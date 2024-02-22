Удар по полигону россиян на Херсонщине: Силы обороны подтвердили ликвидацию около 60 оккупантов
Силы обороны Юга подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.
Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.
По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.
"Работа была проведена достаточно результативно: как минимум, 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - добавила представительница.
Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".
Напомним, вечером 21 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что HIMARS попал по полигону россиян в Херсонской области и ликвидировал около 60 оккупантов.
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Давно писал, что надо бить в растяжку - сначала по цели, а потом (после паузы) по следственной группе....
П.С.
Пишут, что орки группировались для похода в столовую. Так может лучше по столовой бахнуть ?
Нечутливі вони до втрат.
В баню попал реактивный снаряд
це радує