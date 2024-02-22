Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт

Проведение демократических выборов в Украине в условиях военного положения невозможно.

Об этом заявил журналистам спикер Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он напомнил, что сейчас идет жестокая агрессивная война России против Украины, в которой уже погибли и получили ранения сотни тысяч человек.

"Это ситуация, в которой проведение демократических выборов, которые должны проходить по всей стране, очень трудно представить. Такая возможность была бы очень ограниченной", - сказал Габештрайт.

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Спикер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину на пути в ЕС. Будущее членство в Европейском Союзе и подготовка к нему подразумевают абсолютно четкие демократические процессы, и Украина готова их придерживаться.

"Но учитывая ситуацию в данный момент в государстве, проведение там выборов нельзя, честно говоря, считать возможным", - повторил Гебештрайт. По его словам, в Берлине с полным пониманием относятся к решению отложить выборы.

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Выборы Главы государства по закону должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако, согласно режиму военного положения, который ввела Верховная Рада 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.