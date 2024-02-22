Предатель Балицкий рассказал о депортации украинцев с оккупированных территорий "с бутылкой воды" и намекнул на казни, - ISW
Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину или "оскорбляющих" Россию. Он также намекнул, что оккупанты казнят украинцев без суда и следствия.
Внимание на это высказывание обратили в американском Институте изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Там отмечают, что Балицкий в опубликованном 20 февраля интервью заявил: российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в том числе, российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина ]".
Эти действия являются военными преступлениями. Балицкий оправдывал их, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.
Он заявил, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность уехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе.
Также Балицкий сказал, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить". В ISW отмечают, что это может быть намеком на то, что оккупанты проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.
В ISW считают, что заявления Балицкого направлены на русификацию населения на оккупированных украинских территориях путем принуждения и запугивания.
"Желание Балицкого открыто обсуждать - и даже защищать - незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в опубликованном интервью подчеркивает степень поддержки и продвижения такой политики российскими властями", - говорится в отчете ISW.
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Піаритись він вміє. Марченко - ні. От і результат.
Марченко також на свій власний ризик декілька разів відмовлявся підірвати Варварівський міст через Південний Буг, чим врятував Миколаїв.
Їх розбили при спробі увійти. Можете подивитись Діпстейт, зелені зони підходять впритул до кварталів.
Хто врятував Київ? Не Кривонос, а якийсь російський банкір. Подзвонив і домовився, щоб русня відступила.
Да. црушник приїхав попередити - "нах, не нагнітайте!", мі6 приїхало попередити - "ви нам економіку обвалюєте, нах пішли!", а от інфа від дєвочки по визову - да, це правда. Тільки пізно мабуть узнала, не встигли підготуватись.( сарказм)