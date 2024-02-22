РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4302 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 017 35
депортация (663) Балицкий (35) военные преступления (1371) ISW (493)

Предатель Балицкий рассказал о депортации украинцев с оккупированных территорий "с бутылкой воды" и намекнул на казни, - ISW

балицький

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину или "оскорбляющих" Россию. Он также намекнул, что оккупанты казнят украинцев без суда и следствия.

Внимание на это высказывание обратили в американском Институте изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что Балицкий в опубликованном 20 февраля интервью заявил: российские оккупационные власти "выслали большое количество семей... которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в том числе, российский флаг, гимн или [президента России Владимира Путина ]".

Читайте также: Уничтожение украинского населения на оккупированных территориях необходимо России, чтобы не возвращать захваченные территории, - ISW

Эти действия являются военными преступлениями. Балицкий оправдывал их, утверждая, что принудительная депортация украинских семей была для их же блага, поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.

Он заявил, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность уехать", но некоторых депортировали силой, "дав им бутылку воды" на границе.

Также Балицкий сказал, что оккупационные власти были вынуждены принять некоторые "чрезвычайно жесткие решения, о которых [он] не будет говорить". В ISW отмечают, что это может быть намеком на то, что оккупанты проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.

Смотрите также: Предатель Балицкий предложил России захватить страны Балтии: "Мы вернем своих людей, своих подданных". ВИДЕО

В ISW считают, что заявления Балицкого направлены на русификацию населения на оккупированных украинских территориях путем принуждения и запугивания.

"Желание Балицкого открыто обсуждать - и даже защищать - незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в опубликованном интервью подчеркивает степень поддержки и продвижения такой политики российскими властями", - говорится в отчете ISW.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
22.02.2024 08:54
+25
Цей балицький є прикладом, до чого приводить ліберастична всеїдність. Згадайте, як цей зсучений нардеп не вилазив з телевізійних студій (в тому числі і з Прямого), до вів відверту кацапську підривну агітацію. А втопили б його після 2014р. специ в сортирній ямі, то не варнякав би він зараз і не вбивав українців, не виселяв би до білих ведмедів.
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59
+24
Кім вже здачу готовив поки Марченко не приїхав в Миколаїв то там навіть не було жодного блокпоста чи укріплення а кімерсен сидів в підвалі ОДА з ментами чекав на евакуацію.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В той воде Новичок или Полоний?
показать весь комментарий
22.02.2024 08:51 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2024 08:54 Ответить
Зато кімерсен Миколаївський себе вже піарить лічно з стечкіним і двома патронами оборони в весь південь України.
показать весь комментарий
22.02.2024 08:56 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59 Ответить
Кім таки чимало зробив у перші дні. Швидка побудова оборонних споруд, які зупинили русню на вході в Миколаїв, не дали закріпитись у місті - це і його заслуга в тому числі.
Піаритись він вміє. Марченко - ні. От і результат.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:01 Ответить
Кім вже здачу готовив поки Марченко не приїхав в Миколаїв то там навіть не було жодного блокпоста чи укріплення а кімерсен сидів в підвалі ОДА з ментами чекав на евакуацію.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:04 Ответить
Значить, Марченко дав йому прочухана, і Кім почав таки щось робити.
Марченко також на свій власний ризик декілька разів відмовлявся підірвати Варварівський міст через Південний Буг, чим врятував Миколаїв.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:08 Ответить
А Кіму подяку вже оголосили, який вивів персонал ОВА на роботу з дистанційки і їх потім ракетою накрило. 38 людей начебто.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:21 Ответить
Марченко ще розповідав, що постійно звонили з Києва і казали, щоб військові йшли на якийсь завод і там закріплювались і сиділи. Мабуть азовсталь готували нову.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:22 Ответить
А шо орки заходили в Миколаїв, та не змогли там закріпитись. Не несіть хе...ню.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:06 Ответить
Дивився документальний фільм про оборону Миколаєва. Пам'ятаю кадри понівечених багатоповерхівок і рештки руснявої техніки вже фактично в житловій забудові міста.
Їх розбили при спробі увійти. Можете подивитись Діпстейт, зелені зони підходять впритул до кварталів.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:11 Ответить
Так Тетяна орки не великою групою все ж таки десантувалися в Миколаєві в центрі міста не памʼятаю трьох чи чотирьох полонили і вже були майже 10 км від Миколаєва , а мала група на бмп3 2чи3 зайшла все ж таки не на довго в сам Миколаїв.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:11 Ответить
Ще літом Кім мав необережність похвалити Марченка за його внесок в оборону міста і ... щез з інфопростору. А зараз він одноосібно все захистив і Марченко тут ні до чого (ще трохи і пришиють щось як Кривоносу чи Червінському). І все в його житті налагодилось. "вчасно зрадити - не зрадити, а передбачити" (цитата якогось древнього покидька).
показать весь комментарий
22.02.2024 10:00 Ответить
Внесок? Марченко і обороняв, Кім тільки лопатою в потрібному місці розмахував.
показать весь комментарий
22.02.2024 10:11 Ответить
Треба періодично нагадувати, бо за вказівками русні вже переписують історію цієї війни.
Хто врятував Київ? Не Кривонос, а якийсь російський банкір. Подзвонив і домовився, щоб русня відступила.
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59 Ответить
ксюшаманєкєн (лядь з інстаграма) яка тягалась з якимось банкіром, який їй пробовкався про вторгнення росії, а вона доклала це все кому треба і тепер отримала орден.
Да. црушник приїхав попередити - "нах, не нагнітайте!", мі6 приїхало попередити - "ви нам економіку обвалюєте, нах пішли!", а от інфа від дєвочки по визову - да, це правда. Тільки пізно мабуть узнала, не встигли підготуватись.( сарказм)
показать весь комментарий
22.02.2024 10:04 Ответить
Як добре, що я не знаю, про який манекен мова йде.
показать весь комментарий
22.02.2024 10:22 Ответить
Нажаль не знаєте. Це орденоносиця, Буданов нагороджував. А у вас відзнаки є? Отож.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:16 Ответить
Ніколи не дивився передачу "В світі тварин", і тут так само.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:18 Ответить
Марченко нещодавно заявив що Залужний маладєц , от і попав під роздачу ОПи .
показать весь комментарий
22.02.2024 10:55 Ответить
Марченко з під роздачі Опи і не вилазив, це ж "порошенківські генерали", Марченко, Кривонос, Муженко... їм не можна воювати, бо заангажовані політично.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:17 Ответить
А як на це дивиться гавністітирнешинал?
показать весь комментарий
22.02.2024 08:54 Ответить
Иде страшна асиміляція - ше рік окупаціі і там хер наидеш украінця по духу
показать весь комментарий
22.02.2024 08:56 Ответить
Цей балицький є прикладом, до чого приводить ліберастична всеїдність. Згадайте, як цей зсучений нардеп не вилазив з телевізійних студій (в тому числі і з Прямого), до вів відверту кацапську підривну агітацію. А втопили б його після 2014р. специ в сортирній ямі, то не варнякав би він зараз і не вбивав українців, не виселяв би до білих ведмедів.
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59 Ответить
..так братика його ..Олежку ..і втопили у бочці...))) Кажуть ..що сам туди пирнув вниз головою... та так..що відштовшуючись руками від дна так і не зміг вилізти...))) Така той був набагато менш смердячим..як ця гнида.....
показать весь комментарий
22.02.2024 09:06 Ответить
Та хіба тільки на "Прямому" і хіба тільки ця гнида? Згадайте як славік шустрик косив бабло в Україні прикриваючись свободою слова організовував собачі бої з жюлькою, шухричем, фірташом, бойками-шмойками, запрошував кацапсячих підорів та т.і. А тепер шустрих втік і став блоХером який любить Україну. Я не виключаю, що ***** його попер з мордору не просто так. Я не стверджую, але шось мені підказує шо він був один із тих хто працював над розколом суспільства в Україні.
показать весь комментарий
22.02.2024 10:26 Ответить
З пророiйськими громадянами на контролюемой украiнською владою триторii потрiбно робити теж саме , що русня робить з украiнцями тобто винищувати цих кацапських покитькiв не звертая уваги на стать i вiк. (А взагалi треба просто впровадити закон про iнтернування.)
показать весь комментарий
22.02.2024 08:59 Ответить
висилайте у рашку, навіщо у в'язницю то
показать весь комментарий
22.02.2024 09:05 Ответить
В розобраному вигляді, на запчастини ((:
показать весь комментарий
22.02.2024 09:11 Ответить
Червоні покидьки були більш хазяйновитими - усіх полонених на відбудову ставили, а наша влада їм санаторії влаштовує та піарить((
показать весь комментарий
22.02.2024 09:14 Ответить
На жаль навіть свідомі українці, багато з таких, нічого не знають про інтернування. Десь щось там чули про табори для японців в США та на цьому і все.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:19 Ответить
Дядько Дональда Трампа був інтернованим в часи другої світової в USA .
показать весь комментарий
22.02.2024 09:27 Ответить
Чому цей п.дор балицький ще живий?
показать весь комментарий
22.02.2024 09:45 Ответить
Іменно це питання і я хотів поставити. "Гіві" та "моторола" вже зачекалися цього іуду-балицького..
показать весь комментарий
22.02.2024 11:04 Ответить
********* продолжай откровенничать - для суда в Гааге это пригодится!
показать весь комментарий
22.02.2024 13:15 Ответить
 
 