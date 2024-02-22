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Новости Война
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Николаевская область (2059) СБУ (19456)

Шпионил за кораблями ВСУ возле Николаевского порта: СБУ задержала информатора оккупантов

сбу

На Николаевщине задержан российский агент, собиравший данные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Врага интересовали военные корабли ВСУ и направления их перемещения по морским и речным маршрутам.

"Также фигуранта интересовали координаты сухопутных подразделений украинских защитников, в том числе, - вовлеченных в боевые операции на левобережье Херсонской области. Развединформация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-дроновых атак на прифронтовую часть юга Украины", - говорится в сообщении.

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Российский информатор был разоблачен СБУ на начальном этапе его разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило обезопасить места дислокации подразделений ВСУ, а также задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его в его доме.

"Вражеским приспешником оказался местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих неоднократных сообщений в поддержку агрессивной войны против Украины.

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После отработки вражеских задач фигурант "отчитывался" в мессенджере представителю одной из российских спецслужб. Во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательной деятельности в пользу страны-агрессора", - рассказали в Службе безопасности.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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Сподіваюсь, СБУ попрацює від нього на користь Україні.
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22.02.2024 09:46 Ответить
Два дні кричали про поляка, який нацепив плакат на свій трактор із закликом пуйла навести в нас порядок. Тут свої кожного дня допомагають ворогу "навести" тут порядок. Скеровують ракети, видають місце розположення військових... Затримують то в Харклові, то в Донецькій та Луганській областях, то в Миколаєві вже який раз. Навіть в Києві та Львові. А в Одеській області недавно підірвали автомобіль з команлиром ЗСУ і його дружиною. "Русский мир" запустив свої щупальця по всьому світу.
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22.02.2024 10:19 Ответить
Под воду без акваланга, і хай далі шпигує...
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22.02.2024 10:27 Ответить
Коли вже дочекаємось, щоб СБУ провели рейд по ОПі та у ВР? Ото б улов був би!!! І в себе не зайве буде почистити після бакланова.
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22.02.2024 10:35 Ответить
 
 