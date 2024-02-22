РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4302 посетителя онлайн
Новости Война
4 847 12
ликвидация (3117) Херсонщина (4381) Гуменюк (577)

Удар по полигону россиян на Херсонщине: Силы обороны подтвердили ликвидацию около 60 оккупантов

himars

Силы обороны Юга подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.

Смотрите также: Момент удара HIMARS по полигону россиян на временно оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.

"Работа была проведена достаточно результативно: как минимум, 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - добавила представительница.

Читайте также: Количество брошенной тяжелой техники РФ на Олешковской трассе просматривается даже из космоса, - ОК "Південь"

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Напомним, вечером 21 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что HIMARS попал по полигону россиян в Херсонской области и ликвидировал около 60 оккупантов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Пишут, что третий удар был по следственной группе, которая приехала протоколировать фарш...
Давно писал, что надо бить в растяжку - сначала по цели, а потом (после паузы) по следственной группе....
П.С.
Пишут, что орки группировались для похода в столовую. Так может лучше по столовой бахнуть ?
показать весь комментарий
22.02.2024 09:22
+6
Рс.ня вже відзвітувала про 68 хАроших
показать весь комментарий
22.02.2024 09:28
+4
хороший кацап - дохлий кацап!
показать весь комментарий
22.02.2024 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Никогда такого не было, и вот опять"...
показать весь комментарий
22.02.2024 09:17 Ответить
Пишут, что третий удар был по следственной группе, которая приехала протоколировать фарш...
Давно писал, что надо бить в растяжку - сначала по цели, а потом (после паузы) по следственной группе....
П.С.
Пишут, что орки группировались для похода в столовую. Так может лучше по столовой бахнуть ?
показать весь комментарий
22.02.2024 09:22 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
показать весь комментарий
22.02.2024 09:28 Ответить
Рс.ня вже відзвітувала про 68 хАроших
показать весь комментарий
22.02.2024 09:28 Ответить
Це інші
показать весь комментарий
22.02.2024 12:21 Ответить
І що, курва, характерно, такого розпачу і резонансу, як у нас по Запоріжжю, в російському суспільстві не буде.
Нечутливі вони до втрат.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:36 Ответить
А хто згадує про Запоріжжя ? Винних нема.
показать весь комментарий
22.02.2024 11:11 Ответить
Радость то какая, вєрнуцца рєбята за парти.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:50 Ответить
Голые орки по небу летят
В баню попал реактивный снаряд
показать весь комментарий
22.02.2024 10:58 Ответить
Cкоріше "Куски голых орков по небу летят".
показать весь комментарий
22.02.2024 11:40 Ответить
Там не куски,а в дірочку
показать весь комментарий
22.02.2024 12:23 Ответить
І знову кацапи всім скопом поперлися до пекла ,
це радує
показать весь комментарий
22.02.2024 11:43 Ответить
 
 