зовсім близесенько
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22.02.2024 08:02 Ответить
Дякуємо хлопцям. Таким темпом до роковин початку "великої війни" матимемо два ювілеї - РСЗО та автотехніки.
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
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22.02.2024 08:03 Ответить
Велике прохання наших Захистникiв... 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc
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22.02.2024 08:47 Ответить
А ти помолись, хай химера хоч щось пришле.
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22.02.2024 08:49 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc

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22.02.2024 16:08 Ответить
Ти вже помолилась, Дездемона? Де снаряди?
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23.02.2024 08:34 Ответить
Сталін 30 лямів поклав,а з репресіями ще більше,а вони й досі з нии носяться.
Кацапстан тоді буде переможений,коли не буде кому і не буде чим стріляти.
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22.02.2024 08:06 Ответить
ГШ-тєлємарафон
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22.02.2024 08:56 Ответить
Дякуємо Залужному за гідну армію ! І славних воїнів !
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22.02.2024 08:08 Ответить
Нічого дивного без снарядів важко воювати, тому буде тільки гірше.
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22.02.2024 08:48 Ответить
На карту, серйозно? І шо там на карті, туз бубей..? Що до мапи боїв, з початку минулого року окуповано 0,02% від території Украіни. Такими темпами Київ за три дні перетворюється в Київ найближчі 600-800 років.
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22.02.2024 08:48 Ответить
и что ты этим хочешь сказать...?
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22.02.2024 09:11 Ответить
Та він кожен день тут схожу хр...нь пише.
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22.02.2024 09:25 Ответить
То "Николай" нудист - нудмть і нудить, он два поста вище нудить про ГШ, Кринки і Вугледар.
Щойно "відмотав Діпстейт" зміни дійсно є, 07.02. ц.р. наші козаки під Вугледаром просунулись в бік Микільського.
Николай, що там з картою боїв, виходить що щимлять бузкові лапті, а не рожеві поні.
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22.02.2024 09:44 Ответить
да Админу этих передастов нужно сразу к стенке...\но их так много - лезут и лезут...\
им главное ложку говна вбросить - хоть в одном из десяти постов...
сколько этих передастов последнее время - и главное что они типа нейтралы...
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22.02.2024 09:55 Ответить
Минув 3651 день москальсько-української війни.
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59 Ответить
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22.02.2024 09:01 Ответить
Нарешті станцію "Брянськ" проїхали 😃😃😃
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22.02.2024 09:03 Ответить
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22.02.2024 09:56 Ответить
Капець Сургуту)
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22.02.2024 09:58 Ответить
Го там под картинкой за капец
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22.02.2024 10:39 Ответить
Ви про що?
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22.02.2024 10:59 Ответить
на фронтах и в резерве касапов около 500 тыщ. Убитых и тяжкораненных уже больше. Это как 20 Афганов, но рабам пох.
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23.02.2024 03:22 Ответить
 
 