Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт
Проведение демократических выборов в Украине в условиях военного положения невозможно.
Об этом заявил журналистам спикер Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он напомнил, что сейчас идет жестокая агрессивная война России против Украины, в которой уже погибли и получили ранения сотни тысяч человек.
"Это ситуация, в которой проведение демократических выборов, которые должны проходить по всей стране, очень трудно представить. Такая возможность была бы очень ограниченной", - сказал Габештрайт.
Спикер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину на пути в ЕС. Будущее членство в Европейском Союзе и подготовка к нему подразумевают абсолютно четкие демократические процессы, и Украина готова их придерживаться.
"Но учитывая ситуацию в данный момент в государстве, проведение там выборов нельзя, честно говоря, считать возможным", - повторил Гебештрайт. По его словам, в Берлине с полным пониманием относятся к решению отложить выборы.
Выборы Главы государства по закону должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако, согласно режиму военного положения, который ввела Верховная Рада 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.
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а закінчення війни - мінімум це вихід на кордони 91 року, а максімум - це капітуляція рашки, її розвал і виплата репарацій усіма її залишками і кожним ватаном-жителем країни 404 аж до вилучення у кожного автівки (а перед цим вивезення заводів, виробництв, станків, худоби, транспорту, літаків, човнів тощо )
демократія і вибори це не тотожні понятія, німці їх плутають
демократії під час війни нема - а вибор мусить залишатися
Просто в країні відбувся державний переворот і хунта не хоче віддавати владу.
2023-12-23
Україна. Конституційний переворот.
https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
Бо 73% вже забули про асфальтні шашлички, та про просто перестатьстрелять.
Вже немає сил терпіти Зеленського, що привів війну в Україну і знищує українців. Він має піти. Піти в СІЗО ( до нього багато питань)
А от країною мусить керувати технічний уряд національної єдності.
То можливо? Так!
І не треба виборів президента. Навпаки без Зеленського справи підуть ліпше !
Законодавством України не передбачено ніякого пролонгування повноважень виборних посад. НІЯКОГО!!! і НІЯКИХ посад, ні при яких обставинах.
Щоб уможливити такий "фінт вухами" потрібно вносити зміни в Конституцію, ЗУ "Про вибори..." та про "Президента України".
А також, щоб "двічі не вставати" теж саме потрібно зробити і для всієї виборної вертикалі, в першу чергу для ВР.
Що для цього потрібно?
Дрібничку - конституційну більшість голосів у ВРУ. І писульками (типу роз'ясненнями) від КСУ тут не вібрикаєшся. А конституційної більшості у ВР немає, а зараз, в зв'язку з масовим складанням депутатами мандатів, і кваліфікаційної більшості не залишиться.
А ВР, при відсутності потрібної кількості голосів, і неможливості кооптувати (призвати в ряди, кандидатів "другої черги" взагалі не легітимна і підлягає розпуску.
А що є в діючому законодавстві?
А є наступне:
- Президент, після спливу повноважень повинен "уйо..." з Банкової, а його повноваження переходять до голови ВРУ.
Але ж... у ВРУ також з цим напряг. Бо їх легітимність також кінечна.