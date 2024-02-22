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Выборы в Украине во время военного положения провести невозможно, - представитель правительства Германии Гебештрайт

вибори

Проведение демократических выборов в Украине в условиях военного положения невозможно.

Об этом заявил журналистам спикер Федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он напомнил, что сейчас идет жестокая агрессивная война России против Украины, в которой уже погибли и получили ранения сотни тысяч человек.

"Это ситуация, в которой проведение демократических выборов, которые должны проходить по всей стране, очень трудно представить. Такая возможность была бы очень ограниченной", - сказал Габештрайт.

Также читайте: Проведение выборов – внутреннее дело Украины, - фон дер Ляйен

Спикер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину на пути в ЕС. Будущее членство в Европейском Союзе и подготовка к нему подразумевают абсолютно четкие демократические процессы, и Украина готова их придерживаться.

"Но учитывая ситуацию в данный момент в государстве, проведение там выборов нельзя, честно говоря, считать возможным", - повторил Гебештрайт. По его словам, в Берлине с полным пониманием относятся к решению отложить выборы.

Читайте также: Зеленский о выборах во время войны: Нам нужно думать, как это сделать

Выборы Главы государства по закону должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. Однако, согласно режиму военного положения, который ввела Верховная Рада 24 февраля 2022 года, проведение выборов запрещено.
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Топ комментарии
+12
Зелена Шмаркля захопила владу і не намагається як швидче закінчити війну, щоб далі красти !!
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22.02.2024 10:06
+9
тоді вибору не залишиться - лише пряме волевиявлення...
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22.02.2024 10:08
+6
73% ну що, навибирали? І що нам з цим антимайданним шоблом доживати? Навіть США не бажать допомагати, бо знають хто такі єлдак і татаров.
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22.02.2024 10:14
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Зелена Шмаркля захопила владу і не намагається як швидче закінчити війну, щоб далі красти !!
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22.02.2024 10:06 Ответить
А яким способом вона може її закінчити?
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22.02.2024 10:14 Ответить
а це в нього потрібно спитати, коли воно йшло на вибори під лозунгом - зупиню війну через 1 рік ( а щоб зупинити війну треба просто пєрєстать стрєлять)
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22.02.2024 10:27 Ответить
Рік - це ще більш-менш. Це ж не 2 тижні. А по-суті є що? Як ти собі уявляєш закінчення війни?
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22.02.2024 10:33 Ответить
а по суті - якщо Боневтік не зміг закінчити війну - має піти у відставку (як він казав - я за строк не тримаюсь?? )

а закінчення війни - мінімум це вихід на кордони 91 року, а максімум - це капітуляція рашки, її розвал і виплата репарацій усіма її залишками і кожним ватаном-жителем країни 404 аж до вилучення у кожного автівки (а перед цим вивезення заводів, виробництв, станків, худоби, транспорту, літаків, човнів тощо )
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22.02.2024 10:51 Ответить
Мрії дуже хороші. Але це фантастика. А реальний варіант є?
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22.02.2024 11:04 Ответить
це реально! Чи ти маєш сумніви ? Гітлерівську Німеччину таким же чином пиляли
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22.02.2024 11:09 Ответить
Проти гітлевської Німеччини воювала ціла коаліція. Яка переважала в кілька разів. Про об"єми ленд-лізу я взагалі мовчу. І то, скільки років знадобилось для перемоги? При нинішніх умовах марити про вихід на кордони 91-го можуть хіба що розумово відсталі люди, зовсім відірвані від реальності. Якщо допомога не зросте в кілька разів, то буде вже добре, якщо Часів Яр та Куп"янськ зможемо втримати.
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22.02.2024 11:24 Ответить
я ж тобі не про 2-3 дні (тиждня) кажу.. а взагалі... F16 на підльоті )) ти мабудь не віриш у перемогу ...
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22.02.2024 11:51 Ответить
Я вірю в реальність і здоровий глузд.
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22.02.2024 13:40 Ответить
дати ерему та його поплічників і розказати світу про те як його завербували і куди ховає $
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22.02.2024 13:57 Ответить
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22.02.2024 13:58 Ответить
Ну якщо без виборів, тоді з 1 квітня Зе буде не легітивним, а якщо захоче правити далі, то це узурпація влади!!! і тоді імпічмен!
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22.02.2024 10:21 Ответить
Зелень вже готує народ до договорняка. Ви подивіться на нагнітання і загальний психоз в інфопросторі. Зелень хоче щоб його найвеличнішого схилили до миру, щоб народ благав, а він героїчно дозволив.
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22.02.2024 10:33 Ответить
тоді вибору не залишиться - лише пряме волевиявлення...
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22.02.2024 10:08 Ответить
Все. Зелень назавжди.
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22.02.2024 10:09 Ответить
73% ну що, навибирали? І що нам з цим антимайданним шоблом доживати? Навіть США не бажать допомагати, бо знають хто такі єлдак і татаров.
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22.02.2024 10:14 Ответить
А ДО єлдака з татаровим багато допомагали? Коли, як і чим?
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22.02.2024 10:16 Ответить
. А до єлдака з татаровим було повномасштабне вторгнення?
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22.02.2024 10:36 Ответить
До єлдака з татаровим було окуповано Крим і частину 2-х областей. Хтось планував їх визволяти? Коли і чим?
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22.02.2024 10:42 Ответить
То було повномасштабне вторгнення? А чи збирався хось окуповані території визволяти- мабуть, що так. Може, для цього і розроблялися ракетні програми, не скорочувалася армія і не розміновувалися шляхи для подальшого вторгнення. Тільки, от біда, це все не анонсувалося і не перетворювалося на шоу. А потроху визволялися, хоч і невеликі, території, без зайвого галасу, бо країною не керувало таке щастя, як (формально, у всякому випадку), "шоумен". Чому формально - ну не можу я повірити,сам маючи немалий досвід керівної роботи, що неосвічене тупе створіння під кураторством єлдаків виконувати обов'язки керівника держави.
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22.02.2024 13:14 Ответить
Воно б негайно відбулося при спробі штурмувати Крим. І ніякий би замінований Чонгар не допоміг би. В нас ще 2000 кілометрів кордону з рашкою.
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22.02.2024 13:45 Ответить
3млрд від госдепа;6,5 ярдів МВФ;4,5 млрд от міжнародних донорів для приватбанку(це щоб хозяін буратінки не завалив банківську сістему) не кажу вже на скіки було влито на проведення мед.реформи,децентралізаціі та інше.Но любітелю намазувати на хліб не докажеш.
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22.02.2024 10:41 Ответить
Мене цікавить військова допомога для визволення окупованих територій. Скільки кредитів, саме так, кредитів, а не допомоги, було розтягнено по кишеням в прцесі "реформ" - це інше питання.
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22.02.2024 10:51 Ответить
Не було бажання відповідати але ще раз напишу, що ЗСУ з 2014 по 2019 роки звільники більшу частину окупованих територій(без допомоги США та інших країн), відновили армію, економіку, накопичили 28 мільярдів золото-валютних резервів, які вкрали бувші господарі і профффесора єлдака і татарова, зробили величезні укріплення по всій лінії форонту і замінували поля виходу із окупованого Криму і Донбасу. А новиє ліца від старої партії "ригів" і молодої партії "ригів-Бені" "слуг", відвели війська із укріплень в чите поле, розмінували виходи з Криму, підходи до Маріуполя та інших міст, скоротили армію, заморозили ракетні та інші військові програми. Генералів, які визволяли Україну посадили в тюрму по сфальшованим справах і повернули в офіс президента в облради та представниками військово-цивільної адміністрації всіх люстрованих ригів.
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22.02.2024 11:04 Ответить
Цю маячню для розумово відсталих ти вже постив тисячу разів. Давай щось новіше і більш реалістичне. Як і чим планувалось визволення Криму і решти окупованих територій? Чи ти справді віриш, що рашка спокійно спостерігала б, як наші війська заходять в Донецьк? Про Крим я взагалі мовчу. І коли б це було? На скільки каденцій ще треба було його вибрати? На дві? Три? Чи, взагалі, обнулить, як куйла на кацапії?
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22.02.2024 11:12 Ответить
Яке до дідька доживати? яник в ростові зачекався
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22.02.2024 10:17 Ответить
Який яник? А хто відповість за погром України і масові вбивства владою, яка працювала і працює на агресора?
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22.02.2024 10:38 Ответить
А з зеленою владою нам перемога не ''світить''-лише капітуляція на умовах *уйла.Отже українцям із зеленими ''нє по путі''!
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22.02.2024 10:15 Ответить
А з ким світить і яким способом?
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22.02.2024 10:18 Ответить
Пса ''Патрона'' виберемо, від нього шкоди не буде)
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22.02.2024 10:20 Ответить
73%думали,що і від зе шкоди не буде...
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22.02.2024 10:24 Ответить
А у коментуючих є кандідатура за кого можна було проголосувати як що була можливість провести вибори.
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22.02.2024 10:17 Ответить
Є тільки проти кого . І так на виборах в Україні було майже завжди.
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22.02.2024 10:23 Ответить
країні потрібен Порох, а не шашличнік!
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22.02.2024 10:28 Ответить
не ваша справа, сами розберемось
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22.02.2024 10:23 Ответить
Та вже розібрались. Блазень-ухилянт грається долями і життями українців, сховавши свою сімейку в безпечних краях.
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22.02.2024 10:40 Ответить
да, вже так розібралися, що Зе каже - віддайте нам усю допомогу, що ви надаєте біженцям ... може їм потрібно ще припинити постачання зброї для ЗСУ ??
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22.02.2024 10:54 Ответить
Гер Гебештрайт,наведіть порядок у себе з мігрантами,яких«мама меркель»наплодила,а вони тепер людей ріжуть серед білого дня.А не вказуйте,коли нам вибори проводити.
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22.02.2024 10:23 Ответить
німці забули що демократичні вибори можуть накликати на націю біду - в німців так бувало

демократія і вибори це не тотожні понятія, німці їх плутають

демократії під час війни нема - а вибор мусить залишатися
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22.02.2024 10:26 Ответить
В стані внутрішнього розколу країна загине і наступні "вибори" будуть під діктовку кремля, після капітуляції. Треба обирати меньше зло, та проводити вибори, доки вони можливі по українським законам.
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22.02.2024 10:28 Ответить
То в Україні влада не прокремлівська і ніколи нею не була?
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25.02.2024 22:33 Ответить
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22.02.2024 10:28 Ответить
В Конституції заборонено проведення виборів під час воєнного стану т в Верховну Раду. Заборони проведення виборів президента нема.
Просто в країні відбувся державний переворот і хунта не хоче віддавати владу.

2023-12-23

Україна. Конституційний переворот.
https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
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22.02.2024 10:30 Ответить
Дуже шкода.
Бо 73% вже забули про асфальтні шашлички, та про просто перестатьстрелять.
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22.02.2024 11:16 Ответить
Неможливо або заборонено?
Вже немає сил терпіти Зеленського, що привів війну в Україну і знищує українців. Він має піти. Піти в СІЗО ( до нього багато питань)
А от країною мусить керувати технічний уряд національної єдності.
То можливо? Так!
І не треба виборів президента. Навпаки без Зеленського справи підуть ліпше !
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22.02.2024 11:45 Ответить
Таким чином вони вирішили віддати Україну Московії. Єрмак ії як худобу уди приведе.
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22.02.2024 11:51 Ответить
https://enigma.ua/articles/perefarbuvannya-polyarnoi-lisichki-v-ze-kolori-na-kintseviy-rezultat-vplivu-nematime
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22.02.2024 12:03 Ответить
Як казав мій начальник (давно це було, років з 30-ть.) "...не знаєш як робити, роби по закону.
Законодавством України не передбачено ніякого пролонгування повноважень виборних посад. НІЯКОГО!!! і НІЯКИХ посад, ні при яких обставинах.
Щоб уможливити такий "фінт вухами" потрібно вносити зміни в Конституцію, ЗУ "Про вибори..." та про "Президента України".
А також, щоб "двічі не вставати" теж саме потрібно зробити і для всієї виборної вертикалі, в першу чергу для ВР.
Що для цього потрібно?
Дрібничку - конституційну більшість голосів у ВРУ. І писульками (типу роз'ясненнями) від КСУ тут не вібрикаєшся. А конституційної більшості у ВР немає, а зараз, в зв'язку з масовим складанням депутатами мандатів, і кваліфікаційної більшості не залишиться.
А ВР, при відсутності потрібної кількості голосів, і неможливості кооптувати (призвати в ряди, кандидатів "другої черги" взагалі не легітимна і підлягає розпуску.
А що є в діючому законодавстві?
А є наступне:
- Президент, після спливу повноважень повинен "уйо..." з Банкової, а його повноваження переходять до голови ВРУ.
Але ж... у ВРУ також з цим напряг. Бо їх легітимність також кінечна.
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22.02.2024 13:19 Ответить
Речник німецького уряду може іти НХЙ.
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22.02.2024 13:23 Ответить
фєдя федоров, це ти - "орден амлюж"?
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22.02.2024 14:10 Ответить
Так дрібниці як дія в порушенні закону ніколи не лякала Зе-банду. Зеленскому дадуть підписати якийсь указ, і він виграє вибори на ще одну спробу зробити з України чудо.
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22.02.2024 14:52 Ответить
 
 