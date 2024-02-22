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беженцы (1605) Молдова (1831) поджог (1025)

В Молдове задержаны трое мужчин, подозреваемых в поджоге авто беженцев из Украины

молдова

Трое мужчин подозреваются в поджоге автомобилей граждан Украины и ворот центра временного размещения беженцев.

Об этом сообщил Генеральный инспектор полиции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Задержанные в возрасте 35, 38 и 40 лет родом из молдавской деревни Конгаз. По информации правоохранительных органов, они подожгли дверь гостиницы в Вулканештском районе и ворота центра размещения беженцев. Кроме этого, они подожгли два автомобиля, принадлежащих беженцам из Украины.

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Во ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банки с легковоспламеняющимися веществами, емкости с краской и маски.
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Топ комментарии
+14
Може це жінки з дітьми? Може в них нема куди вертатися? Якщо в тебе є житло, то поділись ним, а тоді може і оцю дурню не будешь нести
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22.02.2024 09:47
+13
Гагаузско-болгарское село ориентированного на РФ Автономного образования Гагаузия... К сожалению, гагаузы считали, что с февраля 2022 года Приднестровье, Гагаузия и Молдова станут единой Молдавией в составе РФ
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22.02.2024 09:42
+5
ви.лядок, мабуть ти із ОПи препізедента та танцюєш під 7:40 у відділі статистики?
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22.02.2024 10:09
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Цим всім халявщикам - нашим біженцям треба вертатися вже додому та працювати на країну, а не напрягати своєю присутністю жителів інших країн, бо це невдоволення громадян своїх країн має політичний наслідок і тоді впливає на допомогу людям і військовим які в Україні з тих країн
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22.02.2024 09:40 Ответить
Може це жінки з дітьми? Може в них нема куди вертатися? Якщо в тебе є житло, то поділись ним, а тоді може і оцю дурню не будешь нести
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22.02.2024 09:47 Ответить
Яка маніпуляція. Жінки і діти з західної і центральної України, яких там більшість
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22.02.2024 09:55 Ответить
ви.лядок, мабуть ти із ОПи препізедента та танцюєш під 7:40 у відділі статистики?
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22.02.2024 10:09 Ответить
які звірі вас виховували і на яких помийках?
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22.02.2024 10:19 Ответить
не кожній кончіті як ти так пофортунило із домівкою дятлів.
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22.02.2024 10:36 Ответить
гнида, ты жил с беженцами? На сто человек одна семья укромовная. Остальные - Харьковская, Херсонская, Донецкая области.
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22.02.2024 10:40 Ответить
а друню маніпулятивну пишите ви. ви напевно і є той халявщик, який зажди звик жити за рахунок інших, а тут ще й такий привід є - війна)
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22.02.2024 09:56 Ответить
В тебе будинок цілий ? Жити в ньому можна ? Орки твоє місто кожного дня і ночі не обстрілюють ? То живи і радій кожному дню , а не неси маячню . Чи може роботу цим бідолагам запропонуєш , щоб піднімали економіку ? Дітей їхніх влаштуєш в школу і садочок ?
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22.02.2024 10:27 Ответить
Гагаузско-болгарское село ориентированного на РФ Автономного образования Гагаузия... К сожалению, гагаузы считали, что с февраля 2022 года Приднестровье, Гагаузия и Молдова станут единой Молдавией в составе РФ
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22.02.2024 09:42 Ответить
Все розуміємо та не оправдовуйтесь, тільки в нашій країні 73% клінічних ідіотів, що привели до необмеженої влади лідора балдибілдерства.
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22.02.2024 10:07 Ответить
ЭТО ГАГАУЗЫ БЕЗРАБОТНЫЕ !!!
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22.02.2024 10:18 Ответить
В этих районах Молдовы тоже все не так просто. Там живут мои сестры. Как они рассказывают были выборы местные и кучка проплаченных ****** уроды угрожаюд людям если не так проголосуют. По выходу из пунктов голосования требуют показать фото бюлетеней. Эти ********** твари проникли везде. Уверяю вас в основном гагаузы и болгары за Украину и хорошо относятся к беженцам. Но деятельность ********** тварей осень заметна. Но меня не это беспокоит а то что до сих пор ловят в Одессе наводчиков для ********** ракет и им обявляют пидозру и почему-то не судят их.
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22.02.2024 12:23 Ответить
Дуже сумніваюся в "спонтанності" дій цих молодчіків. Треба вияснити хто замовник.

Ємоційно людина може там плюнути в машину, жбурнути камінь чи там пнути, і то якщо п'яна.

А группа осіб, та ще й підпали. То заказ чийсь.
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22.02.2024 12:30 Ответить
Согласен на все сто. Заказчики местные упыри которые дорвались до корыта. Алкашне достаточно дать на пару пузырей и они готовы сделать любую гадость.
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22.02.2024 12:53 Ответить
 
 