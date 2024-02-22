Дуда поддерживает идею встречи правительств Украины и Польши для проведения переговоров на границе, - госсекретарь канцелярии Дера
Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения ситуации на границе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дера сказал в эфире TVN24.
"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная. (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация роковая с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - отметил Дера.
"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против происходящего с сельским хозяйством в Европейском Союзе", - отметил он.
Дера отметил, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами.
"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией является следствием войны", - сказал он.
Отвечая на вопрос, мог бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера подчеркнул, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат.
"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", - добавил госсекретарь канцелярии президента Польши.
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В чому законність блокування кордону?! В чому законність блокування залізничних шляхів? В чому законність блокування пасажирських перевезень? Це вакханалія продажної тітушні на яку закрили очі польські правохоронці дуже дорого обійдеться польщі.
Куди кінь з копитом, туди рак з клешнею.
Чи під премьер-міністра України загримірують Єрмака ?
Вибриють налисо і приклеють борідку.
Буде не дуже схоже, але чемні європейці вже до цього звикли і виду не подадуть, що впізнали - бо з кожної дірки все одно стирчить Єрмак. Зеленський теж погрожував приїхати, але його не пустять, бо останнім часом куди приїжджає Зеленський - там приходять рашисти.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
Чи ти мені запропонуєш їсти гівно, аби не страждав контрабандний бізнес ригів і зєльоной шобли?
Я б краще не купував "товари" ДТЕКу, якщо б була альтернатива
ЄС скоро розвалиться, цей клуб приречений на зникнення!