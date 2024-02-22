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Новая Зеландия (79) помощь (7418) Украина (44294)

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины на 25,9 млн долларов

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Очередной пакет помощи от Новой Зеландии включает в себя средства на закупку оружия и боеприпасов, поддержку украинских беженцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новой Зеландии.

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается преданной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в последние два года военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", – добавила она.

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Кроме этого, сегодняшний пакет также включает:

  • 6,5 млн долларов - Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
  • 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кого переместили в соседние страны;
  • 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.
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Подяка Новій Зеландії.
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22.02.2024 08:08 Ответить
За цей час ЗСУ знищує приблизно 250 орків. Плюс санітарні втрати (серед яких не всі повертаються). Плюс техніка.
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22.02.2024 08:24 Ответить
Кожний допомагає чим може і як може. Щиро дякуємо!
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22.02.2024 08:22 Ответить
Тільки зелені перебуваючи при владі шкодять як можуть..
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22.02.2024 08:38 Ответить
♥️♥️Aotearoa!
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22.02.2024 08:46 Ответить
 
 