Почти половина поляков ожидают, что война закончится уничтожением и Украины, и России, - опрос
Через два года после начала полномасштабной войны почти половина поляков считают, что она закончится уничтожением обеих стран – и Украины, и России.
Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Поляков спросили, как закончится война.
Почти половина респондентов (47,4%) полагают, что конфликт будет длиться много лет и закончится уничтожением обеих стран.
14,1% полагают, что победят россияне. Чуть больше респондентов ставят на победу Украины (17,4%).
Остальные не определились с ответом.
Опрос подготовлен компанией United Surveys на выборке 1000 человек методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.
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Пожалуйста, подождите...
Якщо ти йдеш на збори якоїсь проросійської партії і там запитуєш щось про перемогу України, то потім "чесно" оприлюднюєш звіт: 95% проти перемоги України (і кількість в тебе репрезентативна, і співвідношення чоловіків/жінок, і вік опитуваних різний. Але є нюанс...).
Чи формулюєш питання так, що нормальна людина просто не зможе дати альтернативної відповіді. Скажімо: "Ви хочете, щоб у разі перемоги України вбили вас і ваших дітей?" (я перебільшую, звісно, але...)
А ще важливо, ХТО питає! Тобто, яку ціль ставить опитувач і які результати він бажає одержати. Я не кажу, що уся статистика підробка, але особистість опитувача накладає свій відбиток на результат.
Тож не треба сліпо довіряти опитуванням. Нам своє робить!
За даними українського OSINT-проєкту DeepState, удар було завдано по полігону, розташованому поблизу села Подо-Калинівка на окупованій частині Херсонської області. Судячи з геолокації місця, це територія НПП «Олешківські піски»
И когда вопрос касается выборов, и когда целью является разругать между собой страны....
Тупі дешеві пропагандистські понти, які нічого взагалі не значать.