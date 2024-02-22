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граница (5141) Польша (8138) Дуда (717) блокирование (459)

Дуда поддерживает идею встречи правительств Украины и Польши для проведения переговоров на границе, - госсекретарь канцелярии Дера

дуда

Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что Анджей Дуда поддерживает идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения ситуации на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дера сказал в эфире TVN24.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная. (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация роковая с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", - отметил Дера.

"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против происходящего с сельским хозяйством в Европейском Союзе", - отметил он.

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Дера отметил, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией является следствием войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, мог бы, по его мнению, Анджей Дуда быть "патроном" встречи, Дера подчеркнул, что речь не идет о том, кто бы имел над ней патронат.

"Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", - добавил госсекретарь канцелярии президента Польши.

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Топ комментарии
+7
Дуда може підтримати тільки прутня кацапського, орган 2.0 .
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22.02.2024 09:13
+7
Якби 1 млн. наших мігрантів не були жалюгідними овочами, що моляться на соц. виплати, вони б теж могли влаштувати нехілий протест ляхам.
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22.02.2024 09:23
+3
Якщо поляк прилюдно обісрався, то він обов'язково спихне всю вину на українця аби залишитися поза підозрою. дуда і польські фермери яскраво це підтверджують.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
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22.02.2024 09:36
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Дуда може підтримати тільки прутня кацапського, орган 2.0 .
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22.02.2024 09:13 Ответить
Там вже все запущено - до виборів стопудово
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22.02.2024 09:16 Ответить
А ти все сереш своїми заготовками, кремлядь?
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22.02.2024 09:21 Ответить
********** ******* і нехай вертається назад, нема з ним про що говорити.
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22.02.2024 09:20 Ответить
Народ Польщі має право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме, - президент Польщі Дуда.
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22.02.2024 09:21 Ответить
Якби 1 млн. наших мігрантів не були жалюгідними овочами, що моляться на соц. виплати, вони б теж могли влаштувати нехілий протест ляхам.
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22.02.2024 09:23 Ответить


В чому законність блокування кордону?! В чому законність блокування залізничних шляхів? В чому законність блокування пасажирських перевезень? Це вакханалія продажної тітушні на яку закрили очі польські правохоронці дуже дорого обійдеться польщі.
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22.02.2024 09:39 Ответить
А ти все сереш своїми заготовками, кремлядь?
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22.02.2024 09:24 Ответить
І що він за це хоче?
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22.02.2024 09:22 Ответить
Туск і Шмигаль.
Куди кінь з копитом, туди рак з клешнею.

Чи під премьер-міністра України загримірують Єрмака ?
Вибриють налисо і приклеють борідку.

Буде не дуже схоже, але чемні європейці вже до цього звикли і виду не подадуть, що впізнали - бо з кожної дірки все одно стирчить Єрмак. Зеленський теж погрожував приїхати, але його не пустять, бо останнім часом куди приїжджає Зеленський - там приходять рашисти.
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22.02.2024 09:25 Ответить
Якщо поляк прилюдно обісрався, то він обов'язково спихне всю вину на українця аби залишитися поза підозрою. дуда і польські фермери яскраво це підтверджують.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
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22.02.2024 09:36 Ответить
Дуда не поїде - Янетряпка його назвав на "ТИ"
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22.02.2024 09:53 Ответить
і до чого тут Дуда із декоративними повноваженнями??? Везіть васала ОПи дЄрмака, а ВаваБуба все підпише, якщо захоче холодної "мівіни" із винцем за пару штук вічнозелених.
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22.02.2024 10:33 Ответить
Почему цензор не скажет правду, что против украинского сельского производства протестуют фермеры практически в каждой стране Евросоюза, что во Франции из-за этого были беспорядки, а Макрон недавно называл украинских олигархов по имени, которые пытаются использовать ситуацию и заработать?
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22.02.2024 10:38 Ответить
Забавно, що у Франції під час протестів нищили польські фури (в т.ч.), і поляки цьому дуже обурювалися
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22.02.2024 11:58 Ответить
Ну всё, пацаны стрелку забили.
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22.02.2024 10:59 Ответить
А ти вже виробив щось таке ж якісне та недороге на заміну?

Чи ти мені запропонуєш їсти гівно, аби не страждав контрабандний бізнес ригів і зєльоной шобли?

Я б краще не купував "товари" ДТЕКу, якщо б була альтернатива
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22.02.2024 11:42 Ответить
Спитайте Дуду, хто компенсує Україні, бізнесу як польському так і українському і інших країн за блокування кордону ?!
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22.02.2024 11:31 Ответить
У випадку міфічного вступу України до ЄС - українська агропродукція заполонить польський ринок (і ринки інших країн ЄС) і витіснить звідти нікчемних польських (і ін. місцевих) фермерів. Україна тоді стане найпотужнішою аграрною країною цього т.з. "ЄС" (якщо воно збережеться взагалі). Тому вступ України до ЄС блокуватимуть всі країни ЄС разом, або по черзі. Поки ми не знайдемо ринки збуту своїх с-г товарів десь в Африці, Азії, чи Лат. Америці. А це неймовірно довгий шлях. Нікому в ЄС ми ***** не потрібні.
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22.02.2024 12:06 Ответить
Чесно тобі скажу, що я завжди знав, що ми нах...й тому ЄС слабкі непотрібні!
ЄС скоро розвалиться, цей клуб приречений на зникнення!
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22.02.2024 12:09 Ответить
Як бандерівець бандерівцю скажу, що вони бояться не "слабкої" України, а саме найбільшої і найсильніщої аграрної держави ЄС, с-г продукція якої заполонить країни і подавить фермерські господарства Європи. Тому і ******* мадяри, словаки, поляки... далі заскавчать чехи, німці, болгари, румуни. Саме через це Україна ніколи не вступить до ЄС - тягомотина затягнеться на десятиліття, а тим часом цьому ЄС вломиться піхва...
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22.02.2024 13:51 Ответить
Ти якщо Дуда так тілитися будеш, отримаєш потім від вагнерів кувалдою по голові
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22.02.2024 12:32 Ответить
 
 