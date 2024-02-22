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Новости мобилизации
11 071 97
законопроект (3202) поправки (102) мобилизация (2601) Костенко Роман (163)

Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

вр

В законопроект о мобилизации №10449 народные депутаты подали более 4 тысяч поправок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу", - отметил парламентарий.

21 февраля 2024 года истек срок подачи депутатских поправок и предложений ко второму чтению соответствующего проекта закона.

Читайте также: Принятие в феврале законопроекта о мобилизации маловероятно, - "слуга народа" Вениславский
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Топ комментарии
+28
Нагадує "антиколомойський" закон.
Що ж, поставлене завдання повністю зупинити мобілізаційний процес. Очікувано.
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22.02.2024 09:33
+21
Шановний,ви дуже агресивний.Ніхто з рідні в НКВД не "працював" свого часу?
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22.02.2024 09:45
+14
з них 3999 безумна?
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22.02.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
з них 3999 безумна?
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22.02.2024 09:32 Ответить
Вони дуже бояться демобілізації військових, тому й стільки цих правок.
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22.02.2024 09:54 Ответить
А їх ніхто і не демобілізує. Як ви це собі представляєте , 250-350 тис уже загартованих бійців демобілізувати, і замінити ким, тими що в бусики пакують? Тоді відразу здача мінімум половини України на другий день. Два роки набирають, і набирають нових, а ті що перші пішли додому не вертаються , де всі ці солдати? Ясно що багато вбили, ранили, але цифра до двох мільйонів доходить. Ми щось не знаємо?.,... Просто потрібно що би кожен мєнт ,тецкашник... відслужив на передку мінімум рік , тоді ніяка мобілізація не потрібна.
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22.02.2024 10:22 Ответить
Тi, що в бусики пакують, то взагалi здебiльшого не вiйсковi, а мусорня перевдягнена та подiбний непотреб, люстрований пiсля Майдану. По рожах i по поведiнцi видно.
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22.02.2024 10:35 Ответить
То це ясно , я не кажу що це військові, це ухилянти номер 1 перевдягнені у військову форму, і ********* ЗСУ, хоча до них ніякого відношення не мають.
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22.02.2024 12:49 Ответить
Нагадує "антиколомойський" закон.
Що ж, поставлене завдання повністю зупинити мобілізаційний процес. Очікувано.
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22.02.2024 09:33 Ответить
Маячня. Чому він зупиниться без цього закону? Хіба закон, що діє зараз, вже відмінений? Чим він поганий?
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22.02.2024 10:28 Ответить
Військові кажуть, що в поточному вигляді мобілізація провальна.
Мабуть, нові норми мали щось покращити, але заборонено.
Далі будуть ловити тільки бідних та хворих.
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22.02.2024 10:30 Ответить
Чому провальна? Що в ньому не так? Загородзагонів та штрафбатів не передбачено? Чи ти справді віриш, що ми можемо виграти війну м"ясом у країни, в якої того м"яса в кілька разів більше?
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22.02.2024 10:39 Ответить
Місцевий наш військовий, який з 2104 воює і зараз веде блог, каже, що поповнення сьогодні - не набагато краще за російських алкашів. А от в тилу тим часом багато тисяч добре підготованих співробітників різних охоронних агентств.
Щоб вигравати не-м'ясом, треба мати потужний ВПК. Але це питання не до ТЦК.
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22.02.2024 10:50 Ответить
Ви серйозно вірите, що новий закон щось змінить? Старий не гірший - просто він не виконується належним чином, плюс корупція. З новим буде те саме точно, тільки воєнкоми замість віл в Іспанії, будуть купувати острови та палаци. І замість відкупатися один раз, вони хочуть ввести абонемент - "Продлєвать будєтє?". От і вся різниця.
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22.02.2024 10:56 Ответить
Можливо.
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22.02.2024 10:58 Ответить
Абсолютно вірно. Та ще плюс те, що за новим законом злиденна чернь стане ще більше безправною і гарантовано приреченою або на загибель на фронті або на голодну смерть в тилу. Новий закон абсолютно не про перемогу, ні. Він про знищення українців.
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22.02.2024 11:01 Ответить
Новий закон покращить якість поповнення? Швидше, навпаки. Хіба в ньому є щось про охоронні агенства, б/у мусорів та інших силовиків? А зараз хто забороняє їх мобілізовувати?
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22.02.2024 10:56 Ответить
Тоді нащо взагалі робити новий закон, якщо він нічого не покращує?
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22.02.2024 10:59 Ответить
Щоб знищити українців. Навіщо вони новим хазяям українських земель?
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22.02.2024 11:02 Ответить
Щось кацапиною пахнУло... Скажить "Паленыца"
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22.02.2024 14:33 Ответить
Ти і досі не прозріло?
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22.02.2024 15:10 Ответить
Я вам вже написав - збільшення хабарів та перевод їх на абонементний (раз на 6 місяців) режим. Вже зараз такса збільшилася в 3 рази, наскільки я чув. До десь 20к. Плюс можливість арештовувати рахунки та накладати штрафи на майно (якщо не заплатиш штраф в 51 к. А якщо заплатиш, за місяць буде штраф вже 150к. І т.д.). А потім твій борг по штрафу можна продатт якійсь конторці з вибивання боргів. Які продадуть твою квартиру за копійки кому треба. Це все виключно для цього. Якби цікавили справді нові люди в армії, то закон би акцентували на гарантіях цим людям, мотивацію тощо. А так це просто для збивання бабла. Почитайте уважно текст закону.
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22.02.2024 11:08 Ответить
Тоді питання до тих, хто такий текст писав, щоб його потім правками засипати. Одразу без цієї дичини не можна? Схоже на гру "хороший коп - поганий коп".
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22.02.2024 11:15 Ответить
О, а це вже інше питання. Влада та МО хочуть якомога більше бабла збивати, бо відкати йдуть їм, тому пропонують і дати повну владу воєнкомам зразу оголошувати ухилянтів винними і арештовувати все майно, арештовувати квартири тощо. Але навіть влада розуміє, що це занадто і вдаряє по рейтингу. Тому намагається якось пом'якшити текст, зберігши по максимуму побори з "ухилянтів". Ну і депутати деякі теж задумуються про свої рейтинги в роблять правки, щоб потім казати - "Я був проти, навіть он дивіться, які правки вніс". От і все. Зараз просто балансують закон так, щоб поменше рейтинги впали, але й бабло на карман падало.
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22.02.2024 11:25 Ответить
Чомусь все, що відбувається "єстєствєнно, само собой" йде на користь москві.
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22.02.2024 11:30 Ответить
А коли тупість та жадібність йшли на користь державі, а не ворогу?
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22.02.2024 11:35 Ответить
Майже ніколи.
Але іноді буває, що сильна жадібність спонукає захищати своє.
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22.02.2024 11:37 Ответить
"Своє" - це про довгу перспективу. А у нас зараз "врємєнщікі", які розуміють, що після перемоги, швидше за все, вони у корита більше не будуть. Тому і намагаються зараз накрасти по максимуму і за можливості відтягнути кінець війни. Я ще у 22му писав, що не може бути швидкої перемоги у нації, чиї лідери не зацікавлені в перемозі, а їм краще каламутна водичка війни. Так що в цьому плані - ви праві. Наша влада затягує війну. Не знаю, чм за замовленням *****, чи просто через особисту вигоду, але так.
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22.02.2024 11:45 Ответить
А як її можна закінчити швидко?
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22.02.2024 15:11 Ответить
Вже ніяк.
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22.02.2024 15:27 Ответить
Хоча б не здавати так тупо території
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25.02.2024 21:53 Ответить
В любому випадку ловлять бідніших і хворих.Закон і нічого би не змінив.
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22.02.2024 10:39 Ответить
Новi норми мали допомогти витягнути з хат тих, хто з початку вiйни сидить вдома на удальонцi, не воює, i не платить податки. Не ходить там, де виписують i не вiдчиняє дверi незнайомим бугям у пiкселi. Багато таких. Але щоб те зробити, треба дуже сильно покласти болт на Конституцiю, а ми у європку ж йдемо, там таке не зацiнять.
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22.02.2024 10:41 Ответить
І хто ж такий "розумний" ті норми туди вписав, щоб потім "героїчно" виправляти їх тисячами правок?
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22.02.2024 10:47 Ответить
Той, хто подавав- кабмiн.
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22.02.2024 11:14 Ответить
Є конкретні люди, які цей закон розробляли. Мабуть, по квоті "слуг" в Кабмін зайшли.
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22.02.2024 11:17 Ответить
Можливо потрібно мобілізувати всіх на спецобліку, щоб мобілізація була справедливою
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25.02.2024 21:46 Ответить
А що новий закон дасть, якщо ти і такі як ти не виходять з дому і посилають жінку в магазин за продуктами?
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22.02.2024 12:25 Ответить
Кому ж, як не вам, знати.
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22.02.2024 12:33 Ответить
До закону о землі також було безліч правок і що? Земля прекрасно йде з молотка, набиває комусь кишені грошима, а фермери воюють.
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22.02.2024 09:38 Ответить
Для країни погано, для ухилятників радість. А взагалі надто у цій ВР багато популістів -опозиціонерів, які вносять таку кількість правок. Піар та боротьба за виборців.
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22.02.2024 09:38 Ответить
А коли будуть вибори?
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22.02.2024 09:42 Ответить
Готуй сани влітку" (с). А боротьба за голоси триває завжди незалежно коли будуть вибори. Особливо це видно в опозиції.
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22.02.2024 09:47 Ответить
кугут, що вивалився із ОПояйця, скажи чому чим свіжіша реєстрація тим беззаперечніше стверджування?
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22.02.2024 11:04 Ответить
Ніхто голоси давно не рахує, якщо є можливість самим намалювати
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25.02.2024 21:55 Ответить
Так більшість правок там від команд зе і йулі. Чи я помиляюсь?
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22.02.2024 09:53 Ответить
Яка до дідька радість? Як пакували в буси так і пакують!
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22.02.2024 09:54 Ответить
Ну зараз вони це роблять незаконно, а потiм доводиться гаяти час на судовi розборки, звiльняти тих викрадачiв людей, що засвiтились на вiдео, брехати що то не нашi. А новий закон це все має узаконити.
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22.02.2024 10:47 Ответить
Узаконити викрадання людей?
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22.02.2024 10:58 Ответить
Нажаль, так, намагаються, судячи з тексту того законопроекту. Там вони матимуть право зупиняти, перевiряти, доставляти як баранiв до ТЦК, без згоди i акту про затримання.
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22.02.2024 11:11 Ответить
А може надто багато популістів провладної партії? Провалили вже все геть все. На останок ще мобілізація теж успішно провалиться і можуть вмивати руці - оманські домовленості виконані
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22.02.2024 09:54 Ответить
ти чому на сайтах коменти строчиш, а не російські окопи штурмуєш, не-ухилянтик ти наш?
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22.02.2024 12:27 Ответить
Я хоч це не приховую на відміну від диванних патріотів, що зависаюсь роками на цьому сайті.)
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22.02.2024 12:33 Ответить
Є діючий закон, виконуйте, створюйте ВІЙСЬКОВМЙ суд (трибунал), ВІЙСЬКОВУ прокуратури, ВІЙСЬКОВУ поліцію, саджайте за грати по ДІЮЧОМУ ККУ на 5-10 років дезертирів, дезертирів десятки тисяч - тьотки судді посадили, всупереч закону, 10 чоловік, з них 8 умовно. Саджайте ухилянтів на 5-10 років, заставте місцеву адміністрацію і т.з. поліцію працювати і приводити мобресурс в ТЦК. Ні? Тоді всі шашличники і шаурмісти всерівно будуть в армії, тільки москальській і хочу-нехочу штурмувати Берлін. Цінуйте свою державу, бо в чужій вас питати ні про що не будуть....
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22.02.2024 09:42 Ответить
Шановний,ви дуже агресивний.Ніхто з рідні в НКВД не "працював" свого часу?
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22.02.2024 09:45 Ответить
Не факт, що зараз цей "шановний" там не працює. Просто назва інша.
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22.02.2024 10:02 Ответить
Вибачте, але, при моєму повному несприйнятті методів НКВС до 2-ї світової війни, мушу визнавати, що без сталінської репресивної системи (з демонстративними розстрілами за дуже спрощеною судовою процедурою, штрафбатами, загороджувальними загонами, репресіями щодо родин тощо) гітлеризм совєти навряд чи перемогли б. Знаєте, в 41-му році в полон потрапили з півтора мільйона совєтських військовослужбовців, тобто по суті переважна частина кадрової армії, яка зустріла напад 22 червня). А потім почалися дуже жорсткі заходи, і люди опинилися між молотом і ковадлом, між сталінською і гітлерівською системами. І сталінська стала меншим злом. Нам зараз доводиться воювати з тоталітарною державою, а, як відомо, щоб перемогти дракона, самому треба стати драконом.
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22.02.2024 12:46 Ответить
Нажаль, так.
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22.02.2024 14:42 Ответить
Берлин? Может Варшаву сначала?
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22.02.2024 09:55 Ответить
Мільйони посадиш? І десятки тисяч є тих.хто тікає.
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22.02.2024 10:41 Ответить
Парламентська більшість "Слуг народу" отримала чіткі інструкції на затягування прийняття нового варіанту закону про мобілізацію. /timeze2019.blogspot.com/
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22.02.2024 09:44 Ответить
це було зрозуміло з самого початку .. добивайте тих що ще воюють .. а ми будемо тягати кота за хвіст по залу ...
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22.02.2024 10:02 Ответить
Нi, просто дуже очкували коли знiмали Залужного, тому цей закон викатили якраз тодi, щоб нарiд запугати та вiдволiкти. А коли вже зняли, то тепер не знають що з цим законом робити.
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22.02.2024 10:53 Ответить
А хто відповість за зрив мобілізації ? головна відповідальність лягає на "найвеличнішого" і за те що без будь якого аналізу звільнив всіх воєнкомів що тільки ускладнив мобілізацію ,далі звільненя Залужного і всієї його команди що би що ? невже так лякав рейтинг генерала ,ну а тепер виродки з СН народу три місяці приймають закон про мобіліцзацію і ще будуть не один місяць ,таке враження що там вороги чи дибіли.
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22.02.2024 09:56 Ответить
Зелені гниди спеціально затягують, а кацапи не чекають, сунуть кожен день з новою силою(
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22.02.2024 09:57 Ответить
Бляха, та де ви беретеся такі... Новий закон по факту, крім збільшення хабарів та перевод їх у ранг абонементу замість одноразового, нічого не міняє. Як не виконується нормально нинішній закон, так і не виконуватиметься новий. За відкос - так само братимуть хабарі, тільки більші і раз на півроку. А тих, у кого грошей немає - і зараз пакують в бусики, і по новому пакуватимуть.
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22.02.2024 11:02 Ответить
Думаєш за кордоном комусь потрібен всратий переляканий дибіл?)
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22.02.2024 10:18 Ответить
В ЗСУ такий бiльш потрiбний за твоєю "логiкою" ?
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22.02.2024 10:56 Ответить
В ЗСУ роботу знайдуть для кожного. Чи може російськомовні цапи думають, що вони привели війну в Україну, а тепер, бачте, у ніх плоскостопіє, оні очєнь утончьонной натури, і їх це не стосується.
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22.02.2024 13:41 Ответить
Можна привести маньяка у хiрургiю, дати йому скальпель, i сказати, що знайшли йому роботу. Поставити "галочку" у план. А те, що вiн уcих порiже, то хай iншi розгрiбають те лайно. А ми свiй план виконали.
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22.02.2024 14:04 Ответить
В тебе складнощі з асоціативним мисленням і логікою. Я, навпаки, говорю піти назустріч переляканим ухилянтам, і забезпечити їх некваліфікованою роботою якнайдалі від фронту. А мотивованих, навчених, сильних і здорових ще більше мотивувати фінансово і юридично чіткими строками ротації.
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22.02.2024 14:43 Ответить
Нажаль, армiя i звичайна логiка то завжди були двi несумiснi речi. Це я кажу як нащадок вiйcькових у *** зна якому поколiннi. В мене усi воювали- батько, дiд, прадiд ще за царя. I я так бачу, що й менi доведеться такими темпами.

Тобто, за звичайоню логiкою має так бути. А за армiйською- оцих колишнiх ухилянтiв з тилу знiмуть i поставлять посадки утримувати пiд Авдiiвку. Бо є наказ, є командир- дуболом, i ще є закон 8271 вiд Залужного (вiд 5 рокiв без права пом'якшення).
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22.02.2024 22:00 Ответить
Аааааа, то це "російськомовні кацапи" на закарпатті побили жінку з дитиною? У вас або з логікою проблеми, або ви і є той самий кацап
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22.02.2024 14:38 Ответить
Я про російськомовних, які з російськомовними ніками строчать українською проти будь-якої мобілізації, бо росія їм не ворог. До чого тут п'яний натовп селянок на Закарпатті?
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22.02.2024 14:51 Ответить
О да, нафронтники так и хотят, что бы поскорее ухилянтам начали блокировать банковские счета. Но не переживайте за них, деньги с карт они уже поснимали. Так что блокуй, не блокуй, всё равно получишь ...
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22.02.2024 10:00 Ответить
Там ще є iнший закон: не прийшов по електроннiй повiсцi- штраф 200к. Не сплатив- ставлять "на лiчильник", а далi за рiшенням суду в хату потрапить виконавець описувати майно, а за ним i воєнком просочиться. Так що ухилянтам не варто розслабляти паляницi.
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22.02.2024 11:00 Ответить
Такое дело даже студент первокурсник с юрфака типа нашего зебила выиграет с закрытыми глазами. Где написано, что у человека должен быть смартфон с инетом? Знаю людей, что с кнопочными телефонами до сих пор ходят и они далеко не пенсы. Ну или пусть обеспечат всех военнообязанных последней моделью ипхоне с инетом безлимитным
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22.02.2024 11:21 Ответить
Та на cуддiв якраз мало надiї, з нашим "телефонним правом" як у кацапiв, є надiя що найбiльш дикi норми все ж не приймуть, бо заочкують.
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22.02.2024 11:31 Ответить
Считается, что нормальное количество правок это не больше 20% от основного документа. Если же количество правок превышает основной документ более 20 % тогда необходимо не корректировать, а готовить новый документ. Здесь же количество правок по объему превышает в десяток раз больше основного документа. Возникает естественный вопрос, кто так безграмотно готовил основной документ, по безграмотности или умышленно, чтобы затянуть время, дать время Путину для подготовки нового наступления. В данном случае уже пора, как минимум выразить недоверие всем тем, кто готовил этот законопроект.
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22.02.2024 10:02 Ответить
Так его не "готовили",а взяли уже готовым.Перевели через Гугл Транслейт практически 1 к 1.
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22.02.2024 10:12 Ответить
Те, що Ви написали, справедливо, коли кількість правок більша за 20, а не АБСУРДНА. Тут же вже подали 4 тис. правок документа, який має 84 сторінки. Там що пропонується замінити кожне друге слово? Видається, що має місце просто спам (з повторенням по суті тих самих правок по надцять разів), щоб процедурно поховати документ. А це явний саботаж!
Під час війни "музику" мають замовляти збройні сили і міноборони, а парламент просто виконувати технічну процедуру.
Наприклад, коли американці в Лос-Аламосі створювали першу в світі атомну бомбу, то Манхетенському проекту рішенням уряду були передані ВСІ запаси платини (потрібної для виробництва обладнання) в американській скарбниці, і повернуто русло кількох річок (для охолодження реакторів) - і ніхто з цим місяцями не зволікав (вистачило лише листа Ейнштейна, Бора та інших провідних фізиків Рузвельту, що Гітлер наближається до створення власної атомної бомби).
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22.02.2024 15:06 Ответить
Своєчасне прийняття Закону має велике значення для оборони від ворога і навіть може вплинути на ухвалення допомоги США. Ворог це розуміє і тому спамить поправками, щоб затягнути час і користується цим для наступу. Де він той зелений турборежим, щоб перемолоти ці правки. Не можна зволікати з Законом, по допомогу дадуть якщо країна може мобілізувати людські ресурси, коли буде кого озброювати на американські гроші
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22.02.2024 10:04 Ответить
Не нужен этот,о нем заговорили для видимости работы
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22.02.2024 11:38 Ответить
Не паплюжте слово ВОЇН. Воїн-той, хто воює, а не сидить у теплому кабінеті і одягнений у хакі
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22.02.2024 10:34 Ответить
..ок
..тепер нехай депутани не виходять із зали засідань, допоки усі правки не розглянуть, у нас війна, часу на кофЄ нема, у Зєлі же монобільшість - нехай продемонструє, скільки там не вистачає до реальних 226..
може окрім Найвеличнівшивого, через пару місяців, з"ясується, що у нас і моноблошинство вжЕ з сумнівною легітимністю.. і ніякий кабмін?
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22.02.2024 10:47 Ответить
Це означає, що в ВР ще купа зрадників, які закидали закон спамом!
Але якщо таке діло, цих придурків потрібно там зачинити і невипускати поки не приймуть!
Закон, на часі!
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22.02.2024 11:30 Ответить
До того закону, наскрізь антиконституційного і порушуючого Конвенцію про права людини, 4000 правок доволі мала цифра.
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22.02.2024 11:35 Ответить
Цей закон не має ніякого смислу.Єдина його ціль дати імунітет від мобілізації хорошим,правильним людям!!!Оголошується війна,якої нема і всі дружно ******** захищати країну!!!Міністерства,чиновників,депутатів під сраку на фронт до закінчення війни.Все просто по конституції!!!
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22.02.2024 11:35 Ответить
Війна не найкращий час для гри в політику, популізму і доведення суспільству хто "краще дбає про народ". Панове депутати, залиште все це до мирних часів.
Даний закон містить 84 сторінки, тож в середньому пропонується на кожну сторінку по 50 правок! Депутати офонаріли? Там кожне друге слово пропонується замінити чи що? Навіщо пропонувати по десятку разів одні й ті самі зміни? Це вони так виконують завдання російської розвідки щодо саботажу?
До прийнятності чи неприйнятності статей такого закону має бути один підхід: закон має максимально сприяти перемозі над московщиною в найкоротші терміни! Все інше зайве.
А щодо мобілізації, то в наших умовах вона має бути максимальною (в тій кількості, яку Україна разом з союзниками здатна озброїти, екіпірувати та навчити).
На жаль, московщина не бантустан зі списами і луками, армію якого можна повністю знищити кількома десятками "максимів" (аби лише набоїв вистачило). Але в нашому випадку така технологічна перевага в принципі є недосяжною, тому без переваги чисельної (а для неї й потрібна мобілізація) нічого не вийде. І країні, народу треба казати сувору правду.
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22.02.2024 12:08 Ответить
Ви таку маячню зараз порете,що на голову не лізе."Чисельна перевага" над ким?Там, поки що, контрактники-маргинали воюють і мобілізації,як такої,ще і близько не було.Завтра психований дід поставе під АК 2-3 млн і вони просто натовпом задавлять.
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22.02.2024 13:02 Ответить
Він вже поставив в стрій приблизно 1 млн., якщо б було просто поставити згадані Вами ще 2-3 млн., не сумнівайтеся, вони б вже воювали. Їх теж треба чимось озброїти, екіпірувати, сяк-так навчити. Так що не все так просто і на болотах... На фронті вже були помічені російські танки Т-55 (розробка 1949 р. по суті "тридцятьчетвірка" з трохи іншою баштою), яких в СРСР зняли з озброєння десь в кінці 60-х минулого століття. Якщо б справа була лише в потенційній можливості когось мобілізувати, то гітлерівська Німеччина з 90-мільйонним населенням не повинна була б дійти до Сталінграда і Кавказа (бо в СРСР було населення 200-мільйонне). Крім всього іншого, саме американський ленд-ліз допоміг тоді озброїти відмобілізовану червону армію (без нього, цілком ймовірно, німці дійшли б ідо Уралу). Я про це і написав, що проблема має вирішуватися в комплексі: досягнення технічної (насичення військ зброєю), технологічної (біль точне, більш далекобійне і більш потужне озброєння) і чисельної (з переліченого в двох перших позиціях хтось має стріляти) переваги.
Щодо "контрактників-маргіналів". Ви мабуть наслухалися москальських пропагандонів про добровольців-контрактників. А механізм там доволі простий: тебе мобілізували чи призвали і перед тобою є альтернатива: або залишити все як є, або підписати контакт. В обох випадках на війну ти підеш, а ось матеріальна винагорода або компенсація (якщо вб'ють чи покалічать) будуть зовсім різні.
В нашому випадку я повністю згоден з висловлюванням деяких наших військових в ЗМІ, що це така війна, яка зачепить всіх без винятку і всі рано чи пізно на ній опиняться. І з цією перспективою треба змиритися та хіба що остервеніти та озлобитися на тих, хто цю війну розпочав і тим поставив нас в такі умови.
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22.02.2024 14:51 Ответить
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22.02.2024 12:33 Ответить
Сделайте сорок тысяч поправок, тогда люди точно махнут рукой и даже вникать не будут.
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22.02.2024 14:03 Ответить
Справа в тому що це дійсно лайнозакон і він ніяк не вирішить проблеми на фронті і аж ніяк не забезпечить підкріплення і демобілізацію досвідчених солдат. Тільки дуже наївні або в ті, кому відбило все на війні (кажу це без лайки тільки з жалем) можуть сподіватися на цей новий закон.
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22.02.2024 15:58 Ответить
Як все харашо починалось. Написали зелені Закон, вирішили спихнути на Генерала. Друган Костенка Умеров скликав преску, витягнув Генерала, а сам здриснув. Потім переписав, а друган піднесено говорить, закону потрібні правки. Знову тягнуть осла за хвоста.
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22.02.2024 20:04 Ответить
насипайте ше! малавато будєт!
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22.02.2024 21:09 Ответить
Да по х#ю цi правкi, якщо , як стверджують рiзнi юристи, правознавцi - то загалом 95 %
украiнських законiв не вiдповiдають Основному Закону!!!
А вони про якись правкi💩
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23.02.2024 08:28 Ответить
 
 