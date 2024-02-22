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Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко
В законопроект о мобилизации №10449 народные депутаты подали более 4 тысяч поправок.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.
"К законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", - отметил парламентарий.
21 февраля 2024 года истек срок подачи депутатских поправок и предложений ко второму чтению соответствующего проекта закона.
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Що ж, поставлене завдання повністю зупинити мобілізаційний процес. Очікувано.
Мабуть, нові норми мали щось покращити, але заборонено.
Далі будуть ловити тільки бідних та хворих.
Щоб вигравати не-м'ясом, треба мати потужний ВПК. Але це питання не до ТЦК.
Але іноді буває, що сильна жадібність спонукає захищати своє.
Тобто, за звичайоню логiкою має так бути. А за армiйською- оцих колишнiх ухилянтiв з тилу знiмуть i поставлять посадки утримувати пiд Авдiiвку. Бо є наказ, є командир- дуболом, i ще є закон 8271 вiд Залужного (вiд 5 рокiв без права пом'якшення).
Під час війни "музику" мають замовляти збройні сили і міноборони, а парламент просто виконувати технічну процедуру.
Наприклад, коли американці в Лос-Аламосі створювали першу в світі атомну бомбу, то Манхетенському проекту рішенням уряду були передані ВСІ запаси платини (потрібної для виробництва обладнання) в американській скарбниці, і повернуто русло кількох річок (для охолодження реакторів) - і ніхто з цим місяцями не зволікав (вистачило лише листа Ейнштейна, Бора та інших провідних фізиків Рузвельту, що Гітлер наближається до створення власної атомної бомби).
..тепер нехай депутани не виходять із зали засідань, допоки усі правки не розглянуть, у нас війна, часу на кофЄ нема, у Зєлі же монобільшість - нехай продемонструє, скільки там не вистачає до реальних 226..
може окрім Найвеличнівшивого, через пару місяців, з"ясується, що у нас і моноблошинство вжЕ з сумнівною легітимністю.. і ніякий кабмін?
Але якщо таке діло, цих придурків потрібно там зачинити і невипускати поки не приймуть!
Закон, на часі!
Даний закон містить 84 сторінки, тож в середньому пропонується на кожну сторінку по 50 правок! Депутати офонаріли? Там кожне друге слово пропонується замінити чи що? Навіщо пропонувати по десятку разів одні й ті самі зміни? Це вони так виконують завдання російської розвідки щодо саботажу?
До прийнятності чи неприйнятності статей такого закону має бути один підхід: закон має максимально сприяти перемозі над московщиною в найкоротші терміни! Все інше зайве.
А щодо мобілізації, то в наших умовах вона має бути максимальною (в тій кількості, яку Україна разом з союзниками здатна озброїти, екіпірувати та навчити).
На жаль, московщина не бантустан зі списами і луками, армію якого можна повністю знищити кількома десятками "максимів" (аби лише набоїв вистачило). Але в нашому випадку така технологічна перевага в принципі є недосяжною, тому без переваги чисельної (а для неї й потрібна мобілізація) нічого не вийде. І країні, народу треба казати сувору правду.
Щодо "контрактників-маргіналів". Ви мабуть наслухалися москальських пропагандонів про добровольців-контрактників. А механізм там доволі простий: тебе мобілізували чи призвали і перед тобою є альтернатива: або залишити все як є, або підписати контакт. В обох випадках на війну ти підеш, а ось матеріальна винагорода або компенсація (якщо вб'ють чи покалічать) будуть зовсім різні.
В нашому випадку я повністю згоден з висловлюванням деяких наших військових в ЗМІ, що це така війна, яка зачепить всіх без винятку і всі рано чи пізно на ній опиняться. І з цією перспективою треба змиритися та хіба що остервеніти та озлобитися на тих, хто цю війну розпочав і тим поставив нас в такі умови.
украiнських законiв не вiдповiдають Основному Закону!!!
А вони про якись правкi💩