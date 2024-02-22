В Молдове задержаны трое мужчин, подозреваемых в поджоге авто беженцев из Украины
Трое мужчин подозреваются в поджоге автомобилей граждан Украины и ворот центра временного размещения беженцев.
Об этом сообщил Генеральный инспектор полиции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Задержанные в возрасте 35, 38 и 40 лет родом из молдавской деревни Конгаз. По информации правоохранительных органов, они подожгли дверь гостиницы в Вулканештском районе и ворота центра размещения беженцев. Кроме этого, они подожгли два автомобиля, принадлежащих беженцам из Украины.
Во ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банки с легковоспламеняющимися веществами, емкости с краской и маски.
Топ комментарии
+14 terrikon
показать весь комментарий22.02.2024 09:47
+13 ruslan samotei
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+5 Ig Shu
показать весь комментарий22.02.2024 10:09
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Ємоційно людина може там плюнути в машину, жбурнути камінь чи там пнути, і то якщо п'яна.
А группа осіб, та ще й підпали. То заказ чийсь.