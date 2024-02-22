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Чехия остановила выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси, - премьер Фиала

рф,віза,шенгенська

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна больше не будет выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, Кабинет министров также должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентам, не желающим иметь ничего общего с режимами РФ и Беларуси.

Он напомнил, что вскоре после нападения России на Украину в 2022 году правительство Чехии приняло решение остановить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев.

До сих пор постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока для упрощения.

Также читайте: МИД Чехии предлагает сделать бессрочным запрет на выдачу виз и вида на жительство для граждан РФ и Беларуси

Кроме того, подчеркнул Фиала, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", – отметил Фиала.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, считаются неприемлемыми, то есть они не подлежат рассмотрению.

С прошлого года запрет распространяется также на граждан Российской Федерации и Беларуси, одновременно являющихся гражданами другого государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешский премьер Петр Фиала пообещал приложить все усилия, чтобы поддержать Украину на Евросовете
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Топ комментарии
+4
Правильно зробили. Бо завтра будуть волати , що там наші люди і полізуть їх визволяти.
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22.02.2024 10:13
+4
Правильно не треба плодити кацапів в ЄС вони ненавидять Європу але чомусь пруться в Європу це для того щоб роз'єднати європейські народи, щоб просувати руський мір
Ось для того вони пруться
Головна помилка України що після розвалу СРСР пускали кацапів до України, треба було гнати в перший день виходу з СРСР
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22.02.2024 10:15
+2
це потрібно було зробити всьому ЕС з першого дня війни... з дня захоплення криму , але криваві російські гроші не пахнуть..
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22.02.2024 10:15
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Правильно зробили. Бо завтра будуть волати , що там наші люди і полізуть їх визволяти.
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22.02.2024 10:13 Ответить
Ой, а за шо?
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22.02.2024 10:53 Ответить
це потрібно було зробити всьому ЕС з першого дня війни... з дня захоплення криму , але криваві російські гроші не пахнуть..
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22.02.2024 10:15 Ответить
Правильно не треба плодити кацапів в ЄС вони ненавидять Європу але чомусь пруться в Європу це для того щоб роз'єднати європейські народи, щоб просувати руський мір
Ось для того вони пруться
Головна помилка України що після розвалу СРСР пускали кацапів до України, треба було гнати в перший день виходу з СРСР
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22.02.2024 10:15 Ответить
Німеччина з радістю приймає всю русню
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22.02.2024 10:21 Ответить
Чехи мають кращу память ніж поляки.
Дають купу зброї, танки, вертольоти, знаряди,рзсо.
Мовчки, без претензій - от ми вам помогли курва.
Пошана і вдячність
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22.02.2024 10:23 Ответить
У період з 1945 по 1948 рр. Президентом республіки, парламентом Чехословаччини, що базується у Празі, Словацькою національною радою у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Братиславі та Радою словацьких комісарів (проголошено ряд указів). Декрети 5, 12, 33, 108/1945 стосувались експропріації зрадників та колаборантів, звинувачених у державній зраді, а також усіх німців та угорців. Вони наказали позбавити https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE громадянства людей, які мають німецьке та угорське https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C етнічне походження (ці положення були скасовані для угорців у 1948 р.). Потім це було використано для конфіскації їхнього майна та вислання близько 90 % етнічного німецького населення Чехословаччини.
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22.02.2024 10:45 Ответить
Дякуємо сусідам за допомогу Українцям усим, що їм допомагає протистояти війні прутіна
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22.02.2024 10:41 Ответить
Цирк на дроті! Кацапи через кордони лізуть всі виключно як опозиціонери! Через мексиканський кордон в Штати пролазять поголівно навальністи-небутербродніки, і одразу подаються на притулок як жертви режиму *****! І "бувші" співробітники фсб у тому числі! Все давно поставлено на потік!
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22.02.2024 11:38 Ответить
 
 