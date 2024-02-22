Общие боевые потери РФ с начала войны – около 407 240 человек (+1160 за сутки), 339 самолетов, 6523 танка, 9867 артсистем, 12 373 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 407 240 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 407240 (+1160) человек / persons,
танков ‒ 6523 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35) ед,
артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,
РСЗО – 997 (+5) ед,
средства ПВО ‒ 680 (+2) ед,
самолетов – 339 (+1) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
крылатые ракеты ‒ 1903 (+0),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерны – 12924 (+63) ед,
специальная техника ‒ 1566 (+8)
Пожалуйста, подождите...
З початку зими дві чисячі ББМ, а наземна техніка вісім тисяч (8 013)
РСЗВ останні чотири дні рвуться до ювелею, вже зовсім близесенько
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc
Кацапстан тоді буде переможений,коли не буде кому і не буде чим стріляти.
Щойно "відмотав Діпстейт" зміни дійсно є, 07.02. ц.р. наші козаки під Вугледаром просунулись в бік Микільського.
Николай, що там з картою боїв, виходить що щимлять бузкові лапті, а не рожеві поні.
им главное ложку говна вбросить - хоть в одном из десяти постов...
сколько этих передастов последнее время - и главное что они типа нейтралы...
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...