Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов

Очередной пакет помощи от Новой Зеландии включает в себя средства на закупку оружия и боеприпасов, поддержку украинских беженцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новой Зеландии.

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", – добавила она.

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Кроме этого, сегодняшний пакет также включает: