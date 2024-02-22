Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов
Очередной пакет помощи от Новой Зеландии включает в себя средства на закупку оружия и боеприпасов, поддержку украинских беженцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новой Зеландии.
"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.
"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", – добавила она.
Кроме этого, сегодняшний пакет также включает:
- 6,5 млн долларов - Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
- 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;
- 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.
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